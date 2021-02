Pilar Cos Malpica presenta su libro “Mis recetas de cocina para ti”

“No es un libro para tenerlo en una repisa o en un cajón, es para usarlo siempre”.

En recientes fechas, Pilar Cos Malpica presentó el libro titulado “Mis recetas de cocina para ti”, motivo por el que platica para El Dictamen sobre el origen de este proyecto: “La idea de crear el libro nunca la tuve, realmente fue una casualidad en los meses pasados de marzo del 2020 que tuvimos que quedarnos todos en casa ante el alto a las actividades laborales; a pesar de contar con ayuda desde hace mucho tiempo de Marga y Juanita, se optó por enviarlas a casa por seguridad, quedándome al frente de la casa, cosa que no hacia hace miles de años; fue ahí donde rescaté mi antigua libreta de cocina (desde antes de casarme la tenía)”.

Se trata de una libreta donde ponía una receta, pasaban dos años y le volvía a escribir otras más que se encontraba en alguna revista, las recortaba y luego las copiaba: “Al sacarla destartalada y sin pasta, en esos meses tomé un curso de encuadernado artesanal por zoom e hice mi libretita; empecé a seguir a Manuel Tapia en redes, que hace unas ilustraciones increíbles; por junio vi que hizo unas libretas para vender, le compré algunas para regalar a los directores del Gestalt, y platicando le dije que el curso me gustó mucho y que ahorita que estoy cocinando, y con mi libreta destartalada, pasé las recetas en limpio y quería ver si la podía encuadernar; así que le dije “voy a imprimir las hojas y me las empastas”, a lo que respondió “¿y por qué no lo vende?, hacemos un libro y lo vende”.

Bajo la idea de la autora, cuestionándose a quién le podrían importar, ya que no son recetas gourmet que todo mundo está acostumbrado a ver en libros de cocina como el de Patricia Quintanilla y Enrique Olvera, estas recetas, por su misma sencillez, las hacen únicas: “Manuel me dijo que podrían ser del agrado de muchas personas. Fue así como nació la idea de darle forma a este proyecto; empezamos a definir el estilo de letra, le eché ganitas a la cuestión editorial conservando el estilo sencillo, para que fuera reflejo de una ama de casa y que se notara que yo lo había hecho, no quería que se viera muy editorial al estilo de los trabajos que he realizado con gente especialista y diseñadores; busqué una letra, color, el color azul de Prusia me encanta, empezamos a hacer las pruebas, las imprimió y se veían muy bien. Quería iniciar con 50, pero al no haber mucha diferencia en costos a 100, en diciembre terminamos, lo puse en mis redes (aunque no tengo muchos seguidores, no soy influencer ni nada parecido), y un domingo a las 10 de la noche, me entregó los primeros 25, y dos horas después ya había vendido 51; muchos dijeron “tu familia es muy grande y te los compraron tus tías”, pero ellas no se enteraron en ese momento, y para la semana siguiente ya había vendido los 100; me decía Clara, mi hermana, “¿no tienes más?, es que me están pidiendo porque lo quieren regalar”, y con ello mandamos a hacer otros 100; ahorita solo quedan 20 del segundo tiraje.

RECETAS FUERA DE LO ORDINARIO

El libro se ha convertido en algo muy padre, porque quienes lo han comprado o recibido como regalo, han comentado que está súper fácil, son recetas sencillas, los ingredientes son cosas que tienes en el refrigerador, que puedes sacar de la alacena, no hay que buscarlos, ni encargarlos: “Por ejemplo en los postres, yo soy 0% repostera, y todos son de una lata de media crema, leche condensada y la licuadora; ese ha sido el éxito; también me lo han comprado hombres, quienes pasan más tiempo en casa o con la familia. A todos les doy la recomendación que este libro no está terminado si no lo rayas, si no le pones tus recomendaciones, porque a lo mejor a los tomates rellenos de atún, yo le pongo algo, como chiles en vinagre, pero a la persona que está cocinando no le gustan los chiles en vinagre, o le gusta con más sal, pimienta, algo, eso lo ponen como un comentario, y esa receta ya se vuelve de tu casa; no es un libro para tenerlo en una repisa o en un cajón, es para usarlo siempre”.

CONTENIDO

“Hice 51 recetas que considero fáciles, que he hecho y sé que si quedan, porque hay otras que tengo apuntadas pero igual no he hecho siempre (las que hice una vez y no las repetí), porque alguien muy gourmet podría decir eso quedó horroroso; se trata de las que he hecho a lo largo de mi vida, las croquetas, el arroz con pollo, son las que puedo avalar; contiene entradas frías, desde un ceviche de mango, que queda buenísimo para cuando hay calor y quieres algo fresco, hay una ensalada de betabel con mango y aguacate, aparte el color queda súper bonito, encontrarán muchas sorpresas, hay sopas, pescados, pollo, carnes rojas, y luego los postres, no soy de batir a punto de turrón, eso si no sé, mi abuela era una maravilla, pero yo no saqué ese arte en la repostería, soy más de postrecito rápido; y luego mi cuñada Olivia, que es nutrióloga, le pedí algunas recetas fit, cerrando con esas cinco, las cuales ya las hicimos, el pescado al chile limón nos quedó muy bueno, los cupcakes buenísimos”.

PRESENTACIÓN

La presentación del libro tiene inspiraciones veracruzanas: “Por ejemplo, una de las imágenes tiene unas molduras que surgieron de los azulejos de una casa que está ubicada en 20 de noviembre, también se tomaron aspectos de edificios como bachilleres, el palacio municipal, herrerías de casas de la calle 5 de Mayo; Manuel Tapia captó muy bien lo que quería, él dice que soy muy veracruzana, y aunque el libro no es de recetas típicas veracruzanas, hay de todo; mi ilustración favorita es la de los pescados, todos los detalles están impecables, yo solo le dije en la parte donde vamos a hacer las sopas me imagino como una cacerola, una sopera, y él lo hizo como se imaginó, todo es su arte, solo las fuentes de las letras las compré a uno de nuestros maestros de la maestría, y al principio quería que todas las letras en manuscrito, pero las nuevas generaciones no todos la leen, así que le anexamos letras más modernas, legibles, para facilitarle la lectura, sin dejar de usar el color de la tinta y el tipo de letra que había escogido. El artista no es de aquí, es de Morelos, y justo cuando platiqué con él acababa de llegar al estado de Veracruz, se vino sin nada, él dijo que quería vivir en Veracruz porque le encanta el fandango y la jarana; llegó primero al Centro Cultural “El CaSon” donde hacen fandangos, pero justo inició la pandemia y no encontraba trabajo; se puso contento cuando le hablaba para decirle que necesitábamos más, me da gusto haber ayudado a que encontrara un ingreso y, como veracruzana, estoy muy agradecida de conocer a alguien que diga “voy de dejar todo para ir a vivir a Veracruz porque me gusta mucho”.

DÓNDE ENCONTRARLO

El libro cuesta 620 pesos, es 100% artesanal, un trabajo muy fino que realmente lo vale; Manuel Tapia, ilustrador, serigrafista y encuadernador, es el artífice de esta maravilla: “Me habló Grace, de la librería Mar Adentro, para que llevara algunos libros, y me comuniqué con la encargada Diana Aguirre; me siento muy honrada de estar en ese espacio tan precioso; también están disponibles en Café Café de Martí y Boulevard en Costa de Oro, o bien, en mis redes @pilarcos, me contactan y con gusto se los puedo llevar”.

NUEVO PROYECTO EDITORIAL

“Estoy preparando, para mayo un nuevo libro con recetas antiguas, una tía me regaló de navidad un sobre lleno de recetas, las cuales tengo que transcribir y hacer, eran de mi tía bisabuela Pilar, mi intención es poner la imagen original, la transcripción, estas si son menos, son como veintipico recetas, pero sin duda un tesoro gastronómico”.