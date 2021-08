Películas: VIEJOS

Este proyecto en especial representaba muchos retos para su director M. Night Shyamalan, el cual como bien sabemos ha sido amado u odiado por la crítica y sus fanáticos ante sus muy bien logradas películas y sus fallidos intentos, pero en especial por todo aquello que dentro de “Viejos” debía demostrar al espectador: Respuestas a esa sinopsis atractiva, que gracias a su trailer despertó la curiosidad en todos, y representar las edades de sus personajes (actores y la necesidad de maquillaje y caracterización) de la forma correcta para que no fijáramos nuestra atención negativa en ello y la destrozáramos antes del intento.

Este proyecto en especial representaba muchos retos para su director M. Night Shyamalan, el cual como bien sabemos ha sido amado u odiado por la crítica y sus fanáticos ante sus muy bien logradas películas y sus fallidos intentos, pero en especial por todo aquello que dentro de “Viejos” debía demostrar al espectador: Respuestas a esa sinopsis atractiva, que gracias a su trailer despertó la curiosidad en todos, y representar las edades de sus personajes (actores y la necesidad de maquillaje y caracterización) de la forma correcta para que no fijáramos nuestra atención negativa en ello y la destrozáramos antes del intento.

Esta cinta, para disfrutarla, debes verla sin pretensiones, y es justo ahí donde radica mi punto de vista al decir: “Va Shyamalan, aún cuando no me diste las justificaciones que necesitaba (o esperaba) y mucho menos el suspenso prometido (no es terror), me diste un buen desarrollo de la trama, buenas interpretaciones y movimientos de cámara interesantes, por lo que ¡va, te la compro y has salido bien librado en este nuevo proyecto!

Escrita, dirigida y producida por M. Night Shyamalan (quien hace su tradicional cameo), inspirada en la novela gráfica de 2010 “Sandcastle” de Pierre Oscar Levy y Frederik Peeters, que narra la historia de trece personajes que descubren un cadáver en una playa donde la realidad va deformándose y han de enfrentarse a un destino incierto, fue la inspiración para la trama de este thriller enfocado en tres familias y algunos agregados que llegan a un lujoso hotel y que son llevados a una paradisíaca isla exclusiva, donde descubren que su estadía se convierte en una amenaza para su propia vida, pero no están seguros de que haya una salida antes de morir en cuestión de un día siendo viejos.

Ahí está el punto interesante una vez que descubren la similitud que existe entre todos ellos, los padecimientos y problemas que tienen (enfermedades, próximos divorcios, problemas del pasado) y ese riesgo al saber que cada media hora su edad va avanzando considerablemente. De alguna manera todos tienen algún secreto y estos salen a relucir, mostrándonos el mayor temor que existe en el ser humano: La vejez.

Bajo ese tema central, nos invita a darle un valor importante a la vida, tratando de dejar de lado diferencias o pérdidas de tiempo en cosas innecesarias; claro, los personajes interpretados por Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Abbey Lee, como los adultos principales, y por el lado juvenil Alex Wolff, Thomasin McKenzie y Eliza Scanlen, funcionan muy bien en química aun cuando de principio esa extrañeza que comienzan a experimentar no está del todo bien retratada en la pantalla (parecería como si estuvieran mal dirigidos), dejando hacia el final solo una secuencia con un toque cómico que lejos de quedar fuera de lugar, es el sentir de dos personajes que han perdido la capacidad de ver, escuchar y recordar.

Si miras con calma la cinta llega un punto en que disfrutas cada momento de desesperación por el que pasan, cada uno luciendo sus propios demonios y miedos internos, pero el fallo llega hacia el punto en lo “sencillo” con lo que muestra su conclusión y lo básico que resulta al explicarnos algo que vagamente sabíamos: estaban siendo monitoreamos por un grupo de investigadores, aquellos que usaban como experimento a grupos de prospectos ideales con la finalidad de encontrar la cura para varias enfermedades cortesía ese extraño y solitario lugar con un poder natural muy especial.

El director siento que no llegó a tomar ese riesgo sorpresivo que si ha logrado entregar en otros trabajos, pero en general nos mantiene en intriga durante hora y media, los personajes los conoces bien en poco tiempo y la secuencia final (un poco sencilla) agrada por el par de hermanos que sobreviven gracias a la ayuda que desde el inicio un personaje clave les hizo.