Películas: TE LLEVO CONMIGO

El cine mexicano lo ha logrado. Ante nosotros una película que tiene como centro una historia real, un amor con el que la audiencia puede conectar, un sentir único ante las decisiones que tomamos en la vida para lograr cumplir nuestros sueños ante la desesperación de ver que las cosas no van marchando bien a nuestro alrededor, por diversos problemas, en donde tiene lugar la homofobia que impide la libertad y el amor entre iguales, pagando un alto precio al alcanzarlos.

“Te llevo conmigo” es una coproducción México y EU dirigida por Heidi Ewing y está inspirada en hechos reales, en la que una pareja debe sobrellevar los obstáculos sociales y económicos para permanecer juntos. Lo atractivo de esta película son los tres tiempos en que está narrada: La infancia de los protagonistas (su despertar y la reacción negativa de la familia), su juventud (cuando ambos se encuentran y el destino los hace saber que son el uno para el otro), y la edad adulta (cuando lograron su sueño pagando un alto precio); las dos primeras de ellas presentadas por actores conocidos, y la última a manera de documental con los personajes reales que vivieron esta experiencia de amor, separación, angustia y plenitud.

En ella conocemos a un joven de nombre Iván (Armando Espitia) aspirante a chef que trabaja arduamente en un restaurante con el anhelo de tener un mejor lugar en la cocina del lugar; su trabajo le sirve para apoyar a la madre de su pequeño hijo. Un día conoce a Gerardo (Christian Vázquez), un maestro abiertamente gay. La relación de ambos no necesita de ningún esfuerzo, ya que la química es innegable, pero en una sociedad como en la que viven en una Ciudad de México es inaceptable, además ambos comparten en rechazo de su padre. Iván cruza la frontera para realizar el muy sonado sueño americano y poder ser experto en el ramo gastronómico con la promesa de regresar pronto con su hijo (al cual no puede ver al ser descubierta su orientación sexual) y con Gerardo, el amor de su vida.

Vamos a vivir en carne propia el excelente trabajo de dirección con el que cuenta esta interesante historia, en la cual también tiene participación Michelle Rodríguez que sin duda es el claro ejemplo de una amistad sincera, fuerte y aguerrida dentro de esta poderosa narración de sacrificios en donde las actuaciones son ese elemento indispensable y que con creces destacan durante todo el filme, entre ellos Luis Alberti y Arcelia Ramírez.

Se agradece que existan trabajos como este en el que se aborde el tema gay con respeto. Se agradece dar a conocer este tipo de historias como muchas más en las que la dedicación y el esfuerzo son el motor para salir adelante y no dejarse vencer en la vida. Se agradece que se haga una crítica a la homofobia, al señalamiento, porque el amor entre iguales no debe ser juzgado, debe existir el respeto y la libertad… y es triste saber cómo el país que se hace llamar el más poderoso, es aquel que por sus políticas ha destruido familias, ha causado tantas muertes de aquellos que no logran su objetivo de llegar y que hace que aquellos mexicanos, que han dedicado sudor por muchos años, vivan con el miedo de ser expulsados.