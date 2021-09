Películas: SWEET GIRL

Sabemos que las películas de acción no necesitan grandes historias, con que cuenten con la suficiente adrenalina y secuencias de acción atractivas, es lo único que importa para pasar un buen rato; pero tampoco abusen, porque “Sweet girl” vale la pena, pero su historia de fondo va de la mano entre lo básico (sed de venganza) y lo meramente increíble; claro, ofrece un giro de tuerca que no veíamos venir y es lo que le da derecho de valer la pena al final de cuentas.

Ray Cooper (Jason Momoa), un devastado hombre de familia, que jura llevar ante la justicia a la compañía farmacéutica responsable de retirar del mercado un importante medicamento que pudo haber servido para tratar el cáncer de su esposa, quien terminó perdiendo la batalla contra la enfermedad. Pero la búsqueda de la justicia lo lleva a un encuentro mortal que pone en peligro a él y a su hija (Isabela Merced), y entonces su misión se convierte en una cruzada vengadora para proteger a la única familia que le queda.

Dirigida en su debut por Brian Andrew Mendoza, también cuenta con la participación de Justin Bartha, Amy Brenneman, Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Lex Scott Davis y Michael Raymond-James, y como tal la película es entretenida de inicio a fin y en ningún momento cae, por el contrario, sus escenas de acción están bien logradas y nos sumamos a los difíciles momentos de peligro que viven un padre y su hija; pero ojo, al tiempo en que se revela un importante secreto, es donde pierde credibilidad, ya que resulta sorprendente el cómo una joven puede llegar a realizar los actos de violencia desmedida, si bien en venganza por la pérdida de sus padres, con una cantidad de coincidencias tan eficaces que todo le sale a la perfección y no, no nos lo creemos tan fácilmente.

Entiendo que es momento de abrirle paso al género femenino dentro de las cintas de acción, pero hablamos de mujeres empoderadas, de mayor edad y no niñas; otro detalle, debes verla en su idioma original, ya que el doblaje al español contiene una serie de groserías tropicalizaras muy de nuestro país de las cuales exageran e incomodan, además, Momoa en un papel de drama/acción no del todo fue efectivo y había momentos (gracias a que maneja su misma imagen), en que esperábamos la aparición de Aquaman, aunque es bueno decir que Isabela Merced cumple con su papel pese a que este, en su reflejo de doble identidad, de un trauma enorme y su desesperación enloquecida por matar a los que destrozaron a su familia, no del todo nos hace sentirla muy natural.