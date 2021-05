Películas: LA MUJER EN LA VENTANA

Siempre será difícil que una película supere a la novela, es prácticamente imposible, pero existen casos en que sus adaptaciones llegan a dejar satisfechos a los fans.

El bestseller escrito por A.J. Finn, pese a que fue muy comparado con la esencia de “La chica del tren”, es extenso, pese a que su inicio es algo lento y cansado, va tomando forma, y poco a poco vamos sospechando de todos los personajes, hasta de su propia protagonista, pero cuando creíamos que terminaría como una historia básica en algunos aspectos, llega un giro que nos toma por sorpresa y es donde armamos el rompecabezas de cada una de las piezas sueltas que van quedando conforme la narración, hasta el punto en que nuestro corazón se acelera durante toda la recta final; pero justo todos esos elementos, son de los que carece la adaptación cinematográfica, que después de muchos retrasos por la pandemia, llega a la plataforma Netflix, y en lo personal la considero una buena película, pero la adaptación me quedó mucho a deber, por no decir demasiado.

La Doctora Anna Fox (Amy Adams) es una psicóloga infantil que, después de una experiencia traumática, sufre una severa agorafobia. Este pánico a los espacios abiertos la hace vivir sola, sin salir de su casa en Nueva York. Allí, toma fotos de sus vecinos, y espía sus vidas. Hasta que un día escucha un grito escalofriante procedente de la casa de los Russell, una familia a la que todo el mundo admira y considera ejemplar. Después de presenciar este perturbador acto de violencia, en el que Jane, la madre, es asesinada, Anna estará confundida y asustada, y comenzará a preguntarse si realmente tuvo lugar este ataque, llama a la policía y el caos en su vida comienza debido a un difícil pasado que sale a flote para recordarle que no todo a su alrededor se encuentra bien, llegando a su hogar todas aquellas personas con las que recientemente ha tenido acercamiento visual y resultando como sorpresa el que le es presentada ante sus ojos una nueva mujer que dice ser Jane Russell.

La propuesta visual y la musicalización de la cinta dirigida por Joe Wright cumple y es atractiva, esto a la par de la actuación de Amy Adams que lleva el peso completo de la historia en la que también figuran Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, Jennifer Jason Leigh, entre otros, quienes se sienten abordados muy por encima; el ritmo que lleva es el adecuado y las libertades que se toma dentro de la trama (que no están incluidas en el libro) son aceptables para ensamblar este trabajo de suspenso, pero, detalles muy interesantes del texto son totalmente omitidos y en general ese aire de nostalgia, dolor y frustración que proyecta el libro, la cinta carece de ellos.

Quedó eliminada por completo la actividad que Anna realiza en línea para ayudar a demás personas, esto como parte de su encierro y para no sentirse al cien por ciento inútil, y es ahí donde una de esas personas con las que charla, a la que le cuenta todos sus secretos, no es en realidad quien dice ser; toda la parte emocional de las charlas que tiene con su esposo e hija fallecidos no se entiende a la perfección en la película, dejándolos solamente como apariciones esporádicas hasta la escena del accidente que también perdió por completo el impacto de los últimos momentos hasta el tiempo en que fueron localizados; la revelación de varios acontecimientos claves de la trama son cambiados a otros personajes, esto debido a las partes excluidas de la novela, y la situación de ese matrimonio misterioso, al momento en que se sabe toda la verdad y se descubre quién está detrás de los actos, es omitido y es lo que le resta el impacto a toda la parte final que se siente simple.

Siento que si no has leído la novela, la película te será atractiva, pero desgraciadamente para aquellos amantes de la lectura, en especial de los libros que sabemos serán adaptaciones posteriores, será un trago frío e insípido como la enorme cantidad de lluvia que cae a cántaros en esta película que pudo sorprender más si apostara por la fidelidad original.