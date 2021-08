Películas: JUNGLE CRUISE

Con el paso del tiempo he aprendido a no esperar mucho de las producciones nuevas con la finalidad de que estas no me decepcionen y que puedan superar mis expectativas; y es gracias al carisma de sus personajes, las enormes aventuras que viven, los grandiosos efectos especiales y su musicalización, lo que hacen a “Jungle Cruise” un triunfo como una comedia de acción que está basada en la atracción de los parques temáticos de Disney.

Principios del siglo XX. Frank (Dwayne Johnson) es el carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre la selva amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el río Amazonas les tiene preparados, Frank llevará en su barco a la científica Lily Houghton (Emily Blunt) y a su hermano McGregor Houghton (Jack Whitehall). Su misión será encontrar un árbol místico que podría tener poderes curativos. Claro que su objetivo no será fácil, y en su aventura se encontrarán con toda clase de dificultades, además de una expedición alemana que busca también este árbol con propiedades curativas.

Puede que Dwayne Johnson ya esté muy visto en películas, pero no podemos negar que su carisma siempre nos saca una sonrisa, y ahora como capitán galán (que cuenta chistes malos) es un agasajo al tiempo en que hace una mancuerna muy buena con “Pantalones”, interpretada por una Emily Blunt sin duda empoderada, muy agradable e intrépida que tiene por misión lograr encontrar un famoso pétalo como parte de una leyenda, con el que desea salvar muchas vidas, esto en compañía de su hermano un poco vanidoso, vestido elegantemente y temeroso, en la piel de un encantador Jack Whitehall, representando de forma abierta un personaje gay dentro de la nueva oleada de inclusión que Disney muestra en sus producciones; sin dejar de mencionar a Próxima, la temeraria mascota del Capi.

Con una producción impecable, donde el diseño visual destaca por completo junto a la adrenalina que nos recorre al verlos enfrentar varios obstáculos (algunos inventados por el propio Capi), este proyecto que tiene como fin ser el lanzamiento de una nueva y grandiosa franquicia estilo “Los piratas del Caribe”, cuenta con todos los elementos que la hacen digna de lograr el éxito que merece, porque sí queremos más aventuras de este grupo de personajes tan distintos pero unidos por un fin: hacer el bien y derrotar a los villanos.