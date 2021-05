PELÍCULAS: EXORCISMO EN EL SÉPTIMO DÍA

¡Vaya! Hasta que Vadhir Derbez hace una película que no sea algún refrito gringo adaptado a nuestro país. Claro, esta es una historia más de exorcismo, y lamentablemente por la enorme cantidad que existen de este tema dentro del género de terror, no es más que otra que se suma a la lista, pero por increíble que parezca, su producción de calidad se nota junto a sus intenciones por darnos una historia entretenida, aunque carece de suspenso porque ya estos seres poseídos como que no dan miedo en nuestros días.

Un reconocido exorcista se reúne con un sacerdote novicio en su primer día de entrenamiento. A medida que descubren el infierno que existe sobre la Tierra, las líneas entre el bien y el mal se distorsionan, dando lugar a que emerjan sus propios demonios.

Dirigida por Justin P. Lange, su cast está integrado por Guy Pearce, que como tal cumple con su papel, mientras que Vadhir Derbez, a quien en lo personal considero un mal actor y cantante, siempre ha tenido en su defensa el ser carismático y aquí hace su lucha por demostrar que su papel vale la pena y es el atractivo principal como protagonista, dejándonos con un buen sabor de boca.

Con situaciones demasiado clichés, con sustos inexistentes y con un intento por darle un giro al género, funciona para entretenernos, pero es demasiado predecible.