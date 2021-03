Películas en casa: TOM Y JERRY

Las caricaturas son parte de la nostalgia que habita en nosotros ahora siendo adultos y que nos permite hacer un viaje a aquellos recuerdos de nuestra infancia en los que corríamos a la TV para ver una enorme cantidad de personajes con los que crecimos y que nos hacían reír.

Entre ellos estaban Tom y Jerry, dos seres animados, un gato y un ratón que protagonizaron una gran cantidad de cortometrajes creados, escritos y dirigidos por William Hanna y Joseph Barbera en donde las graciosas aventuras que tenían siempre iban relacionadas a las interminables peleas que tenían principalmente porque el ratón se encargaba de hacerle la vida imposible al gato en cada uno de los episodios de las caricaturas que después fueron películas, y que ahora, en este 2021, llega tanto al cine como a internet una nueva entrega dirigida por Tim Story, mezcla de imagen real y animación.

Tom y Jerry vuelven a reencontrarse; en esta nueva adaptación ambos están en una ubicación distinta, ya que Jerry se ha instalado en el mejor hotel de Nueva York, el cual está preparando “la boda del siglo”. La llegada del ratón está causando ciertos incovenientes que pueden arruinar este gran acontecimiento. Por ello, Kayla (Chloë Grace Moretz), la planificadora sorpresiva de este evento, decide contratar a Tom para atrapar a Jerry. De esta forma, comienza una batalla sin límites entre el gato y el ratón que podría destruir la carrera de Kayla, la boda e, incluso, el hotel.

Si lo que quieres es diversion, aventuras desenfrenadas y situaciones muy locas, sin duda alguna esta es la opción ideal para entretener a los más pequeños de la casa y llenarte de nostalgia con este par de personajes intrépidos a los que les pasa una enorme cantidad de cosas que el poder de la gravedad no podría explicar; todo ser de la especie animal que aparece dentro de la cinta es realizado por computadora, no siendo de la calidad “real” a la que estamos acostumbrados en la actualidad, dejando así el lado humano a Chloë Grace Moretz (que en lo personal no la considero buena actriz y es muy acartonada) y que aquí es la que lleva las riendas en el tema de ser una chica que busca encajar en la sociedad y que tiene el deseo de demostrar de qué está hecha para obtener un buen trabajo, haciendo mancuerna en competencia con Michael Peña, una especie de villano cómico simple, con el que laborará dentro del mismo hotel en un puesto similar; tenemos personajes secundarios, unos con mayor presencia que otros, pero ninguno relevante.

La película cumple con entretener pero no va más allá de ser palomera, ya que no resulta inolvidable porque la historia está metida con calzador y las nuevas generaciones ya no tan fácilmente aceptan el tipo de comedia de antaño.