Películas en casa: The United States Vs. Billie Holiday

Es impresionante la impotencia que uno puede sentir por cada uno de los actos que hace años se realizaban en contra de un cierto sector de la población y de los que lamentablemente hoy en día podemos escuchar en las noticias, ese abuso e injusticia al que son sometidas algunas personas por un color de piel distinto o por una preferencia no tan común a la que está “acostumbrada” la sociedad.

Lo que va de este 2021, las producciones con un tema enfocado en el racismo ha sido de los más abordados y es grato saber que estas pequeñas producciones, como es el caso de ésta que fue estrenada en la plataforma HULU, capten la atención de los críticos y las sepan reconocer en las entregas de premios, como fue en la pasada entrega del Globo de Oro donde su protagonista obtuvo en premio a mejor actriz.

Billie Holiday es una joven criada en un barrio marginal de Estados Unidos que tiene un sueño: convertirse en una de las voces más relevantes del panorama del jazz y del pop. Durante treinta años, Holiday consiguió convertirse en lo que ansiaba, creando temas como God Bless the Child, What a Little Moonlight Can Do o la muy polémica Strange Fruit. Sin embargo, la vida de la cantante amenazaba con resquebrajarse por la adicción al alcohol y las drogas, pero principalmente por esa búsqueda en la que siempre estuvo de parte del FBI quienes le hicieron la vida imposible.

La cinta “The United States Vs. Billie Holiday” se encuentra dirigida por Lee Daniels y su mayor triunfo, además de gozar de un excelente cuidado a la música, la ambientación y los vestuarios, es sin duda la impresionante interpretación de su protagonista Andra Day, una sutileza y un dolor que quedan impregnados en los momentos complicados que vivió, los abusos a los que se expuso y la angustia de ver frente a ella la cantidad interminable de injusticias, aquellas a las que con su música trataba de dar un fin y a la vez apaciguar su enojo, conociendo así a un eterno amor con el cual nunca se pudo casar debido a que optó por elegir al hombre equivocado, un ser al que no podía disfrutar porque este en su momento le había mentido al caer en el juego de los altos mandos con quienes trabajaba, el FBI y el terrible odio que su dirigente le tenía a la cantante, ya que este Departamento de Narcóticos de Estados Unidos la fijó como objetivo mediante una operación encubierta liderada por el Agente Federal Jimmy Fletcher (interpretado también por un excelente Trevante Rhodes), con quien Billie había tenido un tumultuoso romance.

Excelente e intensa de la que su narración parte de una entrevista en la que poco a poco vamos conociendo el camino de una mujer, con un timbre de voz muy particular, que fue silenciada pero que representó un ejemplo para una generación que hoy en día la recuerda.