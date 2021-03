Películas en casa: TENTÁCULOS

La idea de esta película creada para HULU es buena, en especial porque nos recuerda mucho a trabajos ochenteros y directamente a “Especies”, la cual contenía ese toque sexy y lleno de erotismo en varias de sus escenas, pero lamentablemente algo que está pasando con mayor frecuencia en la actualidad, es que no aterrizan bien lo que quieren mostrar dentro de la historia; avientan el anzuelo, pero este se queda a media y no podemos terminar de definir si la película vale la pena, si es una pérdida de tiempo o si se trata de algo palomero.

Tara (Dana Drori) y Sam (Casey Deidrick) son una pareja locamente enamorada que comparte absolutamente todo en sus vidas después de que inesperadamente se conocen, vaya, pareciera que el amor a primera vista fue el detonante en ellos para vivir al máximo esta nueva experiencia que de alguna forma va muy acelerada a lo que normalmente dictan las leyes de la sociedad; pero algo que cambiará para siempre su intimidad… de una forma terrorífica.

“Tentáculos” forma parte de la serie de cintas de suspenso y terror que está creando “Into the Dark” y el problema aquí no es que esté mal actuada, al menos sus protagonistas cumplen, sino que pese a que ya sabemos lo que veremos y que su premisa es básica y muy repetitiva a lo que ya conocemos de otros trabajos, al momento de verla descubrimos que no se arriesga a aportar algo nuevo y solamente explota el lado sexual ideal para adolescentes que quieren ver esta película a escondidas un sábado por la noche cuando sus padres duermen; entendemos que es para un formato casero, por lo que sus efectos visuales no son tampoco los mejor logrados, pero en general le ayuda el tener un tiempo de duración apropiado.