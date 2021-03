Películas en casa: ¡SIN HIJOS!

¡No me hagan esto! Ver toda la camada de buenos actores que tiene este nuevo refrito mexicano, ya que se trata de un remake de la cinta argentina “Sin hijos” de 2015 y que tuvo un mediano recibimiento, es lo que me hizo darle la oportunidad bajo la esperanza de que sería una comedia romántica inolvidable, y no, no lo fue y resultó bastante insípida y decepcionante.

¿Qué está ocurriendo con el cine mexicano y en especial con este género? Basta de tantas historias ya contadas, es mejor que apuesten por algo novedoso; de varios años a la fecha todos los títulos de comedia no han sido originales y lo peor es que son muy malos en su resultado; algunos les agregan temas actuales y otros son una fiel calca.

Fidel es un padre divorciado, cuya vida gira alrededor de su hija, Ari. Un día se reencuentra con Marina, la mujer de la que ha estado enamorado toda la vida, pero hay un problema: ella detesta a los niños. Entonces Ari decide hacerse pasar por la hermanita de su padre para que él pueda conquistar al amor de su vida. ¿Qué puede salir mal?

El principal fallo en esta película es su narración insípida. Absolutamente todos los actores están fatales, no por ser malos (me consta que son muy buenos en lo que hacen por anteriores trabajos) sino porque están mal dirigidos por Roberto Fiesco. Nunca existe un “algo” emocionante o divertido en la película, mucho menos los personajes interpretados por Alfonso Dosal, Regina Blandón, Francesca Mercadante, Jorge Muñiz, Miguel Jiménez, Michelle Rodríguez y Gustavo Egelhaaf, proyectan química, están muy forzados y no se ven nada motivados; hasta cuenta con la participación especial de Ximena Romo y Hugo Catalán, pero a todos, absolutamente todos, no supieron aprovecharlos (la historia no da para mucho), y en algunos momentos caen en lo sobreactuados.

Es una lástima que este tipo de cine tenga gran proyección en una plataforma como Netflix, porque en nuestro país si han existido películas que valen muchísimo más la pena.