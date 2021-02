Películas en casa: PUNTO ROJO

Cuando una película te presenta varios giros dentro de su historia, eso atrapa por completo, y es que lejos de poder resultar común en cuestión de los motivos reales por los que ocurre esta “cacería”, tenemos esta historia que llega desde Suecia y resulta cruel, pero también esa misma crueldad nos lleva a preguntarnos si en realidad es buena la justicia por propia mano, mostrando la maldad que puede existir en los seres humanos que a veces no saben medir las consecuencias que pueden provocar al guardar un silencio y no hacerse responsables de sus actos.

David y Nadja son una pareja que ha decidido viajar al norte de Suecia para tener un fin de semana romántico y avivar la chispa de su relación. Su plan es hacer un poco de montañismo y dormir entre árboles en plena naturaleza, sin embargo, durante la primera noche, ven algo en la tienda de campaña que les llama la atención: hay un punto rojo que les apunta y no saben de dónde viene. Comienza entonces una carrera por huir del posible ataque y encontrar a la persona que les tiene en el punto de mira. Las condiciones no les acompañan, ya que están en mitad del bosque, sufriendo temperaturas extremas, además, ella está embarazada.

“Punto rojo” nos va a mantener en un estrés y ansiedad constante desde los primeros minutos, ya que existe un cierto comportamiento extraño en la pareja protagonista que nos hace estar incómodos porque no del todo vemos reflejo de su amor, están forzados el uno al otro para tratar de llevar la relación en paz y de paso el embarazo no ayuda mucho porque ellos no están bien y no se sienten seguros de ser padres.

Existe la posibilidad de que todo mejore pero el sueño se va fracturando al tiempo del contacto con dos jóvenes con los que se enfrentarán y comenzarán una batalla que parte del racismo y que lleva a actos que tendrán severas consecuencias; pero ahí, cuando nuestros nervios están disparados y comenzamos a sentir compasión por la pareja (las actuaciones son muy buenas y la historia se va haciendo tensa), comienzan a ocurrir los giros argumentales y son recibidos con grata sorpresa, siendo el punto a destacar por completo en esta cinta de Netflix que en verdad nos hace cuestionarnos varias situaciones.

Existe un dolor muy fuerte, una pérdida irreparable, una necesidad de justicia, pero aquí, el principal detalle es prestar mucha atención a las situaciones y las personas alrededor, porque eso nos irá revelando detalles de este thriller muy bien logrado, ya que resulta no ser convencional y reivindica un poco este género que ya estaba cayendo en lo repetitivo. Básica en su contexto, pero armada de forma en que nos dejará con un muy buen sabor de boca.