Películas en casa: JUDAS Y EL MESÍAS NEGRO

Un drama intenso, con buenas interpretaciones, cruda y con el dolor destilando en cada uno de los momentos en que la injusticia está presente. Así es como podemos definir “Judas and the black messiah” cinta que recientemente estuvo nominada en la pasada entrega de los Globos de Oro y en la que su protagonista logró hacerse del premio a Mejor Actor de reparto en una película de drama.

A finales de 1960, William O’Neal (LaKeith Stanfield) se convierte en un informante del FBI a cambio de no ser por imputado por los delitos que ha cometido. Su misión es infiltrarse en el Black Panther Party de Illinois e intentar destituir a su carismático líder, Fred Hampton (Daniel Kaluuya), un rebelde que lucha por la libertad de la comunidad negra. A medida que la carrera política de Hampton crece, O’Neal cada vez está más dividido. ¿Se alineará con los ideales del Black Panther Party? ¿O seguirá las órdenes del FBI?

Este drama, basado en hechos reales, está dirigido por Shaka King y está respaldado por el propio hijo de Fred Hampton. Al verla me recuerda mucho a las cintas de los 80’s, las cuales en lo personal me daban miedo por la injusticia que representaban, el grado de dolor hacia una comunidad a la que no le permitían ninguna oportunidad y que por el solo hecho de su color de piel, eran encarcelados injustamente o les era arrebatada la vida con dolo, todo por parte de personajes blancos de puestos altos que vivían con odio en sus corazones.

Para muchos afroamericanos, el asesinato de Hampton resultó una clara muestra de que se tenía un gobierno racista dispuesto a usar la violencia para reprimirlos y hacerlos vivir en el anonimato, generando un ambiente de desconfianza hacia la policía de Chicago y las autoridades federales que duró por años, pero hoy, gracias a la cierta libertad con la que se cuenta, es que todas estas verdades están saliendo a la luz para generar conciencia de todo el daño que se hizo y con el que han vivido generaciones todos estos años.