Películas en casa: ILUSIONES MORTALES

Una exitosa novelista que sufre un bloqueo creativo y que no tiene el tiempo necesario que requiere para una nueva creación, recibe el consejo de su esposo y busca contratar una niñera para sus hijos, la cual después de una sesión de entrevistas, da con la que considera indicada. Pero, a medida que escribe y que su mente se va despejando un poco, ficción y realidad empiezan a confundirse ya que comienza a experimentar diversas situaciones peligrosas que la hacen dudar de esa nueva chica encantadora a quien ha brindado la bienvenida dentro de su familia.

Después de leer esta sinopsis lo primero que me vino a la mente es el recuerdo de aquellas cintas ochenteras y de mediados de los noventas que abordaban este tema al estilo “Vestida para matar”, por lo que no dudé en verla (disponible en Netflix bajo la dirección de Anna Elizabeth James), y el resultado: es muy mala.

Sus puntos en contra: todos. Es predecible; pese a tener un buen reparto integrado por Dermot Mulroney (a quien recordamos por “La boda de mi mejor amigo”) y Kristin Davis (de “Sex and the city), sus personajes son totalmente superficiales y no existe química entre ellos, mucho menos lucen como una familia al lado de sus dos hijos que prácticamente son de relleno en la trama; si a eso sumamos a la joven actriz Greer Grammer (una pésima villana de la que entendemos sufrió maltrato en su infancia pero que ahora al parecer está poseída ¿por un demonio?), nos lleva a una pérdida de tiempo por todas las series de irregularidades dentro del género.

El resultado es un título mediocre, en el que esa situación de celos de la esposa, que piensa que su esposo le es infiel, es muy similar a lo ya visto en la película de la popular serie donde la actriz participó; además su narración no tiene fundamentos, más parece un video home de antaño por su bajo presupuesto y sea de paso tiene tintes de película erótica que le apuesta por el morbo, en lugar de darnos un thriller de suspenso como se pensaba.