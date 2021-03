Películas en casa: ESPONTÁNEA

Hoy en día todas las películas de corte juvenil están siendo adaptadas de populares novelas que han logrado obtener éxito entre los miles de lectores. Si bien muchas de ellas exponen problemáticas que jamás hubiéramos imaginado y las aterrizan de forma correcta, otras van hacia lo mismo “un amor adolescente, la búsqueda de la identidad o contar alguna etapa complicada de vida”.

Lo raro aquí es que no tenía conocimiento de que “Espontánea” se encontrara basada en la novela para adolescentes de Aaron Starmer, por lo que gracias a su poster promocional me fui con la finta de que era una nueva cinta romántica, y no, nada que ver, porque aquí hay cantidades enormes de sangre.

La película narra la historia de Mara, una chica que vive en Nueva Jersey y estudia en el Covington High. Todo parece ir bien hasta que un día una compañera estalla frente a todos sin ningún motivo. Pronto otros compañeros corren su misma suerte, por lo que Mara, su mejor amiga y ahora también un nuevo amor que ha llegado a su vida, tendrán que encontrar la manera de sobrevivir con el estrés que supone saber que puedes explotar en cualquier momento; todos han sido alejados de sus padres para ser estudiados, pero esto parece no tener fin.

La cinta dirigida por Brian Duffield puedo decir que tiende a ser original, pero eso sí, demasiado extraña, ya que desde los primeros minutos en que vemos la explosión de una chica y baña de sangre a todos los compañeros de su salón, es lo que nos hace entender que no estaremos ante una narración romántica, si tiene su toque cursi, proque hablamos de un enamoramiento entre sus dos protagonistas interpretados por Katherine Langford y Charlie Plummer, pero ambos son ácidos, mal hablados, intensos y en especial despreocupados de la vida, y sumemos, ella cae en el alcoholismo.

Esta historia sobre el fin del mundo, tiene momentos divertidos, pero al final de cuentas no está a la altura de otras entregas de este género que recientemente se ha vuelto atractivo para el público al que va dirigido, porque en general nunca sabemos el motivo de las explosiones de los chicos y la protagonista, como en trabajos anteriores, tiene un algo que no la hace brillar desde su participación en “Por 13 razones”, situación por lo que la química con Plummer no es tan real como en otras de las cintas donde ha aparecido este chico que tiene a bien interpretar correctamente sus papeles. Quiere ser Gore con comedia pero no es ni romántica.