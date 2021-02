Películas en casa: EL MAPA DE LOS INSTANTES PERFECTOS

Existen episodios en nuestra vida que pueden resultar muy difíciles, y al no aceptarlos, comenzamos nuestros días de una forma en la que parecería que nos encontramos dormidos.

Nuestra mente nos lleva a no querer experimentar más sufrimiento, no queremos pensar en el día siguiente en el que el dolor estará de forma permanente y es lo que nos lleva a querer desear algo que pueda ser imposible, bueno, en esta película no lo es.

Mark está atrapado en un bucle temporal, viviendo el mismo día una y otra vez, y es perfectamente feliz con ello. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Margaret, una chica también atrapada en el ciclo. Se enamoran y juntos se proponen encontrar todas las cosas que hacen ese día perfecto, mientras se preguntan cómo, o si en realidad quieren escapar.

De inicio, él tiene el plan de experimentar la situación para resolver varias situaciones, siendo un chico que se concentra más en su persona que en los demás; mientras que ella, quien de pronto acapara su atención, tiene un motivo que la hace habitar dentro del mismo día que él, detalle principal a destacar dentro de “El mapa de los instantes perfectos”, la película que Amazon estrena en su catálogo con motivo del día del amor y la amistad.

Basada en cuento homónimo de su guionista, Lev Grossman, y dirigida por Ian Samuels, la historia parte del estilo que representa el típico romance adolescente, pero sale a flote al no ser del todo melosa y el misterio que genera durante gran parte de la misma al querer descubrir el por qué y cómo está ocurriendo lo que vemos.

Puede que de inicio nos parezca algo repetitiva y sintamos que no nos está llevando a nada, pero la propuesta dinámica ayuda para ir recogiendo cada una de las piezas de esos momentos especiales que experimentan sus protagonistas, unos encantadores Kathryn Newton y Kyle Allen.

¿Si tú tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, qué es lo que te gustaría hacer con ello? Es ahí la lección de entendimiento que este par de chicos deberá aprender, mientras que a uno lo llevará a superar la monotonía y darle importancia a lo que realmente vale la pena, a la otra le permitirá encontrar la paz emocional que necesita para poder existir.