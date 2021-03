Películas en casa: EL EMPLEADO NOCTURNO

Bart Bromley es un recepcionista nocturno autista de gran inteligencia que gusta de ver grabaciones de personas a las cuales espía para poder desarrollar su trato con el mundo exterior y así practicar el cómo entablar una mejor conversación con otra persona; pero también es aquel chico que se convierte en el primer sospechoso del asesinato de una mujer durante su turno. Con lo ocurrido, su jefe le informa que lo cambiará a otro hotel bajo las mismas condiciones de trabajo y el vive nervioso al tener la evidencia pero no tiene el valor de decirlo. A medida que avanza la investigación policial, Bart entabla una conexión especial con una huésped de innegable belleza, Andrea, a la cual conoce en ese nuevo sitio en el que labora, aunque empieza a temer que ella se convierta en el próximo objetivo del asesino que anda suelto. El chico se enamora de ella, y por raro que parezca, esta me corresponde.

Me ocurre algo con esta cinta dirigida por Michael Cristofer y que se encuentra disponible en Netflix: Es buena, pero también es muy mala. Su principal falla es que quiere ser un thriller, pero por su narrativa no lo logra, porque si bien casi en su totalidad se siente muy pausada y lenta, llegando a un punto en el que la trama principal se pierde y todas las intenciones que deberían girar alrededor de la investigación del asesinato son totalmente omitidas, dando así paso a situaciones que más parecieran de una película juvenil romántica.

Bien en cierto que el desempeño de Tye Sheridan como protagonista que vive en el espectro es bueno, le creemos el papel y lo saca adelante a pesar de lo débil de su guión (tiene un par de diálogos interesantes); por su parte Ana de Armas luce bellísima, pero esa sorpresa final a la que nos llevan en los últimos tres minutos de la cinta no se sienten fuertes y esto es porque arriban de forma tan sorpresiva que no puedo negar que me cuestioné a mi mismo si me había quedado dormido viendo y se me habría pasado alguna secuencia importantes, y no, el final así tal cual llega de golpe.

Por su parte Helen Hunt, que hace de mamá del protagonista para nada funciona, por el contrario, es tan deficiente su papel que llega un grado en que está muy al pendiente de su hijo, pero existen escenas donde ocurren situaciones complicadas y no lo escucha viviendo en la misma casa. También John Leguizamo aparece como el policía, es buen actor, pero no investiga nada, siendo Johnathon Schaech un villano muy pobre (la trama intenta manejarlo en anonimato, pero desde el principio era obvio que se trataba del responsable del asesinato de la mujer, es decir su esposa, dejando a Ana de Armas como su amante y cómplice del acto final de la cinta que podría ser lo único a salvar). La producción es sencilla, y pese a su sinopsis atractiva, el resultado no es nada interesante.