Películas: EL STAND DE LOS BESOS 3

Llega a su fin la exitosa trilogía romántica de Netflix

Es imposible no llenarnos de sentimiento con la tercera y última parte de una película que tomó por sorpresa a Netflix en 2018 gracias al éxito que logró entre el público y que le permitió una segunda entrega en 2020, y esto fue gracias a sus personajes inolvidables, lo melosa en cuanto al amor y ser de esas historias que al mirarla te hace suspirar y sonreír, además está condimentada con un soundtrack atractivo, y nos brinda en sus créditos finales (después de llorar), un resumen de los mejores bloopers.

El último año de preparatoria para Elle no fue nada de lo que esperaba. Con Noah lejos en Harvard, de repente se dio cuenta de que mantener la relación a distancia no iba a ser nada fácil mantener con vida su relación. Decidida a aprovechar el último verano antes de irse a la universidad, la joven pone en marcha su plan para cumplir con su lista de deseos, al mismo tiempo que tiene una difícil decisión que tomar: ir a estudiar a la Universidad de Berkley con su mejor amigo Lee, como siempre lo habían planeado, o cambiar el rumbo hacia Harvard para estar con Noah. Para complicar más la situación, Elle se rencuentra con Marco, su viejo compañero de baile, en el trabajo de verano que acaba de conseguir, el cual aún sigue enamorado de ella, lo que desatará los celos entre todos ante la próxima despedida que todos están por experimentar; en especial ese par de grandes amigos que ahora deben madurar.

La lágrima está garantizada en esta última entrega, si bien es la típica historia juvenil que encanta en cuanto a su historia y que acomodó todas sus piezas para que los personajes estuvieran de vuelta, le inyectan un toque muy especial, reflejado en los actores Joey King y Joel Courtney, quienes desde la primera cinta brindaron una química como amigos increíble, lo que nos lleva a sufrir su despedida, viviendo así graciosas escapadas al querer cumplir la misión de la lista en aquel lugar donde existe una casa de playa que ahora será vendida por los padres de Noah y Lee, y con ello se irán los recuerdos de su infancia.

Pero algo importante que destacar es el empoderamiento que Elle tendrá al tratar de descubrir qué es lo que en realidad la hace feliz, lo que quiere para el resto de su vida y el lugar que debe darse para pensar en ella y no tanto en tener contentos a lo demás, abrirá los ojos al tener con Noah una cantidad inimaginable de problemas por celos o situaciones incómodas, brindando la idea de que aún cuando duela, a veces el amor de tu vida no lo es el todo para el camino que buscas emprender, igual y en este presente no pueden estar juntos, pero el futuro demostrará si aquello era un sentimiento real y los unirá aún más.

Jacob Elordi luce menos incómodo en esta cinta a comparación de la anterior (recordemos que mantuvo una relación con la protagonista en la vida real), y están de vuelta Taylor Zakhar Pérez para ser un poco la manzana de la discordia; Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, entre otros, los cuales experimentarán esta despedida, el despertar de nuevos amores (como es el caso del padre de Elle) y el valorar aquellos espacios que dejan algo importante en nuestra vida.

Y es así como llegamos al final de esta aventura romántica a la que agradecemos los momentos de risa, las enseñanzas y el valor de lo que representa para todos la amistad, la familia y el amor propio, en donde no podía faltar, haciéndole honor a su título, el Stan de los Besos que nos traerá siempre gratos recuerdos.