Películas: EL SONIDO DEL METAL

Llevamos un estilo de vida que con el paso del tiempo se vuelve costumbre, y es lo que nos permite tener una rutina a la que se van sumando más actividades. Independientemente del rumbo que tomemos, es muy cierto que no valoramos lo que tenemos hasta que algo de ello falte. Cuán importante es estar conscientes que aun sin ser millonarios, el mejor regalo que podemos tener en cada despertar son nuestros sentidos, pero al fallar uno, nuestro mundo se viene abajo.

Luego de un concierto de rutina, el baterista Rubén comienza a perder la audición: al principio un pequeño zumbido, posteriormente, la sordera casi total. Aunque por un tiempo intenta continuar con su vida de manera normal, su compañera de agrupación, que también es su novia, insiste en cancelar la gira y atender de manera profesional el problema de Rubén. La única solución viable es un campamento para gente con sordera, en el que se les enseña a vivir de manera digna, dándose cuenta que las limitaciones están solo en su cabeza.

De eso va “El sonido del metal” la cinta de Amazon que ha logrado tener presencia en las diversas entregas de premios y que está nominada al Óscar 2021; dirigida brillantemente por Darius Marder, este debut es una joyita que nos invita a experimentar la desesperación y angustia que vive su protagonista (interpretado por un excelente Riz Ahmed), aquel del que sus sueños y vida van en picada, principalmente cuando se entera que su novia Lou no puede estar con él durante el proceso y deben separarse después de cuatro años (interpretada por una también excelente Olivia Cooke), y es ahí donde el enojo se apodera de Rubén, ya que se ve obligado a vivir con su discapacidad, revaluando su lugar en el mundo y tratando de tener la paciencia necesaria para llevar una buena relación con las personas que ahora forman parte de su alrededor, quienes tienen por intensión ayudarlo.

Pieza importante a descartar es el sonido que nos entrega la película, es angustiante, los personajes alrededor son almas buenas, pero él, empeñado en no desprenderse de la vida que ama, opta por una serie de decisiones que traerán consecuencias, puede que no malas, pero que lo llevarán por completo a entender dónde está lo importante y que vicios debe dejar, al grado de un sorpresivo momento en el que prefiere amar el silencio por sobre su desesperación de volver a escuchar con normalidad, cuando esto no ocurrirá jamás, y nada, absolutamente nada volverá a ser como antes.