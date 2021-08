Películas: EL ESCUADRÓN SUICIDA

Atrás queda el recuerdo de la cinta de 2016 dirigida por David Ayer (que en lo personal sí me gustó), ya que es momento, con todas las libertades que recibió por parte del estudio, de darle la bienvenida al nuevo inicio que James Gunn nos ofrece sobre este grupo de villanos tan desiguales que no escatiman en ser violentos, en tener un humor muy ácido y ser tan desenfadados a un grado de trabajar juntos para lograr un objetivo (aunque de inicio entre ellos mismos se odien y no confíen).

Es así como “El escuadrón suicida” está de regreso para ofrecernos un espectáculo visual a grandes proporciones, en donde la acción, las exploraciones y la violencia en grandes dosis (hasta la pantalla estará salpicada de sangre), son parte de los elementos que tenemos en esta versión con impresionantes efectos, el popular soundtrack que el director siempre ofrece en sus trabajos (aunque este no resulta tan inolvidable) y la presencia de caras conocidas en personajes que ya habían interpretado y lucen muy cómodos, nuevos actores para personajes anteriores y la llegada de nuevas pieles y especies para hacer de este un festín donde la comedia tiene lugar para llevarnos por una aventura grotesca, vulgar y sencillamente extraordinaria.

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados son enviados a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.

Algo que destaca James Gunn es el cuidado que tuvo con cada uno de sus personajes al momento de presentarlos y los demonios que habitan en ellos, si bien algunos aparecen fugazmente (la primera escena muy al estilo bélico sorprende), les brinda su personalidad e historia en tiempo y forma, pero sin duda Margot Robbie es la carta fuerte como Harley Quinn, y es ahora Idris Elba el responsable de venir a “salvar el evento” con su buena interpretación como Bloodsport, pero no podemos dejar de mencionar a la grandiosa Viola Davis como la traicionera Amanda Waller, sumándose David Dastmalchian, John Cena como Peacemaker (quien representa la mejor adquisición y del que ya ha sido confirmada por HBO Max su serie de ocho capítulos que abordará los orígenes y el presente del pacifista criado por un nazi, con un guión escrito por el propio Gunn); Daniela Melchior y el mismísimo Joaquín Cosío que si bien no tiene la fuerza de villano como hubiéramos querido (eso es ya detalles del guión), cumple con su participación y destaca por completo.

Con varios momentos totalmente absurdos, este relanzamiento de los antihéroes de DC Cómics ofrece interesantes secuencias que desde el inicio hasta el final no escatiman en intensidad, movimientos en cámara zoom atractivos, visualmente imponente, y además de las ya muy populares escenas post créditos, cumpliendo así con su objetivo de superar a la anterior, provocando en nosotros gran delirio, además de hacernos sentir como si se tratase de una parodia muy bien aterrizada, en esta montaña rusa de acontecimientos, algunos momentos emotivos que permiten la buena química entre los personajes y un toque más salvaje como los fans lo deseaban.