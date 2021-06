Películas: DESPUÉS DE TI

Su, una mujer que no tiene amigas, se ve obligada a seguir una lista de absurdas instrucciones para superar la inesperada muerte de su prometido en un accidente, entre ellas: Hacer una amiga. Sus mejores amigos, Gil y Matías, la acompañan en sus intentos desatinados hasta que conoce a Ana, quien la ayuda a recobrar su lado femenino y a reencontrarse a sí misma, pero con ello viene una serie de situaciones que a la protagonista se le salen de control al enamorarse nuevamente de uno de los mejores amigos de su prometido fallecido.

Entiendo que el cine mexicano busca destacar, pero lamentablemente el estilo de películas que maneja últimamente se han tratado de refritos o historias muy simples e insípidas, y este es el caso de “Después de ti”, (antes conocida como Instrucciones para Su) una comedia dramática que no termina de encajar en un género en específico porque de raíz no entendemos cuál es el objetivo, si ser reflexiva o solamente hacernos pasar un rato agradable, pero en ninguna de las dos perspectivas logra destacar.

Pese a que los actores principales que salen a cuadro buscan hacer bien su piel, es lo flojo de su guión lo que no les permite lucirse, porque repito, cada minuto que pasa es muy aburrida, aun cuando su opuesta musical (que hasta incluye en doble ocasión “Wannabe” de Spice Girls) no llena de alegría la trama; pero de la que su score parece de novela televisiva. Esta cinta es de las que han logrado llegar a cartelera en esta época de pandemia, pero seamos sinceros, gastar por ver una cinta que no aporta nada, no vale la pena, aunque su intento por ser buena se nota, teniendo como telón una CDMX bonita y del camino de una mujer que tiene por finalidad aceptar su duelo para poder continuar viviendo.