Película: VIVO

El colorido, la música, los bailes, las carcajadas, los momentos llenos de diversión y la emotividad de su historia nos llevará a disfrutar al máximo la nueva película de Netflix y Sony Pictures Animation “Vivo”, un festín que hace un homenaje a la esencia y el calor de Cuba, en el que la distancia y el éxito llevaron a pausar un amor intenso que tenía una conexión mágica.

Un kinkajú llamado Vivo se pasa la vida tocando en una plaza de La Habana con su dueño Andrés, aquel que lo adoptó cuando este estaba perdido. Puede que no hablen el mismo idioma, pero, gracias a su mutuo amor por la música, son el dúo ideal. Un día, Andrés recibe una carta de la famosa cantante Marta Sandoval, su excompañera, en la que le invita a su concierto de despedida con la esperanza de reconectar con él, el cual tendrá lugar en Miami. Pero poco después se produce una tragedia y será Vivo quien deba entregarle a ella el mensaje que Andrés no pudo darle: una carta de amor, escrita hace mucho tiempo, en forma de canción y de la cual la popular cantante nunca supo su existencia. Sin embargo, si quiere conseguir su objetivo, necesitará la ayuda de la alocada e intensa Gabi, una adolescente muy despabilada que marcha al son de su propio y peculiar ritmo, la cual perdió a su padre, quien era familiar de Andrés y ahora vive con su madre, con la cual no la lleva del todo bien.

Será imposible no encantarnos desde los primeros minutos con esta animación casi en su total musical, ya que el sabor de la música nos acompañará para conocer el relato de los personajes, todos inolvidables, en especial Vivo y Gabi, que si bien de inicio no se entendían, logran una conexión muy especial una vez que ambos son parte de esa misión importante que necesitan cumplir y por la que vivirán una travesía inimaginable, peligrosa y llena de muchas canciones pegajosas que nos podrán a bailar.

Y la lágrima va a estar garantizada en toda la secuencia final, en el que bien su cierre resulta muy increíble, recordamos rápidamente que se trata de una cinta para niños y es lo que permite arroparla de buena forma al contener elementos muy al estilo de Disney al momento de contarnos sus historias.