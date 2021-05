Película: OXÍGENO

Estamos ante un intenso thriller no apto para claustrofóbicos que además nos ofrece una interesante historia al más puro estilo de ciencia ficción con un ligero toque de serie B, pero que gracias al desarrollo de su historia, el meticuloso trabajo de cámara, el sonido y la interpretación de una excelente Mélanie Laurent, es como esta película triunfa al formar parte de lo nuevo en el catálogo de Netflix.

Dirigida por Alexandre Aja, nos lleva a conocer a una mujer que se despierta tras años en una cámara criogénica. No sabe cómo ha llegado hasta allí ya que ha perdido la memoria. Las cosas empeoran cuando se da cuenta de que el aire dentro de la cámara comienza a agotarse… ¿Cómo conseguirá salir de allí? Esto la llevará a experimentar estrés y desesperación ante la necesidad de tener que reconstruir sus recuerdos para escapar de esa pesadilla.

No podemos negar que desde el inicio hasta el final esta cinta nos mantendrá al filo del asiento, ya que desde los primeros minutos se respira un aire muy distinto a lo visto y en nuestra mente comienza a sentirse la idea de que estamos ante un trabajo que nos dejará con un muy buen sabor de boca, y lo logra, ya que teniendo frente a nosotros a una sola persona, experimenta un sinnúmero de situaciones con la finalidad de sobrevivir, por lo que apoyándose de su inteligencia y los vagos recuerdos que tiene, es como hace charla con la inteligencia artificial de dicha cámara, de quién a veces dudará de sí está de su lado o no, teniendo así contacto telefónico con diversas “personas de fuera” que le permitirán encontrar las piezas sueltas en su mente, pero de igual forma no confía en ellas, hasta el tiempo en que se descubre todo el objetivo de su encierro y esto, en verdad, nos toma por sorpresa.

Esta cinta creativa, rompe por completo con la idea de aburrimiento que dé inicio podemos imaginarnos, catapultándola a una experiencia única, jugando aquí con la sensación de que todo se encuentra en tiempo real, siendo el guión de Christie LeBlanc, el encargado de encaminarnos a nosotros como espectadores en una trama que va evolucionando de tal forma que no nos canse, explorando el arduo intento de la protagonista por recordar quién es y cómo eso podría ayudarla a escapar.