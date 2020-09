Pedro Bautista Méndez, artista visual veracruzano

Pedro Bautista Méndez, de quien su seudónimo es ArcoSecante, es un Artista Visual veracruzano originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz; cuenta con poco más de 10 años de trayectoria, además de participar en cerca de 50 exposiciones entre colectivas e individuales: “La mayoría han sido, por supuesto, en el interior de Veracruz, pero mi trabajo también es reconocido en Cuba y Estados Unidos”.

Entre otras actividades, desde hace unos años, se ha enfocado en sumar a los proyectos culturales locales como Gestor Cultural en Veracruz, en colectivos como “FIA” (Festival Internacional de las Artes), Verac y Colectivo Mucar, entre otros; en recientes fechas ha sido seleccionado como beneficiario del CENART (Centro Nacional de Artes en México) en dos ocasiones para los programas de actualización en materia de Arte contemporáneo; cabe mencionar que en 2019 fue reconocido entre los actuales actores culturales en el marco de los 500 años de Veracruz como Artista Destacado por la Organizaciones como “Fundación 500 Años” de Veracruz: “Soy un asiduo amante de la lectura, he sido tallerista de dibujo y pintura los últimos años en Casa de las Artes Múcara y en espacios, que muy amablemente, me han apoyado, como el reflexionario Mocambo; también he formado parte de los talleres y cursos de actualización en el orden de dominio de técnicas como dibujo contemporáneo, pintura en tres dimensiones, dibujo ciego, técnicas con medios acrílicos, xilografía y otros tipos de grabado”.

Su incursión en el arte en ocasiones les parece algo curioso, ya que llenaba libretas y cuadernos de actividades con dibujos y bocetos de todo tipo, hasta el punto de dibujar al aire libre o en movimiento. Si vemos las cosas desde ahí sería muy fácil suponer que aquello era suficiente para tomar camino y desear quedarse en ese mundo de creación: “La verdad es que no fue así, o cuando menos no fue del todo; hubo una coyuntura en mi vida que se convirtió en una constante de mis acciones en el quehacer diario; me tocó estar en un punto donde siendo muy joven tuve que aprender a pensar diferente, cuando todo lo que había eran malas decisiones y un ambiente de adversidad. No confundir, crecí en un ambiente amoroso ciertamente, pero no por eso fuera de tensiones o desafíos. Un día tuve que tomar la decisión de elegir y señalar la felicidad en medio de todo eso; tenía unos 8 años y esa fue mi primera convicción, ahí comenzó todo, era como mirar un poco de luz dentro de un montón de obscuridad”.

Eso fue en esencia lo que lo empujó a saber más sobre cómo buscar dentro de un problema las cosas que pueden ser realmente útiles; siendo más grande y más preparado, llamó a esto la “La deconstrucción de la adversidad”, lo hizo su manifiesto y su propio desafío: “A mediano plazo estoy buscando terminar un proyecto que he titulado “Diferencia de contextos”, que consiste en unas 30 piezas y un políptico, entre medios acrílicos, empastes y otros materiales no convencionales; buscaré presentar al espacio público esa coyuntura en la comunicación que nos impide la compatibilidad, que nos impide la empatía. En medio de la comunicación se esconden algunos bemoles, René Descartes habló de estos traslatismos en el “Discurso del método”; en otras palabras, en este proyecto voy a presentar esta calamidad en el circuito que nos hace fallar durante el esfuerzo de comunicar, voy a denunciarlo para que vean los que desean ver. A largo plazo me gustaría llevarme algunos proyectos fuera del país de nueva cuenta, aunque es un poco difícil pensar en eso en este momento, ya habrá tiempo”.

Y es así que su talento se hace presente en las páginas de El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional como parte de las Expresiones Veracruzanas.