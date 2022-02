Once Once “Pide un deseo”

En entrevista con El Dictamen, Jorge Vargas, cofundador y subdirector administrativo ONCE ONCE, y Michelle Monteagudo, coordinadora administrativa de la fundación, platicaron de ONCE ONCE: “Iniciamos hace dos años, y aunque nos interrumpimos por pandemia, buscamos cumplir deseos a niñas, niños y adolescentes que están librando la batalla contra alguna enfermedad como el cáncer; al principio no esperábamos que tuviera el éxito que tiene, pero estamos orgullosos de lo que hemos creado, impresionados con la cantidad de personas a las que hemos llegado a través de nuestros voluntarios. Todo empezó en febrero del 2019 y ya llevamos tres periodos en los que cumplimos el deseo a los niños; hemos cumplido hasta ahorita 13 deseos, en cada inicio publicamos a través de nuestras redes sociales una convocatoria para que las personas se unan como voluntarios y después armamos equipos de cinco a siete personas a las que les signamos un niño a quien conocen en dos o tres ocasiones para averiguar cuál es su deseo y, posteriormente, tienen un lapso de dos meses para planear un fin de semana especial; en un inicio cumplimos cinco deseos, después cuatro y finalmente tres, siendo el primero de ellos el deseo que se ha quedado más grabado en nuestra mente, es decir el de Carla, quien quería ser cantante; lamentablemente ya no está con nosotros; de ahí hemos tenido varias experiencias más, por ejemplo otro equipo se encargó del deseo de Yahir que era ser militar”.

El trabajo como voluntario deja muchas satisfacciones: “Cuando los doctores dicen el cambio que se generó en los niños cumplirles su deseo, quizás antes de esto querían abandonar su tratamiento, ya no asistir al hospital por lo difícil y doloroso que es, pero después de cumplírselos, se llenan de energía para ir a los tratamientos posteriores; nosotros les damos un álbum con fotos y video que los ayuda a recordar su experiencia, eso los entusiasma; la niña que quería ser cantante se puso Dana, como nombre artístico, y después en el hospital ella pedía a los doctores la llamaran de esta manera, inclusive en la última semana que estuvo internada, antes de fallecer, su humor era completamente distinto”.

Entre sus experiencias: “Hemos tenido el apoyo de personas importantes como Kimberly Loaiza, Mario Bautista y Omar Chaparro, que inclusive nos hizo el honor de recibirnos en su casa, logrando que Juanito fuera y lo conociera, dándole obsequios”.

En esta nueva etapa regalarán tres deseos a través de un filtro: “Siempre seleccionamos a los pequeños en la torre pediátrica de Veracruz por recomendación de sus doctores de acuerdo al pronóstico de salud, si el pronóstico no es favorable (que los niños no estén bien), son a los que les damos prioridad”.

Para concluir: “Nuestra fecha tentativa para inicio de temporada es a mediados o finales de febrero, vamos a estar lanzando la convocatoria por redes sociales, por lo que los invitamos a que nos sigan en las cuentas ONCE ONCE OFICIAL en Instagram y ONCE ONCE en Facebook; los voluntarios se encargaran de hacer trabajo de campo para cumplir los deseos, además de conseguir patrocinios, y en cuanto a donativos, estamos abiertos a que cualquier empresa se sume para apoyar un deseo general o uno específico, también recibimos donaciones en especie, ya que parte del deseo es traer al niño beneficiado y a su familia a un hotel para sacarlos completamente de su realidad, entonces significa desayunos, comidas, cenas, hospedaje, ropa, estando abiertos a donaciones en efectivo ya que estamos autorizados y podemos dar factura deducible de impuestos. Si alguien tiene el propósito de crear la diferencia en la vida de las personas, ONCE ONCE es la manera correcta de hacerlo, no olviden que la edad mínima para los voluntarios es de 18 años, no tenemos un máximo de edad, ya que buscamos ser inclusivos, el único requisito es querer ayudar y tener responsabilidad para hacer posible el sueño de un niño, niña o adolescente”.