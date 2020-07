Obras de éxito: Romeo y Julieta

En este 2020 se celebran 425 años de la primera puesta en escena de “Romeo y Julieta” por parte del dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, quien regaló al mundo una de las obras más importantes de la historia. Pocos saben que el argumento de los amantes de Verona no es original de Shakespeare, siendo inspirado de primera mano por “The Tragical History of Romeus and Juliet” de Arthur Brooke de 1562, quien a su vez también se inspiró de la novela “Novamente Ritrovata” de Luigi da Porto de 1520, aunque lo único verdaderamente importante es que Shakespeare realizó la mejor adaptación de la historia (anexando personajes originales como Mercucio y Paris). Las dos familias en realidad existieron, ya que los Montesco y los Capuleto fueron nombrados en la obra de la Divina Comedia, existiendo testimonios escritos de que en Verona había disputas entre familias.

El 29 de enero de 1595 se estrenó la obra en el teatro The Globe de Londres, por parte de la compañía “Lord Chamberlain´s Men” a la que pertenecía el poeta, teniendo como actores estelares a Richard Burgage y Robert Goffe como Romeo y Julieta, ya que en ese tiempo no se permitían mujeres en el elenco. Es importante comentar que ese teatro fue construido en el año 1559 por la antes mencionada compañía y posteriormente reconstruido sobre el mismo terreno en 1614, debido a su destrucción a causa de un incendio en 1613. En 1644 el teatro fue finalmente demolido debido al desuso, ya que desde 1642 todos los teatros de la ciudad fueron clausurados por la Administración Puritana Inglesa. En 1997 abrió sus puertas una reproducción del edificio original bajo el nombre de Shakespeare’s Globe. Las representaciones más exitosas en el nuevo teatro son: “Sueño de una noche de verano” en la temporada 2019 y “Romeo y Julieta” en la temporada actual, la cual se detuvo por la pandemia.

Se dice que la parte donde Romeo y Julieta se conocen en un baile fue escrita como homenaje a la forma en que William conoció a su segunda esposa Anne Hathaway, con la cual se casó a los 18 años mientras que ella tenía 30. Una de las escenas icónicas de los trágicos amantes es la del balcón, el cual existe y actualmente se encuentra en una posada restaurada del siglo XIII, ubicada en la via Cappelo 27, en Verona. Se ha comprobado que la familia Capuleto habitó esa casa. Hoy en día personas de todo el mundo pagan hasta 900 Euros por contraer matrimonio en el icónico espacio.

A pesar de que el personaje de Julieta tenía 13 años, a su corta edad logró contraer matrimonio con su amado Romeo, uniendo a dos familias llenas de odio, teniendo un triste desenlace. Esta gran historia, hecha especialmente para el teatro, saltó a la ópera en su primera versión registrada en 1776, continuando su camino hasta llegar a la pantalla grande con su primer film a cargo de Georges Méliès en 1902, época del nacimiento del cine mudo, aunque por desgracia la película se considera perdida.

El séptimo arte abrazó a “Romeo y Julieta”, sobresaliendo la cinta de Franco Zeffirelli de 1968, rodada en los escenarios reales de Verona que inspiraron a Shakespeare, con actores realmente jóvenes, y con una historia muy apegada a la original. En 1943, Mario Moreno “Cantinflas” rodó una parodia de Romeo y Julieta; mientras que la generación Millenniall se enamoró de los amantes a través de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, protagonistas del éxito “Romeo+Julieta” de 1996. Todas muy buenas adaptaciones de una gran obra teatral, la cual se debería de ver por lo menos una vez en la vida.