OASIS: “Sensaciones de colores”, proceso de sanación del pintor AERRE

Puro dibujo es una abstracción. El dibujo y el color no son contrarios, todo en la naturaleza es color. Paul Cézanne

Segunda y últimaparte

Por: Gonzalo Valenzuela/Colaborador

Continuamos conversando con el creador visual AERRE, cuya exposición pictórica se exhibe en el Instituto LAF Galería de arte, ubicada en el callejón Héroes de Nacozari # 39 entre Arista y Serdán. Col. Centro, Ciudad y puerto de Veracruz, del 12 de marzo al 16 de abril, cuya clausura será a las 20 horas.

– Sensaciones de colores fue mi proceso de sanación del año pasado y todo este momento, porque muchas de estas piezas nacieron en el confinamiento, fue un momento en donde detuve mi proceso creativo mucho tiempo, por marzo del año pasado surgió lo de la pandemia y yo sí me detuve unos 4 ó 5 meses. -Refiere con un dejo de preocupación el artista Alfredo Romero

– Y continúa: -el hecho de no conseguir materiales, el no poder expresarte, no poder salir, fue muy duro, hice una colección que titulé Inspiración en tiempos de cuarentena, un catálogo muy privado que hablaba de eso, donde se dividía en cuatro secciones, eran 40 piezas en donde, 10 eran abstractas, 10 eran caritas, 10 eran aves y 10 eran peces.

Rememora: -lo que yo hacía era irme al bulevar desde muy temprano para conseguir materiales como el coral, que estaban afuera, pedazos de madera, que ya estaban afuera y con eso poder expresarme y con unas arcillas que venden en los supermercados, era lo más fácil de poder conseguir y modelar, hice algunas cosas con esos materiales como esculturas y me gustó mucho y ahí lo dejé en stand- by y posteriormente me vine a estos círculos que para mí significan esos mundos.

-Me recuerdan los mandalas: -es que realmente es algo complejo, el año pasado, en diciembre me fui a practicar arte, fue un despertar, fui a una sanación con el ritual de la ayahuasca y pumm…, eso expandió mi proceso creativo y parte de todo esto fueron vivencias que tuve con mandalas, con fragmentaciones, con imágenes 3 D, que me transformó como persona.

– El arte tiene múltiples formas de interpretarse, los símbolos que representas en tu obra, dependiendo de la persona que lo esté admirando le va a dar un significado diferente. – Es una de mis principales misiones, realmente yo permito que las personas vean lo que quieran ver y sobre todo, en el momento que estén viviendo, en su situación actual, que al ver alguna de las piezas se permitan sentir algo y darles la libertad de incluir su propio significado, sin importar lo que el autor quería decir.

– Es lo mágico de tu obra plástica. ¿Cómo definirías tu técnica o propuesta creativa? – Me gusta decir que soy un pintor con propósito, realmente mi pintura tiene la búsqueda de un propósito, en donde conectes con mi manera de pensar, que te lleves algo como imagen, como símbolo, es esa búsqueda actual mía, es una pintura con propósito, principalmente pinto para mí, estos cudros los amo, los quiero, son mis hijos, son mis obras, todas tienen algo que ver conmigo, algo tuve que dejar, de algo me tuve que desprender para que la obra surgiera y por eso son muy importantes para mi.

– Te identificas con alguna escuela o técnica plástica en particular? -hay obras que son muy pop art, otras, muy cubistas, otras, son más abstractas, en algunas como ésta, (señala hacia el cuadro) se llama Consciencia mayor, puesto que es una obra muy abstracta.

-Si tienes idea de lo que estoy hablando de Consciencia mayor, todos tuvieron que ver para que la persona que está en el centro, como formato, tuviera que tener una distinción, están los cuatro puntos que tú le quieras elegir, darle un significado y que todas las caras tienen algo que ver, pueden ser amigos, amores, cosas que tu quieras darle alguna interpretación y es tan libre, porque gracias a eso, es que en algún momento tú vas -quizás- a meditar, expandirte y decirte que realmente tienes una Consciencia mayor como persona y que tú eliges hacer ese avance.

– Soy un pintor que tiene dos imágenes, Alfredo Romero es una persona y AERRE es otra, AERRE es ese niño que surge a partir de la libertad de poder decir las cosas sin pensar realmente qué es lo que quieres decir, sino simplemente dejarlo, sin cuestionarte, si lo que estoy haciendo es perfecto o si lo que hago le gusta, que si lo que hago es para alguien.

– Una de las cosas más importantes es cuando el adulto se permite conectar con su niño interior, vas a poder crecer de una manera increíble, yo creo que lo que tú hagas va a tener una trascendencia en la persona que lo quiera ver, entonces AERRE es eso, es el niño interno que te permite decir lo que quieras, con esa libertad de ser, sin cuestionarte, realmente como son los niños, que se se enojan con los amigos y a los 5 ó 10 minutos ya están de la mano, ya están cotorreando. No me permito -quizás- enojarme, contaminarme, hacer ese tipo de cosas, simplemente fluir y lo mismo surge con la pintura.