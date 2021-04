OASIS : Exposición pictórica “Sensaciones de colores” de AERRE

Por: Gonzalo Valenzuela/Colaborador

Tuve el gusto de conversar con el creador visual AERRE, en el Instituto LAF Galería de arte, ubicada en el callejón Héroes de Nacozari 39 entre Arista y Serdán, donde se exhibe su obra del 12 de marzo al 16 de abril, cuya clausura será a las 20 horas. Su nombre es Alfredo Romero Aguilar y explica el porqué de su seudónimo: “Son las iniciales de mi nombre que es Alfredo Romero, entonces lo mezclé como AERRE no anteponiendo las dos letras, sino haciendo una unión de A-E-R-R-E, porque actualmente existen dos artistas, Alfredo Romero Campos, venezolano conocido en Veracruz con más trayectoria, a quien admiro mucho y somos amigos, y no quise que hubiera una confusión, y el otro de Venezuela que también es muy bueno.

Cómo se dio este proceso creativo: “Realmente salió de una manera espontánea, porque la primera pieza que hice fue en un vaso de unicel, del jugo de naranja y estaba con una pluma, me puse ahí a hacer figuras que tenían fluidez, sin pensar muchas qué era realmente, pero tenían que ver conmigo en ese instante. Posteriormente, una de las primeras obras que están en mi Instagram, habla sobre dos personas que se están dando un beso, y esa pieza, tiene que ver mucho con este tipo de símbolos; entonces me comencé a ir poco a poco, a partir de que estudié un semestre en la universidad “Santo Tomás” en Colombia, tomando la materia de Semiótica del arte y yo le doy un significado a este símbolo, como dualidad; muchas de las caras que ven actualmente es esa dualidad, en donde cualquier persona tiene lo que tú gustes; como varón una parte femenina, como mujer, una parte masculina, tienes la parte energética blanca-oscura, sin importar la raza, el color, la preferencia sexual, mis caras no tienen sexo, realmente tú le das el significado y lo que yo quiero hacer con esta figura es dejar como una pequeña marca, huella, símbolo o recordatorio de que la felicidad siempre va a estar a elección tuya”.

Siempre esbozando una sonrisa mientras habla, continúa: “Las piezas en la exposición “Sensaciones de colores”, son un discurso que surge el año pasado, en momentos de oscuridad, soledad, de crisis para muchas personas; yo perdí amigos, familiares, conocidos, todos pasamos por una situación difícil como pandemia; fue un año muy gris y oscuro, y es así como este año surge la oportunidad de hacer la exposición, donde quise dar un significado por medio de la teoría del color como emoción; los colores tienen un significado. Parte de la misión como pintor, es que las personas recuerden el significado principal: sonríe y date la oportunidad de amar, querer, perdonar, rescatarte, reinventarte constantemente, con las personas que tú ames, que tú conozcas, inclusive las que no; es el significado real de esta exposición, de mi tema, mi forma de expresión, en pocas palabras, mi meta. (Continuará…)