Nuevos Arquitectos

Hoy miles de infantes pasarán la Navidad sin uno de sus progenitores

A pesar de la lluvia y el frío, cientos de xalapeños se congregaron la noche del viernes en las escalinatas de la Catedral de Xalapa y en la Plaza Lerdo, para encender una vela y manifestar indignación por la violencia que se genera contra niñas y niños por sus propios progenitores al separarlos de su padre o madre sin justificación alguna, derivado de los procesos de divorcio e impidiendo la libre convivencia que es un derecho del menor.

Con el lema #NuncaJamásUnNiñoConViolencia, el acto simbólico fue organizado por la diputada local Ana Miriam Ferráez y la Fundación Nunca Jamás que preside Antonio Selem Hurtado de Mendoza.

“Niñas y niños están sufriendo violencia a través de los litigios de divorcio, porque los padres no se ponen de acuerdo. En este proceso, nuestras niñas y nuestros niños carecen de la compañía de sus progenitores. Necesitamos erradicar la violencia física que lastima cuerpos, pero también los otros tipos de violencia, como la que no se ve, que nadie ve, que es intrafamiliar; miles de niños no pasarán por esta causa una feliz Navidad”, aseguró la legisladora.

Por su parte, Antonio Selem Hurtado de Mendoza dijo que es necesario visibilizar el tema de la manipulación y alienación parental que está afectando a la sociedad mexicana y al mundo, “porque la violencia intrafamiliar física o psicológica contra niñas y niños es la madre de toda violencia”.

Comentó que hay que ir al origen para erradicarla, especialmente en casos de divorcios o separaciones, donde lamentablemente los conflictos se dirimen con desacuerdos, sin las debidas mediaciones, y esto provoca que en la mayoría de los casos el padre custodio tome como arma o escudo al menor para ejercer presión económica, patrimonial o psicológica contra la otra parte, padre o madre.

Es común que el padre custodio utilice a los hijos como instrumento de extorsión para lograr objetivos monetarios y venganza por la frustración que le ocasionan las expectativas incumplidas en el matrimonio. Esta conducta es conocida como alienación o manipulación parental y es una forma de violencia psicológica contra niñas y niños a quienes los progenitores llegan a ver como “cosas”, violentando los derechos de los infantes consagrados en la Constitución y leyes internacionales.

El presidente de la Fundación Nunca Jamás de amparo al menor añadió que es preocupante el incremento en el número de denuncias falsas contra el padre no custodio, con las cuales el padre o madre que manipula al menor pretende confundir a las autoridades y a la opinión pública, para victimizarse con el propósito de ejercer presión para lograr sus objetivos monetarios, sin importar el daño psicológico a los menores.

Señaló que la manipulación parental es un “lavado de cerebro” invisible que se extiende cada día y lo calificó como una práctica inhumana, ya que es triste que participen familiares y abogados sin escrúpulos que lucran con el dolor y sugieren la mentira y la calumnia, así como jueces, psicólogos, educadores y hasta trabajadores sociales que no respetan el interés superior del menor y participan en cadenas de corrupción.

Recordó que al año se divorcian alrededor de 150 mil parejas en México y el 90 por ciento de los divorcios se dirimen en tribunales judiciales, y en su mayoría las diferencias entre los padres ocasionan impacto psicológico negativo en los menores. Existen actualmente más de 1.5 millones de niños en el país que cursan litigios por la custodia y que son dañados psicológicamente por el padre alienador.

A este grupo de niños que se incrementa en más de 200 mil por año, lo identificó como NIDI’s (Niños Divorciados), infantes afectados por la violencia que el padre alienador y la familia de éste ejercen sobre ellos, provocando un daño psicológico que replicarán en su etapa adulta.

“Los padres se divorcian, los niños no”, subrayó Antonio Selem, tras reiterar la importancia de evitar y denunciar a los padres alienadores.

Luego del discurso inaugural que ofreció la diputada Ana Miriam Ferráez en los bajos del Palacio de Gobierno, se cantaron villancicos como Noche de Paz y Adeste Fideles, para luego encender una veladora en las escalinatas de la Catedral.

Los integrantes de la Fundación Nunca Jamás invitaron a transeúntes a sumarse a esta actividad y cientos de personas se acercaron a las escalinatas para encender una vela y crear conciencia de que se debe acabar con la violencia intrafamiliar a niñas y niños de Xalapa, Veracruz, México y el mundo.

El evento forma parte de la red internacional encabezada por la Unión Europea Primero la Infancia, que ilumina diversas plazas en el mundo para visibilizar este problema. Fue difundido en diversos países por 17 estaciones de radio y en redes sociales con los hashtags #NuncaJamásUnNiñoConViolencia, #UnaVelaEnTuAusencia y #MiVozTuVoz.

Estuvieron presentes el diputado federal Hugo Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso federal; la representante del Poder Judicial del Estado, magistrada Florencia Cruz Fernández; fiscales especializados contra la violencia familiar y diversos funcionarios estatales de la Procuraduría de Protección al Menor, así como abogados litigantes y familiares de niñas y niños que sufren de manipulación parental quienes brindaron sus testimonios.

Se informó que para el año 2020 se ha convocado al Primer Congreso Iberoamericano Contra la Violencia y el Maltrato Psicológico a los Niños, a celebrarse en el puerto de Veracruz con la participación de reconocidos expertos y asociaciones de 20 países, con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre este creciente problema que deteriora el bienestar de los menores y lastima a las familias.