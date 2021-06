No les voy a fallar

Por: Nena de la Reguera/Colaboradora

Hoy quiero contarles las experiencias que he vivido durante el último mes, pues como saben, soy candidata por Morena a la presidencia municipal de Boca del Río; he estado recorriendo el municipio, escuchando a la gente y llevando propuestas para que TODOS y TODAS las boqueñas puedan acceder a mejores condiciones de vida. A menos de una semana de la elección, estoy convencida de que la transformación impulsada por nuestro querido presidente debe llegar a Boca del Río, ya que es vergonzoso que nos jactemos de lo bien que está nuestra zona costera, mientras las colonias y localidades se encuentran en el olvido.

Día con día he ido recogiendo las necesidades de las personas y me da mucho coraje ver la forma en que miles, que con su trabajo sacan adelante a nuestro municipio, han sido abandonadas por cada una de las administraciones municipales, pero también me llena de alegría ver la esperanza con la que trabajadores, comerciantes, madres, adultos mayores y todas las personas que buscan una transformación, se han sumado a nuestro movimiento.

Como jarocha que soy, de lo cual me siento orgullosa, no puedo dejar de reconocer la alegría de las personas que me han recibido en sus casas, trabajos, calles y plazas, porque si algo caracterizó esta campaña y caracterizará mi gobierno, además del trabajo y la solidaridad, será la alegría, vamos a construir juntos un Boca del Río alegre, en el que tengamos las mismas oportunidades, en el que las mujeres nos sintamos seguras, vamos a reactivar la economía apoyando a los trabajadores, los negocios, los empresarios, voy a trabajar para resolver el problema del agua y erradicar la corrupción; es hora de crecer parejo.

Quiero agradecer a mi esposo Carlos, mis hijas, hermanos, sobrinos, amigos, colaboradores y a toda la gente que siempre ha estado pendiente y apoyándome, a Morena que me dio la oportunidad de participar, así como a las personas que han hecho caminar este proyecto, voluntarios, brigadistas, organizadores, equipo de campaña, entre otros, no puedo dejar de mencionar a todas las personas que han creído en este proyecto y me han dado su confianza: NO LES VOY A FALLAR.