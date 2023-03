Naomy Cámara, Miss Earth Veracruz 2024, visita El Dictamen

Naomy Cámara visitó El Dictamen como uno de los puntos de su tour de medios de comunicación: “Hola soy Naomy Cámara, la nueva Miss Earth Veracruz 2024, soy una niña honrada y sobre todo muy trabajadora, trabajo en una panadería. Desde muy pequeña me ha gustado andar en todo esto, y fue hace un año que se me dio la oportunidad en otro certamen, donde no gané, pero en su momento quise experimentar y me gustó, y en mi búsqueda conocí esta marca y quise volver a intentarlo, y aquí está el resultado”.

En cuanto a su preparación: “a un año de la nacional mi preparación se basará en pasarela, oratoria, un poco de actuación, también llevo un proyecto ambiental como parte de mi preparación en conocimientos del medio ambiente, ya que el certamen trata mucho del cuidado del mismo y es muy importante que lo desarrolle. Mi proyecto ecológico se llama “Salvemos a los manglares de mi Alvarado”, punto turístico de Alvarado que incluso llega hasta Boca del Río, es por eso que buscamos cuidarlos, mantenerlos, y ver como la ciudadanía puede sumarse”.

Para Naomy Alvarado y Veracruz: “son tierras muy alegres, donde el pueblo es muy unido, para mí representan cultura, felicidad, alegría, y sobre todo mucha unión y empatía”. A un año del certamen nacional, Cámara no está exenta de la presión que conlleva ser una de las representantes más jóvenes del concurso: “Claro que se siente un poquito de presión, pero confío mucho en mí y en mi equipo de trabajo, el cual está integrado por mi director estatal, Jesús Montoya, Paco Morales, Justo Vargas y mi maquillista Néstor Hernández, al igual que un gran número de personas que me van estar apoyando tanto en Alvarado como aquí en Veracruz. Mis trajes los realiza Sughey Cabrera y Adán Croda, ellos son los que me vestirán, y los diseños los hace Jesús Montoya, todos son de aquí del puerto de Veracruz”.

Para finalizar: “Amigos de El Dictamen síganme en redes sociales para que vean todo mi proceso, de aquí hasta el día del certamen nacional, estoy en Instagram y en Facebook como Naomy Cámara”.