MUSIC: La polémica cinta dirigida por la cantante Sia

Existe una línea muy delgada entre lo que representa realizar una película que aborde alguna especie de problemática social o enfermedad, y el dejar satisfecho al público.

Vivimos en una generación en la que todo es observado con lupa, por lo que al mínimo detalle de inconformidad, las redes sociales comienzan a invadir con mensajes de cancelación para esa persona o acción que ha sido reprobada por considerarse una falta de respeto o atacar directamente con algún acto.

Eso ocurrió con la cantante Sia, que al presentar su primera película como directora, “Music”, fue señalada de no abordar de la forma correcta el autismo, primero que nada por elegir como protagonista a Maddie Ziegler, joven bailarina profesional que ha participado en varios videos de la popular artista, y no optar por darle la oportunidad a una actriz que se encuentre dentro del espectro; a eso se suma la forma en la que muestra imágenes donde es inmovilizada a la fuerza, lo que disparó el enojo de la gente al considerar que dichos actos fueron ofensivos y dañinos sobre las personas con esa condición, lo que llevó a la directora a ofrecer una disculpa: “Planeo eliminar las escenas de inmovilización de todas las copias futuras. Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no fue lo suficientemente amplia”, llevándola a cerrar su cuenta en twitter.

Zu (para mi gusto una excelente Kate Hudson y eso que no es mi actriz favorita), vive distanciada de su familia y se acaba de rehabilitar, pero ahora tiene que hacerse cargo de su medio-hermana adolescente Music (Maggie Ziegler) tras la muerte sorpresiva de su abuela. Music es una joven muda y autista que no lleva bien este cambio, pero gracias a la ayuda de su vecino Ebo (Leslie Odom Jr.) Zu y Music aprenderán a entenderse la una a la otra.

Veamos. A mi parecer está película se puede disfrutar desde la cuestión de producción, ya que es narrada a manera de videoclip musical de larga duración y en ella podemos ver toda una gama de vestuarios muy llamativos y atractivos, colores y coreografías llamativas acompañadas por esas melodías que se interpretan y que contienen un buen mensaje de fuerza, empoderamiento, amor, superación personal y más.

En cuestión de actuaciones los principales cumplen con su papel y logran transmitir sentimiento por la situación que se encuentran viviendo, además, muy independiente de la situación de la protagonista, hace su mejor esfuerzo y logra obtener emotividad con su personaje “Music”, una chica que lucha por adaptarse a ese mundo complicado, en el que su alrededor puede que no sea el mejor, pero sirve de ejemplo para una media hermana que no ha logrado dejar de lado en totalidad sus problemas, naciendo así un lazo muy fuerte entre ellas.