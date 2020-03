Mujeres Altruistas

Amelita Acosta de Cházaro/Presidenta Voluntariado Criver, Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, A.C

Desde el 2 de Julio de 2011 inició una nueva etapa en su vida, ya que un grupo de amigos invitaron a su esposo, el contador Enrique Cházaro y a ella a presidir el CRIVER, momento en que conoció la labor que ahí se hace, las enormes necesidades que tienen las familias y los niños que sufren alguna discapacidad, por lo que desde entonces ha entregado su tiempo, capacidades, amor y compromiso a esa labor. El reto y la institución la motivaron a organizar un voluntariado dinámico, creativo, comprometido, sobre todo con actitud y deseos de compartir el amor con los demás, es así como se forman los comités de superación personal, educación en la fe, higiene, eventos internos, eventos externos, visitas, manualidades y beca un niño. Desde ese entonces se ha cumplido su misión, logrando en el año 2018 romper record, en la atención de consultas y terapias. “Todos Podemos Ayudar”

Monserrat Castillo/ Presidenta Verautismo A.C.

Este es un centro educativo especializado en el diagnóstico y atención a personas con trastorno del espectro autista y condiciones asociadas en el Puerto de Veracruz, educando, interviniendo y asesorando mediante una perspectiva humanista, fortaleciendo la inclusión, la unión y la calidad de vida dentro de la sociedad. Cuentan con el Instituto Leo Kanner donde atienden a niños entre 4 y 39 años. Contacto calle Almendro s/n esquina Paseo de los Juncos, Fraccionamiento. Floresta, Veracruz Ver, [email protected]

Leticia Reyes Bremont/ Presidenta “Quiérete que no Duele”

Movimiento en Contra de la Violencia hacia la mujer, que busca sumar fuerzas entre mujeres y hombres para ayudar a prevenir e identificar situaciones de violencia en nuestra sociedad. El movimiento lleva dos años y se ha encargado de compartir contenido acerca de los diferentes tipos de violencia, que es psicológica, económica, social, física y sexual, aparte hablan mucho de amor propio, autoestima y empoderamiento. Planean abrir, en el 2021, la Casa “Quiérete que no duele”, donde tendrán una red de apoyo de terapeutas y abogados para poderle ofrecer a mujeres maltratadas terapia psicológica y asesoría legal. Se pueden sumar compartiendo el contenido que se maneja, hablando del movimiento para poder llegar a más gente; apenas se tenga la Casa, se podrán sumar terapeutas, abogados y demás personas interesadas en ayudar. Las redes sociales son Lety Reyes Bremont, que es la más importante por el contenido, además del canal de YouTube Quiérete que no duele, o adquiriendo el Kit “Quiérete que no duele” con lo están juntando para abrir dicho espacio de apoyo.

Susana Lara, Presidenta AMANC Veracruz, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) es la primera institución en México y la única con presencia nacional que brinda acompañamiento a niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer, atendiendo los factores que complican, y muchas veces impiden su recuperación. Con más de 37 años de experiencia, AMANC replica su modelo de intervención en 23 entidades, mediante servicios y acciones que benefician anualmente a más de 3,800 familias. El acompañamiento de AMANC se brinda con dignidad y humanidad, evitando el abandono de la atención médica y reduciendo el gasto del bolsillo de las familias sin Seguridad Social, minimizando el riesgo de que terminen con su patrimonio o se endeuden por altos e interminables gastos de la enfermedad. AMANC es una puerta abierta a la esperanza, gracias al apoyo y compromiso de todas las personas que se suman a la causa. Para contacto puede ser en [email protected], 01 (229) 931-7264 o 22 91 54 48 14, o en oficina, Banco de Medicamentos y CENTRO AMANC. Iturbide No. 641, Col. Flores Magón, Veracruz, Ver. C.P. 91910.

Beatriz Cruz Solorzano/ MUAC Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama del Estado de Veracruz, A.C.

Es una asociación sin fines de lucro, no gubernamental, que tiene 10 años de estar constituida y que busca brindar de manera integral apoyo a mujeres de escasos recursos, que padecen Cáncer de mama, para que cuenten con los recursos económicos para sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia, garantizándoles su acceso a una atención médica integral de calidad, generando alianzas estratégicas de largo alcance entre todos los sectores públicos, privados y sociedad en general. Para apoyo pueden contactarlos en sus oficinas del WTC Veracruz y en sus redes sociales MUAC AC.

Lilí Sánchez de Ruiz/ Asociación Gilberto Veracruz/Boca del Río

Se construyó con el objetivo preciso de participar activamente en la reconstrucción de viviendas y la restitución de fuentes de empleo, teniendo atención a comunidades en caso de desastres naturales, al igual que brigadas médicas y servicios de salud, junto a educación ecológica.