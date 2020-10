Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama

Hace una década se creó en Veracruz una asociación sin fines de lucro, no gubernamental, que brinda de manera integral apoyo a mujeres de escasos recursos que padecen Cáncer de Mama. La finalidad de esta asociación es apoyar a mujeres que no cuentan con los recursos económicos para sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia, garantizándoles acceso a una atención médica de calidad. Para generar los recursos necesarios para apoyar a las mujeres que acuden a MUAC, las integrantes del voluntariado, encabezado por su presidenta Beatriz Cruz Solórzano, generan alianzas estratégicas de largo alcance entre los sectores públicos, privados y sociales.

Uno de los engranajes primordiales de MUAC es el apoyo psicológico y emocional a las pacientes, es por eso que la sobreviviente de cáncer de mama (desde hace 6 años) Elia del Carmen Saavedra Serrano, coordinadora del denominado “Círculo Rosa MUAC”, programa de ayuda entre mujeres con un diagnóstico no favorable, brinda a través de pláticas guiadas por profesionales una guía, apoyo y empatía.

Beatriz Cruz Solórzano, Presidenta de MUAC Veracruz. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Saavedra comentó acerca de las actividades que realizan: “Es un grupo formado por mujeres que se escuchan, se abrazan, y se dan fortaleza entre sí; el respeto y la empatía son fundamentales en cada reunión, siempre con la finalidad de salir adelante de esta enfermedad.”

Las reuniones se realizan una vez al mes en las instalaciones del WTC Boca del Río-Veracruz, acompañadas por especialistas que altruistamente se suman, cómo psicólogos, tanatólogos, nutriólogos, psiquiatras, oncológos, etc.

Elia del Carmen Saavedra Serrano, coordinadora del Circulo Rosa MUAC. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

También en plática para el Decano de la Prensa Nacional, Fabiola Yolanda Orta Guzmán dio su testimonio de vida al enterarse que tenía esta enfermedad: “En un principio todo fue confusión, ¿Por qué a mí?, ¿Viviré?, con el tiempo pude contestar, ¿Por qué no a mí? El camino se fue entre diagnósticos, tratamientos médicos, cansancio, y fue en esos momentos de incertidumbre donde probé mi temple, carácter, y por supuesto mis ganas de vivir. Hoy soy una mejor versión de mí, todas las pruebas nos ayudan a redirigir la vida, a encontrar en este extenuante camino que es una enfermedad, una nueva oportunidad y ahora sé que la actitud es muy importante, la fe en Dios mi fortaleza. Me deleito con el día a día, con lo más valioso que tengo, mi amada familia, amigos, trabajo, y todo lo maravilloso que me rodea, mismo que me sostuvo en esas horas de angustia, hoy más que nunca voy tras los sueños que me faltan realizar, no tengo tiempo que perder, el valor del instante hay que disfrutarlo. Agradezco a mis queridos médicos sobre todo los de mi familia, sus atenciones; una mención especial al Dr. Raúl Deveze Bocardi, quien antes de partir, me dio la mejor noticia…VOLVISTE A NACER”.

Fabiola Yolanda Orta Guzmán compartió su testimonio de vida para los lectores de El Dictamen. Foto Alvaro Ramos/El Dictamen

Para finalizar dijo: “Este 19 de Octubre (Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama), me enaltece dar mi testimonio y decir: Sí hay ¡ESPERANZA!; ámate y ama tu cuerpo con la prevención, en esta lucha no estás sola, en MUAC siempre encontrarás testimonios y apoyo de mujeres valientes, fuertes y unidas por una causa común: ¡VIVIR!”.

Recuerden que no están solas, a pesar del temor que se genera al recibir el diagnostico, no duden en acercarse a sus familias, médicos o a instituciones como MUAC, que siempre están dispuestas a brindar de manera gratuita apoyo, asesoría y una mano amiga a todas las mujeres que lo necesitan.

El contacto de MUAC, tanto para recibir ayuda como para sumarse con algún donativo, es en sus oficinas ubicadas en el WTC, en su página de Facebook: MUAC AC, o al correo electrónico [email protected]