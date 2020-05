Mosaico Dominical: ¡Feliz día mamá!

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy uno de los días más importantes para la familia, se festeja el día de las madres a todos los que tienen el honor de tenerla junto a ustedes, consiéntala y dedíquenle el mayor tiempo posible, todo esto que escribí se hace en vida, regalarle amor y tiempo de calidad, no de cantidad, felicidades para todas, en especial para para mi madrina BERTHA MALPICA DE AHUED que es como mi segunda mami, gracias por su cariño y comprensión, la quiero mucho, besos para la GORDA y KARIME, y hasta el cielo una oración para ELSITA… Otra de las personas que son muy importantes en mi vida es EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, una amistad de muchos años, gran dama que supo llevar a buen puerto a sus 7 hijos, y digo siete porque me considero un hijo más de la familia ÁLVAREZ CUETO, deseándole que disfrute este día en compañía de su gran familia, BELÉM, FABY y ALE… Otra de las familias es la formada por MARINA, CAROLINA y TALINA ALVERDI MABARAK, herederas de SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI, de quienes nos une una gran amistad por mi mami MARGARITA y su abuelita MARINA PALACIOS DE MABARAK, así como de toda la familia NINI MABARAK DE SÁNCHEZ, la NENA MABARAK DE CHÁZARO, en paz descanse, besos a CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ… Saludos hasta San Rafael para la familia CASTAGNE THOMAS, CLAUDINE y JULIETTE CASTAGNE THOMAS festejando a su mami CLAUDINE THOMAS MEUNIER, la conocí muy pequeña, su familia siempre me recibió muy bien, saludos a MOISÉS THOMAS, excelentes fiestas en los 14 de julio, saludos a toda la colonia francesa…

Belém Álvarez de Lajud, Emma Cueto de Álvarez, Alejandra Álvarez de Poo y Fabiola Álvarez de Cabada.

Juliette Castagne Thomas, Claudine Thomas y Claudine Castagne Thomas.

Marina, Carolina y Talina Alverdi Mabarak festejando el día de las madres con Mara y Natalia Pernas Alverdi, Adrián, Max y Santiago Zairick Alverdi, Marina Zavala Alverdi.

Gaby Elvira de Morales y Elan Morales Elvira.

De los matrimonios que recuerdo con cariño, OMAR y GABY ELVIRA DE MORALES, su heredera ELAN MORALES ELVIRA hermosa y creciendo rapidísimo… Para festejar a mamá pida su comida libanesa en KEBAGRILL, se la llevan a su domicilio al 2293087986… Un saludo para MELINA ROBERT, su heredera AITANA UNANUE ROBERT es encantadora y modelo exclusiva de KACHIVACHE, saludos al feliz papá el diputado local y fuerte candidato a la alcaldía de Boca JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL… Los Giros los mejores tacos de la región… Bienvenido JAIME RUIZ GRAHAM, heredero de JAIME y DENISE GRAHAM DE RUIZ, los más felices los abuelos, saludos al gringo GRAHAM, así como a MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ, un nieto más para esta familia que seguirá creciendo, falta CHIRIS que sin duda se casará muy pronto con PATY BARQUÍN GARCÍA, heredera de TITO BARQUÍN, gran amigo del empresario regiomontano CHUY CANTÚ, retorna una vez más al puerto jarocho después de más de 35 años, buen amigo de CHUCHO MIJARES ALONSO… Gustazo haber comido con RODOLFO REUS, está llevando el caso de MICHELLE GONZÁLEZ, que aparte que no le dejan ver a sus hijos, la están difamando, es increíble lo que sucede en VERACRUZ, los niños tienen y deben de estar con la mamá; se hará todo dentro de la ley para que MICHELLE muy pronto pueda tener a sus hijos, el equipo de abogados es muy bueno y el respaldo con los mejores bufetes jurídicos a nivel nacional… Bellísima ÁFRICA GUEVARA RAMÍREZ, le tiene preparada muchas sorpresas a su mami ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ, enamoradísima del joven empresario JORGE FRICKE… PACO GUTIÉRREZ DE VELASCO URTAZA, el mejor alcalde que ha tenido Boca, dicho por los boqueños en reciente encuesta CHOCHOLERA, hoy presente su esposa MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO y su hija BELÉN GUTIÉRREZ DE VELASCO FLORES… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected]…

Maly Flores de Gutiérrez de Velasco con Belén Gutiérrez de Velasco Flores.

África Ramírez Pérez y África Guevara Ramírez.

Melina Robert y Aitana Unanue Robert.

Lety Reyes Bremont con Chavita y Leo.

Alejandra y Gerry Ceballos Coronel con Lety Coronel González.

LETY REYES BREMONT felizmente casada con JOSÉ MIGUEL PEPETON, hoy esta con sus herederos SALVADOR y LEO LEVET REYES, las felicitaciones se hacen extensivas a LETY BREMONT DE REYES, quien será muy consentida por ROLANDO REYES KURI… MAROMA RESIDENCIAL excelente opción para invertir… LETY CORONEL GONZÁLEZ estará muy festejada por sus herederos ALE y GERRY CEBALLOS CORONEL, y sin dudarlo su nuera GABY VILABOA le llevará un pastel de regalo, aprovecho para felicitar también a MARU CASADO DE VILABOA y BETY CASADO DE GARCIA KURI, YAMIL estará consintiendo a su esposa… GERARDO y MARISOL MARTÍNEZ SIERRA DE URRRETA feliz matrimonio, saludos a sus hijos ELISA y EMILIO URRETA MARTÍNEZ, estarán hoy de fiesta, así como en la capital del estado MAURICIO y MARISOL ÁGUILA GÓMEZ DE MENÉNDEZ, su heredero BABY MAU, como le dicen sus papis, está grandísimo… Pida en MAMÁ GALLINA las deliciosas hamburguesas… RICARDO CARLO ESPARZA feliz y enamorado de JULIETA BENVENUTTI ARANDA, saludos a RICKY y CHIARA… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, MxU VERACRUZ está muy activa en las redes sociales y sigue su preparación rumbo al certamen nacional… El PECADITO JAROCHO sensacional, pida su comida para llevar al 2291 118664… CHARO MÉNENDEZ DE LARA cumplió años ayer y lo festejó en familia, nos mandó la frase “no borres ningún día de tu vida, los días bellos te han dado felicidad, los malos te han dado EXPERIENCIA y los PEORES te han enseñado a VIVIR”; saludos a PACO y VÍCTOR LARA… RENÉ y MARISOL DE LA IGLESIA DE SANDRIA, saludos, en la foto RENATA y MARISOL SANDRIA DE LA IGLESIA festejando a mami…

Marisol Martínez Sierra de Urreta con Elisa Urreta Martínez.

Marisol Águila Gómez de Menéndez con Mauricio Menéndez Águila.

Julieta Benvenutti Aranda y Chiara Carlo Benvenutti.

Bertha Malpica Martínez de Ahued con Bertha, Elsita y Karime Ahued Malpica.

Renata y Marisol Sandria De La Iglesia con Marisol De La Iglesia de Sandria.

Los cumpleañeros de hoy JESÚS CHAHIN, CINDY DE LA ROSA, VÍCTOR JÁCOME, CÉSAR AELLO, GUTY GARDOQUI, ANA OCEJO, LUIS ENRIQUE GARCÍA y CHICO SAMBA; mañana JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ, MARLENNE RUIZ, NIDIA MUÑIZ, YAMIL GONZÁLEZ, ADRIANA AGUILERA, JOSÉ ANTONIO MENDOZA, ANGÉLICA BARQUÍN, YERALI FERTO, RICARDO GUTIÉRREZ DE VELASCO y FABIOLA MERODIO; pasado mañana GUSTAVO CABADA ESCALERA, YULI GÓMEZ TERRONES, TOÑO VARELA, MÓNICA OROZCO, YAZMIN SOSA y GERMÁN CASTILLO, a todos muchas felicidades… Saludos a RAÚL USLA, superintendente de CFE… Los abogados penalistas a nivel nacional, que preside el LIC. GILBERTO FARIAS MORALES, mandaron una propuesta de iniciativa de ley al congreso del estado de Baja California, para sancionar a personas que cometan un delito contra el personal de SALUD que trabaja en hospitales, llámese doctores o enfermeros, personal de intendencia o administrativos; se hará ley en beneficio de los profesionales de la medicina que hoy están salvando miles de vidas y que han sufrido agresiones por parte de ciudadanos irresponsables y sin educación… La PANDEMIA del CORONAVIRUS VERACRUZ un verdadero desastre por la falta de organización tanto del gobierno como de la ciudadanía, la falta de conciencia de algunos ha causado un incremento, quédese en casa, lavarse las manos y si salen lleven cubrebocas y cuiden su sana distancia, los casos en el estado de VERACRUZ confirmados eran 958 y 98 defunciones… TOMÁS MUNDO ARRAISA, el abogado que reúne los requisitos para ser fiscal del estado, su preparación lo avala y experiencia lo avalan… REYNOLDS ORIOESA muy festejado por su cumpleaños, saludos a su mami BLANCA OROPESA… Saludos al LIC. JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA… Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en El DICTAMEN rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…