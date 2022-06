MOSAICO DOMINICAL: ¡Feliz día del Padre!

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy es un día muy importante para las familias mexicanas, se festeja el DÍA DEL PADRE; a todos los de VERACRUZ, México y el mundo muchas felicidades, los que tienen todavía la dicha de tenerlos apapáchelos, consiéntalos y disfrútenlos, y los que ya no los tenemos, oremos por su eterno descanso… Namik en el gusto de los veracruzanos, están a media cuadra del boulevard, les recomiendo la hamburguesa… Este domingo 26 de junio entrega del balón de oro, premiación a lo más destacado del fútbol mexicano… Se está realizando en MONCLOVA el juego de las estrellas… Muy felicitado el alcalde boqueño JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL junto con su esposa MELINA RIVERA DE UNANUE y su heredera AITANA UNANUE, el motivo, salió en una encuesta de MITOFSKY muy bien posicionado al igual que la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES… En el Carnaval de VERACRUZ, del 1 al 5 de julio, estarán como espectáculo NICKY JAM, YURI y MODERATTO… TOÑO RUIZ ORTIZ muy festejado por su esposa LUMI ZURITA DE RUIZ, así como por sus herederos LUMI, ANA LORENA y TOÑITO con motivo del día del padre; un gustazo estar en el beis en compañía de TOÑITO que disfruta y apoya a los emplumados… Un éxito rotundo el bingo a beneficio de AMANC, enhorabuena para CEYSA GONZÁLEZ… Planchadísimo Veracruz al teléfono 2292127516, y si te gustan los tacos, Novillero Grill, están en mar Adriático esquina Costa Verde; ahora que vienen las graduaciones, tu mejor opción para lucir a la última moda es Moichic renta de vestidos en Costa Verde entre Católicas y Américas… PEPE SALVATORI feliz y enamorado de su esposa TANIA MEZA DE SALVATORI, su heredero ANTONIO creciendo rapidísimo…

Fallo Cuenca con Emilio Cuenca Arias.

Luis Fernando Ruz y Mateo Ruz Morfín.

Alberto Schettino Piña con Alberto y Helena Schettino García.

Pepe Salvatori Arjona y Antonio Salvatori Meza.

Antonio Ruiz Ortiz con Lumi, Ana Lorena y Toñito Ruiz Zurita.

ALEJANDRO AVELLA ÁLVAREZ y CLAUDIA GIL HANSSEN DE AVELLA, feliz matrimonio, su heredera ROMINA está preciosa… En El Río de la Plata hoy buffet de mariscos… JOSÉ URRETA RUIZ y LILÍ CAZARÍN DE URRETA, sus herederas FERNANDA y XIMENA URRETA CAZARÍN fieles aficionadas al rey de los deportes, hoy festejarán a papi… Les recuerdo mi correo electrónico nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… SALVADOR MANZUR DÍAZ listo para ser festejado por el día del padre, saludos a su esposa LUCHY BONILLA DE MANZUR, sus herederos VALERIA y CHAVITA MANZUR BONILLA, muy educados y estudiosos… Dieron a conocer que los estadios Bancomer de MONTERREY, Akron de GUADALAJARA y el Azteca de la CDMX serán sede del mundial 2026 en nuestro país; en USA serán sede SEATTLE, SAN FRANCISCO, los ÁNGELES, HOUSTON, DALLAS, KANSAS City, ATLANTA, MIAMI, FILADELFIA, NUEVA YORK, NUEVA JERSEY y BOSTON; en CANADÁ serán sede TORONTO y VANCOUVER… Este domingo 26 de junio torneo de golf FESTIVAL Velas Latinoamérica en el Club de Golf de la heroica escuela NAVAL en Antón Lizardo, será en la modalidad a GO GO, con un cupo de 60 jugadores; la salida será a las 8:30 por escopetazo, habrá desayuno, comida de premiación y buen ambiente, mayores informes al 2292100926… Saludos a JOSÉ CARLOS POO GIL y RAFAEL AGUIRRE… Muy felicitada LUPITA DÍAZ MIRÓN CARBALLIDO por cumplir 65 años de edad, lo festejó con amigos de toda la vida, inclusive con algunos desde kinder en el Rougier… El destacado abogado veracruzano JORGE REYES PERALTA recibió reconocimiento y distinción en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNAM, al ser admitido como legionario de la legión de honor nacional de MÉXICO saludos a los licenciados JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLANES y JESÚS CORICHI, acompañaron a nuestro amigo su esposa LUCY LEO DE REYES PERALTA, así como su heredero el también abogado JORGE REYES LEO, las felicitaciones han llegado de todas partes del mundo…

Mario Guevara y África Guevara Ramírez.

Alejandro Avella Álvarez y Romina Avella Gil.

José Urreta Ruiz con Fernanda y Ximena Urreta Cazarín.

Salvador Manzur Díaz con Valeria y Salvador Manzur Bonilla.

Gerardo Urreta Ruiz y Elisa Urreta Martínez.

Ayer cumplió años y lo festejó con su familia y su novia, TITO Junior BARQUÍN GARCÍA, hijo mayor de TITO BARQUÍN GORNÉS y PATY GARCÍA DEMONTE… BELEN FERNÁNDEZ DEL PUERTO a la secretaria de finanzas del PRI en VERACRUZ, decisión muy atinada de MARLON RAMÍREZ, presidente de dicho partido… MÍA ÁLVAREZ ya tiene galanazo, no me lo ha presentado pero creo se llama DIEGO… Mañana presentará JUAN REY la revista VELAS LATINOAMERICA 2022 a las 10 horas en el gran café del portal… Cumplió 12 años mi ahijada ÁFRICA GUEVARA RAMÍREZ, heredera de MARIO GUEVARA que llegó con su esposa AÍDA LARA DE GUEVARA; ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ la saludé con su galanazo JORGE FRICKE, cada vez más exitoso en su trabajo; un gustazo saludar al alcalde boqueño en compañía de su esposa, ya vienen los festejos de nuestra señora SANTA ANA en Boca del Río el 28 de julio arrancan, tocarán en mi santo que es el 31 del próximo mes; saludos a CINTHIA FACCO quien nos comentó que regresa LUIS PRIETO a Il Veneziano, una buena noticia… GERARDO URRETA RUIZ y su esposa MARISOL MARTÍNEZ DE URRETA festejando el día del padre con su heredera ELISA URRETA MARTÍNEZ… Estuve en el festival XXII de MARCY BARRAGÁN, gracias por la invitación a mi sobrina MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS, asistí con mi esposa JACQUELINE FONSECA… JUAN BOSCO PÉREZ ACASUSO engalanando este CHOCHOLAZO con su heredera NATALIA, saludos a su esposa JUDITH ZEPEDA DE PÉREZ-ACASUSO y a su bebé NICOLÁS, los abues ALBERTO y PILAR ACASUSO DE PÉREZ-KURI felices; saludos al famoso colega DON PABLO PÉREZ KURI así como a su sobrino TITO PÉREZ ACASUSO, se casará muy pronto con MIRANDA ÁLVAREZ MORFÍN… GOLDEN STATE campeón de la NBA… BOKA LAGUNA un paraíso en esta zona conurbada, excelente opción para invertir… VERACRUZ en alerta roja junto con 29 estados más, en que USA recomienda no viajar a estos estados, solo se salvaron CAMPECHE y YUCATAN… Dentro de 14 años podría MÉXICO ser sede de los Juegos Olímpicos, una gran ocurrencia del canciller o como dirían en este estado, un sueño guajiro… ANTONIO CHEDRAUI MAFUD con su consuegro SERGIO PAZOS DE LA TORRE, en paz descanse, con ellos GOYO CHEDRAUI BOLADO y sus herederos RAMÓN, FERNANDO y ANTONIO CHEDRAUI PAZOS, saludos a SERGIO e IVONNE PAZOS NAVARRETE DE CHEDRAUI… El CP. MARIO DÍAZ ÁLVAREZ muy festejado por su esposa MAYTE COBO DE DÍAZ y por sus herederas MAYTE, ANABEL y DANY DÍAZ COBO saludos a sus respectivos esposos… Un saludo especial hasta la madre patria para ERNESTO ARCHIDONA BASAGE, disfrutará el día del padre en compañía de sus herederas RAQUEL, ANDREA y TAMARA ARCHIDONA… Del 23 al 25 de junio el 57 Torneo de Pesca del Sábalo de plata con premios extraordinarios…

Juan Bosco Pérez Acasuso y Natalia Pérez Zepeda.

Tony Chedraui Mafud, Sergio Pazos De La Torre, Goyo Chedraui Bolado, Antonio, Ramón y Fernando Chedraui Pazos.

Mario Díaz Álvarez y Daniela Díaz de Hernández.

Juan Manuel Unanue Abascal y Aitana Unanue Rivera.

Ernesto Archidona Bagase con sus hijas Raquel, Andrea y Tamara Archidona, y sus nietas.

Que PROBLEMON la MIGRACIÓN en nuestro país, es increíble como todos quieren el sueño americano, se debe resolver este problema que cada día crece y crece… Los favoritos para ganar el mundial ARGENTINA, ALEMANIA, FRANCIA y BRASIL; los candidatos al título CROACIA, PORTUGAL, HOLANDA, BÉLGICA, INGLATERRA, ESPAÑA, los que pueden sorprender ECUADOR, PAÍS DE GALÉS, POLONIA, DINAMARCA, SERBIA, SUECIA, SENEGAL y URUGUAY; los que solo van a pasear COSTA RICA, ARABIA SAUDITA, CANADÁ, IRÁN, MARTUECOS, CATAR, TURQUÍA, COREA DEL SUR, AUSTRALIA, USA, MÉXICO, GHANA, JAPÓN y CAMERÚN, así la realidad del mundial de CATAR 2022… Los cumpleañeros de hoy son ROBERTO TEJEDA, lo cumpliría ANA ZURITA DE BRAVO, en paz descanse; TOÑO BUENO, FRANCISCO GERARDO ZURITA VILA, JONATHAN REYES y GABY VILLAR; mañana lunes ARNULFO ROMERO, MATY LANDA, JAFET TORRES, ANA MARÍA YUNES ZORRILLA, RICHARD ÁLVAREZ, EDNA VELÁZQUEZ, RAÚL ZARRABAL y FER MIJARES; pasado mañana CARLOS FREDA, KARY LARA, MARINA PECERO, LUIS ORTIZ CRUZADO, ELSY PENAGOS, ALDO SANTIAGO BLANCO, LAURA ACOSTA, LAURA CANSECO, MARI LOLI DÍAZ MIRÓN, PALOMA MICHELLE y ROSY URETA, a todos muchas felicidades… Este sábado 25 de junio el MAGO de OZ a beneficio del DIF BOQUEÑO, mi ahijada API será protagonista así como AITANA UNANUE RIVERA, que también participará… PAULETTE PRÉSTAMO DE MUÑOZ DE COTE en espera de su primer bebé, será niña y llevará por nombre ELISA, el más feliz su esposo JESÚS MUÑOZ DE COTE, así como los abuelos y los familiares… Se casaron CARLOS VILLAVERDE DIEZ y MARGARITA CIENFUEGOS… Este jueves 23 de junio cata con maridaje en Punta Tiburón, estará como invitado el sommelier OSCAR HERRERA y el chef RAFAEL RALERO, habrá buenos vinos de la ribera del Duero, informes al 2299013868… AEROMEXICO sigue dando pésimo servicio, múltiples quejas… POLÍN y LULI BLANCO DE DESCHAMPS un feliz matrimonio… VICHINA y VIRUCHA RUIZ ORTIZ, distinguidas damas veracruzanas… ARTURO y CHARITO VIOLANTE DE RODRÍGUEZ disfrutando Veracruz con su familia, un gustazo saludar a CHARITO SUÁREZ DE VIOLANTE, recordamos siempre con cariño a MEMO… LUDIVINO REDONDO fiel a los CHOCHOLAZOS del Diligencias… PACO PÉREZ y AMÉRICA DELGADO KAYSER, excelentes anfitriones, un gustazo convivir con ellos y con PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, están felices con las nuevas sucursales de las perfumerías Le France están en plaza Andamar, Juan Pablo II y Plaza BOKA… En el Bolerama Veracruz la mejor opción para jugar boliche… El ÁGUILA regresa al nido el 25 de junio vs SARAPEROS, el colero de la zona norte… PEPE TOÑO MANSUR BELTRÁN feliz con el éxito de los 2 LAREDOS, los Puros HOJA REAL sensacionales, los puedes encontrar en Namik, Deli Deli, Querrevé, El Llagar Veracruz y Costa de Oro, El Estribo cantina y Mardel… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 124 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…