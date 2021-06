Mosaico Dominical: DÍA DEL PADRE

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Hoy es el día del PADRE, los que tienen la dicha de tenerlo felicítenlo, apapáchenlo; felicidades para todos…El ÁGUILA de VERACRUZ volando alto, excelente serie jugaron contra los TIGRES de QUINTANA ROO, hoy es el último de la serie contra los leones de YUCATÁN, hay que apoyar al equipo de casa, asista al estadio, los directivos encabezados por BERNARDO PASQUEL están realizando un gran esfuerzo para tener un equipo de calidad; el pasado jueves, MARILÚ ACEVEDO DOMÍNGUEZ, reina del café internacional, título que ganó en COLOMBIA, lanzó la primera bola y lo hizo muy bien… Un saludo y sin dudarlo festejará con sus hijos al famoso DR. HUGO FONSECA, su heredera JACQUELINE está en el puerto varios días en visita de trabajo; saludos a DOÑA GUILLE CASTELLANOS, quien también está de visita estrenando cocina… El ÁGUILA le gana la serie a TIGRES, dos palizas espectaculares, están jugando con LEONES y salen de gira a TABASCO y CAMPECHE, regresan al nido el 29 de junio contra TABASCO y CAMPECHE, la mala noticia que AMARISTA se va a jugar con el equipo de Venezuela para clasificar a Juegos Olímpicos… Cumplieron años el notario público 55 LIC. JOSÉ GUILLERMO HERRERA MENDOZA, así como su heredera REGINA HERRERA ROCA, lo festejamos con una comida en compañía de sus amiguitas, hubo pastel y mucha diversión, felicidades y les deseamos que cumplan muchos más; su otro heredero, MEMO HERRERA PÉREZ-MALDONADO, también cumplió años y su novia cordobesa PAULINA LAVIN MUGUIRA se lo festejó …

Dr. Hugo Fonseca y Jacqueline Fonseca Castellanos.

José Guillermo Herrera Mendoza y Regina Herrera Roca.

Pepe y Tania Meza de Salvatori con sus herederos.

Jimmy Ruiz Malpica y Jaime Ruiz Graham.

Alberto Ramírez Capo y Betito Ramírez Domínguez.

PEPE y TANIA MEZA DE SALVATORI, feliz matrimonio, saludos a PEPE y MARU ARJONA DE SALVATORI… Hoy torneo de golf en el Villa Rica con motivo del día del padre, felicidades a PEDRO GARCÍA PENSADO, nuevo presidente del club… El restaurante El Río de la Plata los espera con buffet extenso y exquisito… En Yepas encuentras de todo para tus fiestas y reuniones… JAIME y DENISE GRAHAM, feliz matrimonio, felices con su heredero JAIME RUIZ GRAHAM, saludos a DON MANOLO y ROSALÍA MALPICA DE RUIZ… Kebagrill y Al Bahía en el gusto de los veracruzanos, reserva al 2293 087986… En Planchadísimo lavan y planchan tu ropa, llámalos al 2292127516… Un gusto saludar en el beis a ALBERTO RAMÍREZ CAPO, estaba con el FOCO DÍAZ y su esposa MIMÍ UTRERA DE DÍAZ, con ellos DAVID MACEDO y mi querida GORDITA AHUED MALPICA, saludos a CLAUDIA DOMÍNGUEZ DE RAMÍREZ y sus herederos NOYITO y BETITO… Otros que disfrutan los partidos de béisbol son SALVADOR MANZUR, RAMÓN ÁLVAREZ y el cuñao VILABOA… Los mejores tacos de la zona conurbada los de Novillero Grill… GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO felices festejando el día del padre en compañía de sus hijos y nietos… TOÑO y LUMI ZURITA DE RUIZ, feliz matrimonio disfrutando en compañía de sus hijos LUMI, TOÑITO y ANA LORENA RUIZ ZURITA, los TOÑOS estuvieron muy festejados recientemente… El alcalde electo de Boca del Río, JUAN MANUEL UNANUE ABASCAL, estará muy festejado el día de hoy por su esposa MELINA ROBERT DE UNANUE y por su heredera AITANA UNANUE ROBERT, con ellos el tremendo BENITO, la mascota de AITANA… RICARDO y JULIETA BENVENUTTI DE CARLO felices en familia festejarán el día del padre, desde temprano recibió llamadas de sus hijas KARIME y SALME VICTORIA CARLO AHUED, así como RICKY y CHIARA CARLO BENVENUTTI… CHEMO y CAROLINA SALVATORI DE ESTANDÍA, feliz matrimonio, en la foto con su heredero JAVIER ESTANDÍA SALVATORI, saludos a nuestros amigos CHEMO y TERE MALPICA DE ESTANDÍA… Les recuerdo mi correo electrónico es nachogo02@hotmail.com, agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW…

Gilberto y Gaby Vera de Bravo con sus nietos.

Toño y Lumi Zurita de Ruiz con Lumi, Toñito y Ana Lorena Ruiz Zurita.

Juan Manuel Unanue Abascal y Aitana Unanue Robert.

Ricardo Carlo Esparza y Chiara Carlo Benvenutti.

Chemo Estandía Malpica y Javier Estandía Salvatori.

Fidel y Edna Amaya de Kuri con Andrés y Fidel Kuri Amaya.

PANKY GARCÍA e IVONNE CABALLERO disfrutando de la madre patria, estarán de regreso en un mes… Truyet, perfumes equivalentes a los originales, fabricados en Francia, lo mismo pero más barato, compras y te ahorras un dineral, están en MARTI 338 junto a Pierre, promoción 2 x 500 pesos, un buen regalo para el día del padre… Excelentes las atenciones del futuro regidor veracruzano DANIEL MARTÍN LOIS en El Estribo Cantina del gran hotel DILIGENCIAS, tuvimos ahí nuestra reunión del puro y dominó, la pasamos de maravilla y jugamos dominó, se pulió el CHEF AGUSTÍN, orgullo de Palma Sola; un gustazo saludar a TAVITO SOUSA, llegó en compañía de su consuegro LUDIVINO REDONDO, por ahí PAUL PIMENTEL rompió su racha de más de un mes de no ganar un juego de dominó; JOSÉ MANUEL CAMIÑA presente, me comentó que DON ELIGIO y SUSA OGANDO DE CAMIÑA andan por SANTANDER; ÁNGEL MALDONADO y ANDRÉS HERNÁNDEZ estuvieron presentes, ya se decidió que este lugar será la sede de estas reuniones CHOCHOLERAS… Saludos a PEDRO ROMERO y DANY ORTIZ… Saludo muy especial para FIDEL KURI GRAJALES, felizmente casado con EDNA AMAYA DE KURI, están disfrutando en su residencia del Club de Golf de sus herederos ANDRÉS y FIDEL KURI AMAYA, saludos a FIDEL, LORENA y PAOLA KURI MUSTIELES… ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ALVAREZ felices con sus herederos el día de hoy, MÍA disfrutando a su papi… Saludos para SANTIAGO PÉREZ y ELIEL GARCÍA, excelentes amigos del CHOCHOL… ALEJANDRO y CLAUDIA GIL HANSSEN DE AVELLA disfrutando a ROMINA, tiempo de no ver a LUIS GIL GIL… Uno de mis mejores amigos que radican en la CDMX es el LIC. VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, fieles aficionados al rey de los deportes, hoy muy felicitado por su hijo VICENTE PÉREZ AVELLA jr y por su nieto VICENTE PÉREZ AVELLA tercero, saludos a toda la familia… ROLANDO REYES KURI estará muy festejado por su esposa LETY BREMONT DE REYES y sus herederos ROLANDO y LETY REYES BREMONT, con ellos todos sus familiares y seres queridos… LUIS FERNANDO Y ERIKA SANTANDER DE RIVERA engalanando con sus herederos ANA FERNANDA, PAULINA y ALEJANDRO RIVERA SANTANDER… Un gusto saludar al beisbolista cubano YASIEL PUIG, excelente atleta y súper sencillo, todo un espectáculo verlo jugar, su camisola con el número 66 la más vendida en el BETO ÁVILA, un jugador recio pero carismático y con gran poder de atracción en la taquilla…

Alejandro Basteri e Isabella Sofía Basteri.

Enrique Álvarez y Mía Álvarez Lagunas.

Alejandro Avella Álvarez y Romina Avella Gil.

Vicente Pérez Avella Villa y Vico Pérez Avella Jr con Vicente Pérez Avella Tercero.

Lety Reyes Bremont y Rolando Reyes Kuri.

Luis Alejandro Rivera con Ana Fernanda, Paulina y Alejandro Rivera Santander.

Ahora van sobre la torre en construcción en el Centro Histórico, ya con un avance del 75% la quieren parar, qué no se dieron cuenta cuando empezó a crecer, quién dio los permisos, qué está pasando ahí, porque se detiene el progreso de VERACRUZ; si hay culpables que se les castigue, pero que la obra continúe, a veces no entiendo a nuestras autoridades, lo que si les puedo decir que nuestro centro histórico está en el olvido, no sé si sea culpa de los propietarios, del INAH o del propio ayuntamiento que no hace nada por rehabilitarlo, aunque sea pintarlo y cobrárselo al propietario en el impuesto predial… Por el beis HUMBERTO HERNÁNDEZ MIKEL, así como MAURO LOYO MORALES, ROSY URETA, BERNARDO ROMANO y NACHO GUILLÉN, pidan sus ALITAS, HAMBURGUESAS y PIZZAS del Bolerama Veracruz, o para este día del padre un perfume Le France… Los cumpleañeros de hoy son MATY LANDA, JAFET TORRES, ANA YUNES, RICHARD ÁLVAREZ, RAÚL ZARRABAL FERAT, EDNA VELÁZQUEZ, FER MIJARES y ARNULFO ROMERO; mañana lunes ELSY PENAGOS, CARLOS FREDA, MARINA PECERO, ROSY URETA, LAURA ACOSTA, ALDO SANTIAGO, LUIS ORTIZ CRUZADO, LAURA CANSECO, KARY LARA, MARI LOLI DÍAZ MIRON, MARUCHI BRAVO PAGOLA, ING. LUIS CONTRERAS y PALOMA CAMPILLO DE PAGESY; pasado mañana MARIO ESCOBAR, JAIME BARRÓN, ARELI APARICIO, JAVIER NIEMBRO, AMADA BREMONT y ANA CAROLINA GÓMEZ, a todos muchas felicidades… Del 17 al 20 de junio festival del pambazo en Xalapa… SAMANTHA HERRERA espectacular… Saludos a JAVIER y DANIEL ZAIRICK, así como IVÁN y MANEH TAMER… ALEJANDRO BLANCO y BETO APARICIO tenía tiempo de no verlos… Felicidades para el equipo nacional de salto que estará en TOKIO, JAPÓN, en las olimpiadas se destaca con babel PATRICIO PASQUEL, MANUEL y ENRIQUE GONZÁLEZ, así como EUGENIO GARZA…Pregunten por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 123 años, y ahora sí, ADIÓS…