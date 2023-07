MOSAICO DOMINICAL

Sergio y Gissel Arellano de Pazos con Sergio y Diego Pazos Arellano, (graduados)…

Ximena y Gerardo Poo Álvarez, (vacaciones)…

Guillermo y Valentina Sosa de Cárdenas con Memito Cárdenas Sosa, (familia)…

Melina Rivera de De Unanue, (guapísima)…

Carlota Namorado Ávila, (deportista)…

Romina Avella Gil, (bebé)…

Nadia Piana, (jarocha)…

Silvana Yáñez Rodríguez, (encantadora)…

Sofía Zavala y Adrián Lagunes Coello, (enamorados)…

Ricardo y Dany Basurto de Ruiz con su ahijado Marcelo Rodríguez Hernández, (felicidades)…

Isna Ramírez de Vera y Mario Vera Ramírez, (graduado)…

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La Selección MEXICANA está en semifinales venciendo a su similar de COSTA RICA… Hoy el Gran Premio de Gran BRETAÑA en Fórmula Uno… El ÁGUILA de VERACRUZ después de perder la serie en YUCATÁN, está jugando hoy el tercer juego contra los pericos de PUEBLA, pasado mañana abre serie en el nido contra saraperos de SALTILLO… Felicidades al pitcher nacionalizado mexicano por ser ya el quinto pitcher del ÁGUILA con más ponches, superó hace unos días a RAMÓN el tres patines ARANO… Hoy estaremos en el partido de las ROJAS de Veracruz, el último partido de la temporada… En el fútbol mexicano, el pasado viernes, los camoteros de PUEBLA se enfrentaron al SANTOS laguna, también el NECAXA se enfrentó con XOLOS; ayer CRUZ AZUL jugó con TOLUCA, CHIVAS vs SAN LUIS; los Bravos de JUÁREZ van contra el campeón TIGRES universitarios, hoy domingo juegan los PUMAS vs MAZATLÁN, el QUERÉTARO enfrentará a las ÁGUILAS y los rayados de MONTERREY vs ATLAS; mañana jugará el LEÓN vs PACHUCA, así la jornada 2 del futbol mexicano… En los centroamericanos en fútbol, la Selección Mexicana sub 23 quedaron campeones en el SALVADOR, felicidades… Muy contentos se encuentran SERGIO PAZOS NAVARRETE y GISSEL ARELLANO DE PAZOS, ya que dos de sus herederos fueron reconocidos por sus excelentes calificaciones, enhorabuena para SERGIO y DIEGO PAZOS ARELLANO, saludos a MATEO, el hermano menor… Aprovecho para saludar a PEPE TOÑO MANSUR BELTRÁN, feliz y enamorado de su esposa JESSICA ARELLANO DE MANSUR, sus tres herederas grandísimas… Disfrutando vacaciones por el viejo continente la familia POO ÁLVAREZ, en la foto los hermanos GERARDO y XIMENA POO ÁLVAREZ… Un gustazo saludar en nuestra reunión del puro a JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, feliz y enamorado de su esposa MARIANA GALVÁN DE MARQUÍNEZ, presente también el CHEF reconocido internacionalmente ANDRÉS HERNÁNDEZ, nos ha preparado exquisitas cenas desde hace más de dos meses; JOSÉ MANUEL CAMIÑA asistió, como siempre un buen anfitrión; DANIEL CARBALLAL enamoradísimo; llegó DANY MARTÍN LOIS, después de cumplir con sus obligaciones como regidor, es querido en estos distritos electorales… Fue el cumpleaños de ALBERTO GARCÍA, el famoso PANKY y tuvo comida familiar con sus amigos más allegados, después comida para toda la flota de la curvita con excelentes vinos de España y de napa Valley… De ahí me fui al evento de buenos amigos en donde le deseamos muchas felicidades a ROGELIO y LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ, así como MARCOS y ADRIÁN LAGUNES COELLO por reciente apertura, saludos a SOFÍA ZAVALA… Posteriormente estuve en compañía de mi esposa en la cena de gala por el festejo del día del abogado, muchas gracias al presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, el maestro GILBERTO FARÍAS MORALES por la invitación, varios jurisconsultos veracruzanos fueron reconocidos por su trayectoria… GUILLERMO y VALENTINA SOSA DE CÁRDENAS, felices en compañía de su heredero MEMITO CÁRDENAS SOSA, nieto de PINGO SOSA, saludos a la familia… CARLOTA NAMORADO ÁVILA, una joven mamá emprendedora y muy deportista, saludos a su familia… ALEX y CLAUDIA GIL DE AVELLA, un feliz matrimonio, sus herederos ROMINA y ALEJANDRO AVELLA GIL preciosos, saludos a los abuelos… Tuve la comida con la flota LASALLISTA con excelente convocatoria en un residencia de El Estero, la pasamos de maravilla como siempre, un diez a la coordinación de ABEL GUTIÉRREZ RUIZ y MANOLO FERNÁNDEZ RIVERO, asistieron FERNANDO CORREA, GERARDO MANTECÓN, el Dr. ALEX DÍAZ, PERUCHO, JUAN TRUJILLO, MARIO GARCÍA, JOSÉ RAMÓN LONGO y PIPO BARQUÍN, los que se disculparon y no pudieron estar lo fueron JORGE RÍOS, PIRRI VARELA, JAVIER GÓMEZ, JAIME PATRACA, PEPE BUENO y LUIS GARRIDO, ojalá para la próxima reunión puedan asistir… NADIA PIANA guapísima, saludos a su heredera ANTONELLA… Mandamos saludos a MAKO y ANA HERNÁNDEZ DE YÁÑEZ, sus herederos MAKITO y SILVANA YÁÑEZ HERNÁNDEZ muy estudiosos y deportistas… ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ realizó exitosa gira por el estado, estuvo en el norte, centro y sur de nuestra entidad, todo coordinado por el diputado y aspirante a la gubernatura de Veracruz SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, el pueblo veracruzano los ubica muy bien y los recibe con afecto; un gusto saludar en la comitiva al ING. FERNANDO PADILLA FARFÁN… Felices en compañía de su ahijado MARCELO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ saludamos a RICARDO y DANY BASURTO DE RUIZ, con ellos sus padres WENCESLAO y CRISTY HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, saludos a los abuelos… Muchas felicidades por su graduación a MARIO VERA RAMÍREZ, los más felices sus padres MARIO e ISNA RAMÍREZ DE VERA, saludos a MATEO… Los cumpleañeros de hoy son ELSA PATRICIA HERNÁNDEZ OJEDA, soberana del Carnaval de Veracruz en 1975; AMADO LARA, TAVO GONZÁLEZ, JAZZITH CHÁVEZ, LIZ VERA, VANESSA CASTRO y JAVIER CAMBERO; mañana lunes BENITO REQUEJO FOX, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, JAIR FÉREZ, NORMA ANGELICA, MARTHA VILLEGAS, GABRIELA MOLINA, MARAHI GARCÍA, JULIO FRANCO, KEISHELDS OLIVARES, mi primo RAÚL GÓMEZ GUTIÉRREZ, LALITO HIDALGO, LETICIA DELGADO y LUIS VEGA; pasado mañana IRMA DIEZ, DOMINGO LUCAS, ALBERTO MONTALVO, SARITA MÉNDEZ, JUAN ESCUDERO, NELLY MEUNIER, TITA AILLAUD y el cineasta FABRIZIO PRADA; ya viene el cumpleaños de SAÚL ESTEVEZ y KARINA MORALES, así como de quien esto escribe, faltan 13 días para mis 66, y 17 días para el cumpleaños de mi adorada JACQUELINE, habrá muchos festejos… Muy contentos están ANDRÉS DIAZ BARQUIN y GABY BASURTO DE DÍAZ, están en espera de su primer bebé que será niña y llevará por nombre ANDRESSA… Los más felices los abuelos ALFONSO y ANA MARY BARQUÍN DE DÍAZ, así como el DR. DAVID y GABY DIAZ DE BASURTO… La Barbie MARGOT ROBBIE estuvo en México y causó sensación, hasta bailó con el mariachi loco… ELISA MUÑOZ DE COTE PRÉSTAMO cumplió un año, felicidades y saludos a sus papis JESÚS y PAULETTE… Saludos al Lic. JOSÉ GONZALO CASTILLO GAMEROS y al arquitecto JAIME MÉNDEZ SANDOVAL, agradecemos sus atenciones en el INE… Siguen los buenos comentarios del CARNAVAL de VERACRUZ 2023, con un presupuesto austero se realizó un gran carnaval que trajo como consecuencia la visita de miles de turistas que abarrotaron los hoteles y disfrutaron de nuestra máxima fiesta, dejando una derrama económica de 500 millones de pesos, enhorabuena para la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, estuvo presente en todos los eventos; mi reconocimiento al POLLO PÉREZ FRAGA por la excelente organización… Muchas felicidades para MARIANA OTERO por reciente eventazo en homenaje a la gran ilustre artista FRIDA KAHLO, entre los asistentes estuvieron ALEX BASTERI, hermano de LUIS MIGUEL, así como ANTONIO PÉREZ GARIBAY, papá del piloto mexicano SERGIO “cheko” PÉREZ, el embajador de marruecos ABDELFATTAH LEBBAR, DANIEL COHEN y YAEL SANDLER, así como muchos más… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…