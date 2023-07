MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ÁGUILA de VERACRUZ está jugando candela, se le ganó la serie a los TIGRES de Quintana Roo y llegó el jonron 14 del CACAO VALDEZ, JUNIOR LAKE pegó cuadrangular con casa llena, un Grand Slam, el pitcheo está funcionando y la batería está encendida; el más feliz BERNARDO PASQUEL, enhorabuena para el Manager NÉSTOR ROJAS; al momento de escribir los CHOCHOLAZOS lleva el ÁGUILA 6 juegos sin perder, el nuevo Manager NÉSTOR ROJAS no conoce la derrota barrieron a los generales y a los tigres; hoy jugarán en el BETO ÁVILA vs los GUERREROS de Oaxaca el tercero de la serie; ARRIBA el ÁGUILA… El AMÉRICA le ganó este pasado viernes a los bravos de JUÁREZ… Las ROJAS de VERACRUZ en play offs… Hoy el Gran Premio de AUSTRIA… En los centroamericanos que se están realizando en el SALVADOR, nuestro país MEXICO sigue cosechando medallas, enhorabuena en béisbol centroamericano MÉXICO, venció a puerto RICO y puso su marca 4 ganados 1 perdido, solo contra República Dominicana… El pasado viernes la novena tricolor jugó vs VENEZUELA… Un éxito la presentación de las artes marciales en el AUDITORIO BENITO JUÁREZ, saludos a SANTIAGO OSIO… El dominicano DOMINGO GERMÁN entró al libro de récords con los YANKEES de New York al blanquear 11 a 0 a los ATLÉTICOS de Oakland y lanzar juego perfecto, el cuarto que hacen los mulos de Manhattan y el 24avo en la historia de las grandes ligas…

Murió la conductora, animadora, reportera, TALINA FERNÁNDEZ después de luchar contra una enfermedad por varios años, descanse en paz la DAMA del BUEN DECIR… Un feliz noviazgo lo forman la nutrióloga VALERIA CALVO MORTERA y su galanazo DIMAS ANTONIO VILLARREAL PEÑA, hacen bonita pareja… Mañana salen rumbo a la madre patria CÉSAR VENTA en compañía de su familia… Muchas felicidades para el nuevo profesionista VALENTE MARÍN HERNÁNDEZ, heredero del LIC. CÉSAR y TANIA HERNÁNDEZ DE MARÍN, están muy orgullosos, felicidades… Bellísima jarocha es MIRANDA CUCURACHI GRAHAM, está comprometida con su galanazo JOSÉ MARÍA ARMORA… Felices y enamorados LUIS MANUEL y PAOLA POO DE RODRÍGUEZ por la futura llegada de su primogénito, saludos a los abuelos y a toda la familia POO ÁLVAREZ y RODRÍGUEZ TAVIZÓN… CAYETANA HERNÁNDEZ DIAZ es la heredera de PEPE y DANY DÍAZ DE HERNÁNDEZ… Un feliz matrimonio lo forman MAURICIO y MARTHA FRANCO DE MUÑOZ, están encantados con sus herederos, recuerdo con mucho cariño al DR. REGINO FRANCO ABAROA, descanse en paz… Una feliz graduada lo es MARIANA RODRÍGUEZ REYNA, heredera de NORMA REYNA CAMACHO, saludos a PAULINA y MARIA JOSÉ… Un gustazo saludar a XIMENA LABOURDETTE GONZÁLEZ, me presentó a su galanazo, saludos a sus papis… La casa de los famosos un éxito más de TELEVISA-UNIVISIÓN… La FGR está investigando a IRARRAGORRI por omisión de varios millones de pesos, el propietario del Club SANTOS en el ojo del HURACÁN… En reciente evento saludé a POLIN y LULI BLANCO DE DESCHAMPS, ROSY URETA estaba en compañía de MAYRA AVENDAÑO DE MUÑOZ, presente la ex soberana del carnaval KEREM HAPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, así como MIRIAM CARBALLO, RODRIGO y MAR REGUEIRO DE BASURTO, PAULINA MORAL CAZARÍN…

YAMILET OROZCO BEYRUT es una nueva profesionista, terminó brillantemente su carrera de diseño INDUSTRIAL, sus papis VÍCTOR y YAMILA BEYRUT DE OROZCO están felices y orgullosos de su heredera… Un feliz matrimonio lo forman OMAR y LUCÍA RUEDA MEADE DE DÍAZ, saludos CHOCHOLEROS… ANDRÉS MALPICA BADA un nuevo profesionista, egresó de su carrera con excelentes calificaciones, ya es Lic. en Economía por la UCC… EMILIO VEGA RUEDA se dejó ver en compañía del Lic. JORGE GUTIÉRREZ-BARRIOS MORALES, con ellos SANTIAGO FERNÁNDEZ disfrutaron de excelente comida y buenos vinos…. Un feliz noviazgo, que seguramente culminarán en el altar, lo forman el empresario restautantero PACO MANTECÓN SERRANO y su novia NANCY RUIZ SÁENZ DE NANCLARES, hacen bonita pareja… SAMANTHA MARGARITA DEL ÁNGEL HERRERA, una reina de belleza muy deportista, posee excelente carácter y es profesional en todo lo que realiza… LILY TÉLLEZ y CLAUDIA RUIZ MASSIEU se bajan del frente opositor y deciden no participar en la contienda, se derrotaron antes de iniciar… PAOLA MORA una chica guapa y veracruzana, tenemos tiempo de no verla… XIMENA POO ÁLVAREZ una belleza jarocha… Los cumpleañeros de hoy son MIGUEL LAMOTHE, RICARDO GUZMÁN, ELISA MARTÍNEZ, MARU CHÁVEZ, GIOVANNA BARCELATA, JOSÉ ANTONIO SAQUI y ANTONIO MORALES; mañana lo cumplirán LETY ANDRADE, NICKY MORENO, ADIEL RAMÍREZ, RAMÓN DE LA MORA, JOANNA PARAMO, ADRIANA DÍAZ MEUNIER, BETY SÁNCHEZ, PABLO MARTE, AVÍ LAGUNES, ALE COBOS y ANA IVETTE CAPISTRÁN; pasado mañana MARILYN TORRES, CLAUDIA FABIOLA BOLON, MARTÍN RAMOS, JULIO ORTIZ, ALICE SIADOUS DE MORENO, IRMA MALCOM, ARMANDO LAFFITTE, PATY y MARINA REQUEJO FOX, EDUARDO LAVALLE y MARIANA TORIO, a todos muchas felicidades… Del 5 al 7 de julio ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ recorrerá el estado de VERACRUZ, el candidato a la presidencia de la República convivirá con los VERACRUZANOS, saludos a SERGIO GUTIÉRREZ LUNA… CÉSAR VENTA SUÁREZ ya en la madre patria en compañía de su familia disfrutando vacaciones…

PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL por el viejo continente en compañía de la PEPE y la Dra. LUPITA SPINOLA DE ALCÁNTARA… Arrancó con mucho éxito el CARNAVAL de VERACRUZ, el pasado jueves el desfile de los jardines de niños , después la quema del mal humor, se realizó en el Zócalo de la ciudad, el viernes la coronación de los reyes infantiles y reyes del CARNAVAL, como espectáculo estuvo GUAYNAA; hoy el segundo desfile de carros alegóricos a las 18:45, la novedad de este año son las figuras monumentales, me encantó la ballena BAMBA, el PELÍCANO pancho y la tortuga VERA, sin faltar el trenecito, un verdadero atractivo, ayer la presentación de LUCERO y MIJARES, un exitazo en la Macro Plaza del Malecón ante un lleno espectacular, muy buena organización, hoy estará CAFE TACUVA y mañana la presentación estelar de DIEGO TORRES; felicidades a la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, está supervisando todo personalmente, gracias por sus atenciones, así como al pollo PÉREZ FRAGA, el año que viene será el CENTENARIO de la máxima fiesta de los veracruzanos… De muy buena fuente me comentaron que se acerca un vendaval al más alto nivel en este estado, habrá cambios en las altas esferas, hay que estar atento, la efervescencia política alcanzará peces gordos a nivel estatal, ahí se los dejo de tarea… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…