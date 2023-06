MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El ÁGUILA de VERACRUZ perdió el tercer juego de la serie con los piratas de CAMPECHE, hoy están jugado el tercer juego en DURANGO vs los alacranes y pasado mañana estarán en QUINTANA ROO vs los TIGRES, regresan al nido hasta el 30 de junio en pleno Carnaval vs los Guerreros de OAXACA… La próxima semana el Gran Premio de AUSTRIA en la fórmula uno… En el fútbol mexicano JAIME LOZANO dirigirá al tri en la copa de ORO, estará como entrenador interino y el 30 de junio arranca la liga MX… Hasta 1000 dólares el boleto para el partido en donde MESSI debutará con el Inter de MIAMI, partido que será contra CRUZ AZUL y el estadio se llenará sin duda… Hoy MÉXICO vs HONDURAS en la copa de oro… El 30 de junio en el auditorio BENITO JUÁREZ las artes marciales en VERACRUZ… Se acabó la historia del sumergible TITÁN, autoridades norteamericanas dieron a conocer que sufrió una implosión y sus cinco pasajeros murieron instantáneamente, descansen en paz… Le entregaron anillo de compromiso a KRYSTEL ESCALANTE en Paris, su galanazo DERYK ACOSTA románticamente hizo la entrega, felicidades… Un éxito rotundo la noche de museo en honor al natalicio del general brigadier de la armada JOSÉ MARÍA DE LA VEGA, felicidades… CRISTELL RALERO DE REYES y MARTHA FRANCO DE MUÑOZ engalanando este CHOCHOLAZO, saludos a las comadres… XIMENA SILVA de las jóvenes veracruzanas que se destacan en el jet set jarocho, saludos a sus papis…

Deryk Acosta y Krystel Escalante, (comprometidos)…

Cristell Ralero de Reyes y Martha Franco de Muñoz, (comadres)…

Ximena Silva, (guapísima)…

Beatriz Salazar de Drago y Scarlett Drago de Lárraga, (de fiesta)…

SCARLET DRAGO DE LÁRRAGA feliz y enamorada de su esposo ALDO LÁRRAGA SCHLESKE, le mandamos saludos a DOÑA BEATRIZ SALAZAR DE DRAGO… GRECIA, una tuxpeña guapísima, siempre alegre y activa en las redes sociales, le mandamos saludos CHOCHOLEROS… Disfrutando saludamos a SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ en compañía de ALEJANDRO OCEJO VILABOA, saludos a sus papis… Un gusto saludar al abogado GABRIEL GARZÓN CHAPA en compañía de su esposa TERE VELÁZQUEZ DE GARZÓN, y una de sus herederas, MELISSA GARZÓN MATTHEWS, aprovecho para saludar a sus nietos y su familia… JANETH USCANGA y VICENTE FERRER muy deportistas, hacen bonita pareja… GISEELL CORRAL está teniendo múltiples despedidas de soltera, se casará muy pronto con su galanazo BERNARDO LEÓN, felicidades y una eterna luna de miel… En el estadio BETO ÁVILA saludé a PEPE TOÑO GÓMEZ RUIZ, PEPE SALVATORI ARJONA, JAVI AILLAUD RODRÍGUEZ, CHEMO ESTANDÍA MALPICA y JUAN CARLOS SALDAÑA, fieles aficionados al rey de los deportes… Precioso IVO PALAFOX KURI, el heredero de IVO y LORENA, el más feliz con su primer nieto FIDEL KURI GRAJALES, enhorabuena… En la angelópolis fue pedida en matrimonio, después de 6 años de noviazgo, SOFÍA ESPINOZA PLATA por el afortunado galán CARLOS SÁNCHEZ ROJÍ, los más felices sus papis el ING. SERGIO y VALIA ROJÍ DE SÁNCHEZ, saludos a EDUARDO y VALERIA SÁNCHEZ DE DÍAZ, felizmente unidos en matrimonio….

Grecia, (tuxpeña)…

Alejandro Ocejo Vilaboa y Samira Castro Gutiérrez, (elegantes)…

Janeth Uscanga y Vicente Ferrer, (deportistas)…

SERGIO GONZÁLEZ feliz con la llegada de su heredera ANITA, enhorabuena para toda su familia… BERNARDO y ROSITA CAMPOS DE CARDÍN disfrutaron este puerto… MAR REGUEIRO DE BASURTO feliz recién casada, presente en compañía de su mami ELY TESTAS DE REGUEIRO, saludos a la familia… Los cumpleañeros de hoy son RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN, ELIZABETH KLOSS, VITALIA ZAMUDIO, MAFER LOBATO, ITZEL JURADO, JOSÉ LUIS RAMÍREZ, DIANA AGUILAR, SERGIO LOIS, DON GUILLERMO LARIOS, MARÍA PERLA HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, REBECA PERUYERO y ROCÍO ZIÁURRIZ DE DELGADO; mañana lo cumplirán ANGÉLICA ESPINOSA, LILI AGUIRRE, ZAYRA RODRÍGUEZ, CECILIA IRISSON, DANY ARRIETA SALAZAR y KASTENY DE LA VEGA, saludos hasta Poza Rica; pasado mañana MANUEL LOYO, SANDRA GARCÍA, JULIO FERNANDO ZAVALA, SUE VERA AGUIRRE, MARTHA ROBLES, KARLA HOYOS y ANA ISABEL NAHUM, a todos muchas felicidades… Ya viene el cumpleaños de la NENA MORFÍN y MARIGEL GUTIÉRREZ-BARRIOS LARA… Seguimos siendo nota nacional negativa, lo peor de todo es que ya está rebasando las fronteras y está tomando carácter internacional, una verdadera vergüenza, todos los medios informativos hablan mal del Estado… PAMELA CASTILLO, una belleza jarocha, al igual que YASMÍN FARÍAS… MARTHA BRIANO espectacular en TV Azteca a nivel nacional…

Gissell Corral y Bernardo León, (enamorados)…

Ivo Palafox Kuri, (bebé)…

Sofía Espinoza Plata y Carlos Sánchez Rojí, (próxima boda)…

Eli Testas de Regueiro y Mar Regueiro de Basurto, (mami e hija)…

SERGIO GUTIÉRREZ LUNA trabajando muy bien en el INE, puede ser nuestro próximo gobernador… CLAUDINE REMES MAASBERG disfrutando las mejores playas y centros turísticos de nuestro país… El CARNAVAL DE VERACRUZ a solo cuatro días de iniciar, gracias a la alcadesa PATY LOBEIRA DE YUNES, a su esposo MIGUEL YUNES, y al Pollo PÉREZ FRAGA por sus atenciones… Saludos y felicitaciones para JORGE GALVÁN quien fungiera como director del GRAND FIESTA AMERICANA durante mucho tiempo, hoy después de muchos en la rama hotelera decide jubilarse… La alcadesa de VERACRUZ, PATY DE YUNES la felicitamos por tener entre sus prioridades a la NIÑEZ veracruzana… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…