MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Nuestra Selección MEXICANA le ganó a su similar de GUATEMALA en MAZATLÁN 2 a 0, viene el partido con CAMERÚN y después vs los USA… MESSI rumbo al MIAMI en la MLS… El ÁGUILA de VERACRUZ está jugando con los bravos de LEÓN y después estará en OAXACA vs los Guerreros, vendrá a partir del 16 al 18 de junio el juego de estrellas, regresan al nido los AGUILUCHOS hasta el 20 de junio vs los piratas de CAMPECHE… Ayer en ESTAMBUL se efectuó la gran final de la CHAMPIONS, debió coronarse fácilmente el MANCHESTER CITY, pasando sobre el INTERNAZIONALE de MILÁN… DJOKOVIC sigue siendo el Rey, hoy estará en la gran final de ROLAND GARROS… El próximo 30 de junio arranca la liga MX… Éxito rotundo el festejo por el día de la libertad de expresión, hubo excelente convocatoria, presente nuestro presidente de la Asociación de Periodistas de Veracruz, el LIC. RODOLFO HERRERA, se tomó protesta a la Mesa Directiva, esta estuvo a cargo de SILVERIO QUEVEDO, presidente de la CEAPP; en el presídium el senador de la República, JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO; BELÉN PALMEROS EXSOME, regidora del ayuntamiento porteño; JUDITH PINEDA ANDRADE, secretaria del ayuntamiento boqueño, asistió en representación del alcalde boqueño; DANY MARTÍN LOIS, regidor veracruzano; MARCOS ISLEÑO, alcalde de Medellín; se entregaron reconocimientos a ELVIRA DEL CARMEN TEJERA por más de 60 años de ejercer el periodismo, RAÚL OLIVARES, pilar del periódico Notiver, así como MIGUEL NOVOA; un gusto saludar a un sin número de compañeros que con su presencia le dieron realce al evento; una invitada especial fue la LIC. BERTHA AHUED MALPICA, así como HÉCTOR YUNES LANDA, saludos a PATY GONZÁLEZ, RUBÉN LICONA, HÉCTOR BOCKER, GUSTAVO CHABLE, CHUCHO PACHECO, PIPO ZAMUDIO, MARTÍN GALVÁN, POLO TLAXALO, RAÚL ZAMORANO, HUGO GALLARDO, los miembros directivos tomaron protesta, saludos a OSCAR PEDRO, ARACELY BAIZABAL, VIOLETA PACHECO, RAÚL DÍAZ, NACHO CONTRERAS, ALFONSO RODRÍGUEZ CÓRDOBA, INGRID MORA, NORMA REYNA, MANUEL HERNÁNDEZ, ANGELITA, MERCEDES SPINDOLA, MIGUEL QUINTANA, JORGE TORRES, DIEGO HERNÁNDEZ TEJEDA y muchos más, una mañana donde imperó la camaradería; saludos a FIDEL PÉREZ, FERNANDO MENDOZA, JORGE OLIVA, MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ, mi reconocimiento y felicitaciones a nuestro líder RODOLFO HERRERA, está realizando un excelente trabajo…

Muchas gracias al ayuntamiento de BOCA del RÍO, después de algún tiempo, ya se tapó el bache… Excelente y muy bien recibido por la ciudadanía el anuncio que hizo la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES sobre la inversión millonaria del centro histórico de la ciudad de VERACRUZ, ya cuenta con el recurso y con la autorización del INAH… MAGUITO RODAL GÓMEZ guapísima disfrutó el puerto jarocho en compañía de su familia… Un gustazo platicar hace unos días con DON ALFONSO SALCES, director y propietario del periódico NOTIVER, aproveché la ocasión para felicitarlo por el día de la libertad de expresión, saludos a su esposa CHARITO RAMÍREZ DE SALCES y a su familia… ROBERTO SANTOS y THALIA ARVIDE más enamorados que nunca… ARMANDO BRAVO ZUR muy festejado y felicitado por su cumpleaños… FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA retornaron felices de vacaciones, saludos a su heredera MIRANDA, aprovecho para mandar abrazos a su abue MARGARITA DÍAZ VEGA, recordamos siempre con mucho cariño a DON GERARDO RODRÍGUEZ LENZ… Apagón en Boca del Río en el Área de COSTA de ORO, causó molestia entre los residentes… El corporativo de abogados 2023, cuyo presidente fue durante muchos años el LIC. JORGE REYES PERALTA, está cumpliendo 48 años, saludos a DOÑA LUCY LEO DE REYES, hoy lo dirige exitosamente el LIC. JORGE REYES LEO…

El nuevo comandante del 83avo batallón de infantería del ejército mexicano es el coronel de infantería RODRIGO MEDINA MIRANDA, bienvenido… El 18 de junio comenzarán a instalar las gradas en el Boulevard para el CARNAVAL de VERACRUZ… Siguen los festejos de mi sobrina SALME VICTORIA CARLO AHUED, su mami KARIME AHUED MALPICA se lo celebró en familia, saludos a mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED… Una bonita pareja, iniciando noviazgo, DANIEL CARBALLAL y BETY CAMIÑA DARRIBA, les deseamos muchas felicidades… El periodista reportero RAMON TORRES, de la revista ENFOQUE el poder de la IMAGEN, fue agredido por personal de seguridad en el hotel Galería Plaza, a pesar que se identificó como periodista fue sacado con lujo de violencia, impidiendo realizar su trabajo, sin dudarlo una arbitrariedad en contra de la LIBERTAD de EXPRESIÓN; ya el reportero levantó la denuncia en contra de quien resulte responsable… Un feliz matrimonio lo forman FÉLIX y ÁNGELES BADA DE MALPICA, tienen una bonita familia… El ARQ. ALEJANDRO MORENO CHAZARINI, trabajando muy bien en obras públicas del ayuntamiento boqueño… Este próximo 30 de junio eventazo de artes marciales internacional en el auditorio Benito Juárez, avala el espectáculo la BUDO SENKO CHAMPIONSHIP, gracias a SANTIAGO OSIO por la invitación… GORDITA AHUED MALPICA fue invitada a tirar la primera bola en el segundo juego del ÁGUILA vs TIJUANA, lució sensacional…

Los cumpleañeros de hoy son FERNANDA AARUN DE CAMIÑA, AMY HERNÁNDEZ, JIMENA CORRAL, JESSICA CANO, DIMAS CADENA, MONSE VALENCIA, ROSALYN RINCÓN DICK y LUIS CERVANTES GOMEZ; mañana lunes AMELITA MUÑOZ, JESSY RÍOS, OSIRIS ANDRADE, DAVID CORRO, PABLO GARCÍA, MAY SUÁREZ, CONNIE SALAZAR, IRENE GARCÍA, GLORIA MARTÍNEZ, LUCÍA GUTIÉRREZ, CHUCHO HUETE QUIROGA y mi sobrino GIORGIO VILLARELLO AHUED; pasado mañana lo cumplirán CHUCHO CAMACHO, KAREN COBOS LIMA, LETY PERLASCA, JOSÉ ANTONIO GALICIA, RAMONIN ABASCAL, KAREN GUERRERO OLSEN, YOLANDA RODRÍGUEZ DE MORFÍN y OLIVER AGUILAR YUNES, a todos muchas felicidades… LUIS MIGUEL y PALOMA CUEVAS se les ve muy contentos, el 12 de diciembre estará en VERACRUZ… Del 16 al 18 el juego de estrellas de la liga mexicana de BÉISBOL… Muchos de los aspirantes a la presidencia de la República renunciarán a sus cargos a partir de mañana y los candidatos al gobierno de VERACRUZ cuándo lo harán… Saludos para mi querida DANY NADAL RIQUELME, se hacen extensivos para su familia… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…