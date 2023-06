MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El SEVILLA se coronó en penales venciendo a la ROMA en partidazo en Budapest Hungría, en el béisbol los DIABLOS Rojos del México le ganaron la serie a los emplumados 2 juegos a 1… Hoy se jugará el tercero de la serie vs los acereros de MONCLOVA… El martes, miércoles y jueves también hay juegos vs los TOROS de TIJUANA… El 11 de junio la final de la CHAMPIONS en Estambul entre el MANCHESTER CITY y el INTERNAZIONALE de MILÁN… Todo un éxito los 40 años de TELEVER Televisa VERACRUZ, NACHO REYNA CARRERA, director de esta televisora, convirtió el canal en verdadero túnel del tiempo en donde recordamos cientos de anécdotas; saludamos a conductores de antaño, inclusive nos tomamos la foto del recuerdo con compañeros y recordamos a los que ya no están con nosotros, en la producción presente HUMBERTO FILOBELLO, en la dirección de cámaras VERÓNICA LÓPEZ, la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, invitada especial; el obispo de la diócesis de Veracruz, monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH; la Corte Real del Carnaval de VERACRUZ 2023 estuvo presente, así como LOS FLAMMERS, ANILÚ INGRAM, MAGUITO RODAL, ANILÚ ÁLVAREZ, ARACELY BAIZABAL, ALICIA MARTÍNEZ, EUGENIO BUENO, MARISOL ÁGUILA, se le dio reconocimiento a JOSÉ LUIS FÉREZ por su trayectoria; por la tarde llegaron GRETEL LUENGAS, ALFONSO NANNI, ISIDRO LAISEQUILLA con su bata de Telever de 1983; CHUCHO OREA, PANCHO GONZÁLEZ ALONSO, la Güera DÍAZ MIRÓN, ROSINA, MAGUITO, NORBERTO GALVÁN, ADRIANA DURÁN, GABY CRUZ, BENITO JUÁREZ, ARTURO DURÁN, RAÚL PEIMBERT que llegó con su esposa FULVIA CAMARGO, BETO DOMINGUEZ y muchos que con su presencia le dieron un toque muy especial y emotivo; EMILIO CUEVAS y CINTHIA RUBIO; RAMÓN POO GIL representó a CONTINO, el primer patrocinador de TELEVER, me comentó que llegaron a tener 64 mil spots en el año, sones jarochos, hubo un altar recordando a todos los que se nos adelantaron, murales de conductores y artistas; en la conducción estaban JAIME GUTIÉRREZ, BERENICE GIRÓN, MARIANA ROJAS PIMENTEL y CRISTINNE RODRÍGUEZ, saludos a ALFREDO LABOURDETTE…

MAFER MORÁN MARTÍNEZ, una gran tenista veracruzana engalanando este CHOCHOLAZO… Saludos a MARIFER MORA… Muy festejada por su cumpleaños CAMILA ARANDIA SETIEN, saludos a sus papis y a su familia… Fueron presentados JOAQUÍN y SOFÍA RUIZ DESCHAMPS, saludos a sus padres JOAQUÍN y CAROLINA DESCHAMPS DE RUIZ, con ellos TOÑO y MARIANA RUIZ DE FERNÁNDEZ CHEDRAUI… MARINA ZAVALA ALVERDI, una nenita encantadora… Un gustazo que hoy nos acompañen ARMANDO y GILDA NAVARRETE DE CELIS, muy contentos con los éxitos logrados en Londres de su nieta AITANA VENTA CELIS, heredera de CARLOS y GILDA CELIS DE VENTA, saludos a MARÍA JOSÉ VENTA… Guapísimas ANDREA y CELINA TURRENT CABADA, presentes con su prima FABIOLA CABADA ÁLVAREZ, saludos a sus papis… Una de las bellezas veracruzanas que se destacan en el jet set es ANA OCEJO VALLE, una joven muy linda… La alcaldesa del puerto jarocho, PATY LOBEIRA DE YUNES, muy activa asistiendo a todos los eventos, hace unos días estuvo presente en la universidad JEAN PIAGET en un foro con estudiantes sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la POLÍTICA del país, asistieron también la senadora de la república INDIRA ROSALES SAN ROMÁN, la diputada local RUTH CALLEJAS; gracias a ÁFRICA RAMÍREZ por la invitación, aprovecho para saludar a JORGE FRICKE y a mi ahijada API, ya viene su cumpleaños en unos días este 16 de junio, en este evento el alcalde boqueño no pudo asistir por un imprevisto, se disculpó JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL, hubo excelente convocatoria y el foro fue de gran ayuda a los jóvenes estudiantes, saludos a GABY AGUIRRE REVA, regidora…

YURIANA DORANTES disfrutando de los CHOCHOLAZOS dominicales… Ayer se casó en Guanajuato ANA GABY VALTIERRA DE JIMÉNEZ, saludos a su esposo ALEJANDRO JIMÉNEZ MORA, felicidades… Por allá estuvieron NORMA REYNA, ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ… PAOLA ITZEL CÁRDENAS HERNÁNDEZ, digna Reina del Carnaval, tiene presencia, personalidad y preparación, la conocí en los 40 años de Telever y me causó muy buena impresión, enhorabuena para el POLLO PÉREZ FRAGA, la más feliz la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES, aprovecho para saludar a su esposo MIGUEL YUNES MÁRQUEZ… JO CANALES y SOFÍA GONZÁLEZ felices y enamorados se comprometieron en matrimonio… El SALSA FEST 2023 un exitazo, el mejor festival de América Latina en el SALSODROMO de Boca del Río, felicidades al gobierno del estado de Veracruz por tan excelente organización… Del 29 de junio al 5 de julio el Carnaval más alegre del mundo… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…