MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Ya se enfrentaron en el estadio universitario los TIGRES vs CHIVAS, la ventaja la llevan los de Guadalajara con el feo empate a 0, un partido súper aburrido; hoy la gran final en el estadio AKRON de GUADALAJARA… En la UEFA Europa league este 31 de mayo en Bucarest la gran final entre SEVILLA y ROMA, y el 11 de junio la gran final de la CHAMPIONS entre MANCHESTER CITY e INTERNAZIONALE de MILÁN en ESTAMBUL… El ÁGUILA de VERACRUZ perdió la serie en la LAGUNA, hoy estará cerrando serie en contra de los tecolotes de los dos LAREDOS, suerte a los emplumados que regresan al nido pasado mañana en trepidante serie ROJA contra los Diablos Rojos del MÉXICO… Listo el elenco artístico del CARNAVAL de VERACRUZ, el viernes 30 de junio estará GUAYNAA, el sábado 1 de julio LUCERO y MIJARES, y el domingo 2 de julio CAFÉ TACVBA en la Macro Plaza del Malecón, eventos gratuitos; enhorabuena para la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES y el POLLO PÉREZ FRAGA; este lunes será la elección de la Reina Infantil con cómputo y toda la cosa, el martes la elección del Rey, hay cinco candidatos y será por jurado altamente calificado, y el miércoles 30 de mayo la elección de nuestra soberana, hay siete candidatas que desfilarán en traje formal y se les harán preguntas sobre sitios turísticos del estado, historia del Carnaval y sitios turísticos del puerto, suerte a los participantes; el rey infantil ya está designado, es PATO VELOZ, estaremos pendientes… ALEX BASTERI y MARIANA OTERO disfrutando vacaciones por San DIEGO estarán en Veracruz este 12 de diciembre… JUDITH ACOSTA DE HOMS, una joven dama engalanando este CHOCHOLAZO…

GERARDO y MARISOL MARTÍNEZ SIERRA DE URRETA disfrutando vacaciones en compañía de sus herederos ELISA y GERARDO URRETA MARTÍNEZ, saludos a las abues VICHINA y MARISOL… El DR. ROMÁN y MÓNICA RODRÍGUEZ DE GARZÓN felices y orgullosos de su nieta ROMINA, saludos a su mami ROMINA GARZÓN RODRÍGUEZ… CLAUDINE REMES MAASBERG disfrutando de la isla sacrificios, su nombre indígena CHALCHIHUITLAPAZCO, saludos a EDUARDO y ELOISA MAASBERG DE REMES…. REBECA ARÉVALO REVA disfrutando vacaciones por el Pacífico, luce espectacular… Comimos con el DR. HUGO FONSECA y GUILLE CASTELLANOS, así como sus herederos ADRIANA, HUGO y JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, ayer llegó mi concuño IKER CALDERÓN, bienvenido… La Dra. ALEJANDRA SCHELESKE MUÑIZ celebró su cumpleaños en el norte del Pacífico mexicano, saludos a sus papis DR. ALEJANDRO y YOYIS MUÑIZ DE SCHELESKE…. La ex Reina del Carnaval de Veracruz, KEREM HAPUC JUÁREZ SÁNCHEZ, modelando mejor que nunca en las grandes pasarelas de nuestro país… Cumplió años VALERIA ÁLVAREZ RUIZ y lo sigue festejando por el viejo continente, saludos a sus hermanos RAMONIN y RODRIGO, así como a sus papis… Un feliz noviazgo lo forman BETITO VILLARELLO AHUED y ANDREA ROJAS… PAULA VÉLEZ ojazos de la lindura, una belleza veracruzana… JOSÉ CEBALLOS COSTALES enamoradísimo de GRACIELA POO BRINGAS, saludos a sus padres… Muy festejados y felicitados EMILIO y MARY RUEDA DE VEGA por su aniversario, son los papás de EMILIO VEGA RUEDA, anda por la madre patria… XIMENA LIZBETH VÁZQUEZ y CARLOS MANUEL GARCÍA, son los soberanos de la fiesta patronal en honor a San ANTONIO DE PADUA, allá en Blanca Espuma, municipio de ALTO LUCERO, Veracruz… RAMÓN ÁLVAREZ FONTÁN, un veracruzano con excelente trayectoria, su trabajo de apoyo a la población porteña lo colocan como uno de los aspirantes a un cargo de elección popular en esta región…

Con mucho éxito culminó ayer el Torneo de Pesca del Sábalo de Plata en su edición 58, dedicado a RICARDO DIEZ DESCHAMPS, hubo comida de bienvenida donde pudimos saludar a BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE, JAVIER THOMAS, CARLOS FERRÁEZ MATUS, MIGUELÓN LAJUD, GERARDO GÓMEZ BARQUÍN, RAMÓN CHEDRAUI PAZOS, represento a su papi; YUSSEF BARQUETT, DR. FERNANDO y su hermano DANIEL ANTIGA TINOCO, MARIO ZAMUDIO, BETIN BRAVO, ALBERTO GARCÍA, PANCHITO ARIAS, ROBERTO RODRÍGUEZ, FERNANDO HIDALGO REQUEJO, fue patrocinador, saludos a su novia KARIME CARLO AHUED; ANETTE BLANCO PADILLA, DR. VICENTE ROCHA; hubo infinidad de premios, en esta ocasión el ganador fue hasta el cierre de la edición JUAN RAMÓN VARGAS con un sábalo de un metro 95 centímetros pesando 72,100 kilogramos, FELICIDADES… HAYDEE NAVARRA espectacular la xalapeña… Del 1 al 3 de junio el Salsa Fest 2023 con las actuaciones de GILBERTO SANTA ROSA, ALBERTO BARROS, orquesta GUAYACÁN, OSCAR DE LEÓN, orquesta adolescentes y muchos más, todo esto en el Salsódromo de Boca del Río… La feria ganadera ahí va, tristemente sin pena ni gloria, los ganaderos están haciendo un gran esfuerzo, la ciudadanía no ha respondido como querían, al parecer hay algún temor, quién sabe quién es el de medios informativos, no comunican nada, o al menos quien esto escribe ni enterado… ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ será el candidato a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, no se hagan bolas, el secretario de gobernación es el bueno… FABY CABADA ÁLVAREZ sigue recibiendo despedidas de soltera, en la última estuvieron sus primas ANDREA y CELINA TURRENT CABADA, saludos a ALBERTO y CELINA CABADA DE TURRENT… REGINA DE LA PEÑA DE CALZADA un gustazo saludarla recientemente en un evento social… Siguen las felicitaciones para ALENITA CAMIÑA AARÚN por su cumpleaños… DANY MARTÍN LOIS creciendo rapidísimo en el movimiento de la 4T, los recorridos constantes por las colonias y la comunicación directa con el ciudadano lo han posesionado muy bien… Los cumpleañeros de hoy son GRECIA MUÑOZ, JULIANA PÉREZ, LIZETTE ALCOLEA, JOH TORRES, GRISSELL CONTRERAS, CÉSAR ASTELLO, lo cumpliría mi querido amigo JORGE KAYSER MARTÍNEZ, descanse en paz; EUSEBIO SALCES HOYOS, ANA PAOLA GUZMÁN y PATY GARCÍA DEMONTE; mañana lo cumplirán PATY PERALTA, GIL MARIEL TRUJILLO, PATY MARTÍNEZ ORTEGA, RODOLFO GONZÁLEZ MORENO, VICKY LAGUNES FALCÓN, JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ y ALE DE LA FUENTE MANGE; pasado mañana MARIANA GRAHAM, DANNA GARCÍA, MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ, DANIEL RENDÓN, el Dr. FERNANDO ANTIGA TINOCO, LINDA PEI, MYRNA ARVIDA, ARI RAYA, GRECIA REZA, DIANA REYES, SAMIRA CASTRO GUTIÉRREZ y RAMÓN PARDO, a todos muchas felicidades… El empresario GERMÁN LARREA es el que más concesiones tiene con el gobierno federal, más de 300 y su mejor negocio que era comprar BANAMEX se le vino abajo… NORMA REYNA CAMACHO siempre muy activa… Las Halconas rojas jugando muy bien… El gordo JOSÉ LUIS FÉREZ a la vanguardia de los eventos importantes… Un gusto saludar a PAQUITO y JAVI RUIZ, están muy chambeadores… Muchas felicidades para todos los contadores públicos en su día, más vale tarde que nunca… Saludos a VIVIANA LORENZO, una veracruzana guapa… MARINA ZAVALA ALVERDI, una nena encantadora y baila muy bonito, saludos a sus papis MIGUEL y TALINA ALVERDI DE ZAVALA… Saludos a MALU VÁZQUEZ COLLADO, originaria del norte de la entidad veracruzana…

10 de junio desde San Diego MÉXICO vs CAMERÚN, partido amistoso… En breve habrá elecciones en COAHUILA y estado de MÉXICO… DON GOYO sigue muy activo, el semáforo sigue en amarillo fase 3… DANTE DELGADO haciendo mucho ruido…. JULEN REMENTERÍA hablando fuerte en el senado, en presidencia lo mencionan a cada rato… 10 años de feliz matrimonio cumplieron ENRIQUE DE LA FUENTE QUINZAÑOS y su esposa MARY FUSTER MANTECÓN DE DE LA FUENTE, enhorabuena y muchas felicidades… A la edad de 83 años y con más de 50 años en la música murió TINA TURNER en Suiza donde vivió sus últimos años, la reina del rock dejó un legado musical para la eternidad, descanse en paz… PEPE SÁNCHEZ MABARAK disfrutando la pesca en familia, saludos a su esposa LULA COTAITA DE SÁNCHEZ… Le mandamos saludos a GABY VERA DE BRAVO, le deseamos pronta recuperación, saludos a la familia, en especial a su esposo GILBERTO BRAVO TORRA… Develan busto de ANDRÉS GARCÍA en Acapulco… Mis amigos PEPE BASTÓN y EVA LONGORIA más enamorados que nunca, festejaron su séptimo aniversario de boda en CANNES… MARISOL GONZÁLEZ quien fuera Nuestra Belleza México 2002 celebró su aniversario número 9 con el futbolista RAFA MÁRQUEZ, felicidades…. DUILO DAVINO, ex futbolista, fue nombrado director de selecciones nacionales… Hace unos días la asociación de periodistas que encabeza RODOLFO HERRERA, visitó a la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES para invitarla al festejo del día de la libertad de expresión que será este próximo 7 de junio… En la iglesia de La Antigua Veracruz se realizó la misa de acción de gracias en donde se reunieron los compañeros de la generación dorada de la prepa JUÁREZ de Xalapa, Veracruz, tuvieron primeramente un recorrido por la casa de CORTÉS, recorriendo el Río La Antigua, la parroquia del Cristo del buen viaje y la misa en la iglesia de la ERMITA, primera iglesia de la América continental, hubo comida, todo esto se realizó el pasado viernes, ayer visitaron museos, exposiciones y tuvieron comida en casa del ING. ALEJANDRO CAGIGAS ARMIENTA, saludos a su esposa TATIANA OBESO DE CAGIGAS, así como a su heredera ALE CAGIGAS OBESO, muchas gracias por la invitación, una bonita experiencia reunirse con amigos de toda la vida… La presidenta de la SCJN la ministra NORMA PIÑA tiene 34 años de estudios, una licenciatura, dos diplomados, cinco especialidades, una maestría en MH, un doctorado que cumplió con promedio de 9.6 más 12 cursos y seminarios en derecho, una persona muy preparada, ella encabeza el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…