MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! El fútbol mexicano está que arde, los partidos de cuartos de final muy entretenidos; primeramente se enfrentaron SANTOS con MONTERREY, empataron a 0 goles en pésimo partido; ATLÉTICO de SAN LUIS recibió al AMÉRICA que ganaron 3 a 1 jugando a medio gas; ATLAS vs CHIVAS ganaron los amigos del balón por la mínima diferencia en el CLÁSICO, y TIGRES recibió a TOLUCA, fueron goleados en el volcán 4 a 1; ayer fueron los partidos de vuelta, los RAYADOS recibieron a SANTOS, y las ÁGUILAS al SAN LUIS; hoy jugarán TOLUCA vs TIGRES, cierran los cuartos de final del fútbol mexicano CHIVAS recibiendo al ATLAS… En la Champions, el REAL MADRID empató en casa con el MANCHESTER CITY; el miércoles será el regreso en Inglaterra, y el INTERNAZIONALE de MILÁN ganó al MILÁN 2 a 0; el regreso el martes en Italia, de aquí saldrán los finalistas para el 10 de junio en ESTAMBUL… En el béisbol, el ÁGUILA mal y de malas, perdieron tres serie seguidas en gira con GUERREROS, BRAVOS y PERICOS, ganaron el último de la serie allá en Puebla por paliza; hoy el tercer juego de la serie vs OAXACA, mañana descansan y el martes abre serie en YUCATÁN vs Leones; después estarán en GUADALAJARA jugando vs mariachis; harán viaje al norte del país vs UNIÓN LAGUNA y con los tecolotes de los dos LAREDOS de PEPE TOÑO MANSUR; cuatro series seguidas en gira, regresan al nido hasta el 30 de mayo vs los DIABLOS Rojos del MÉXICO…

Leonides Rodríguez Murillo y Renata Corrons Bravo, (comprometidos)…

Gilberto y Marisol Ramírez de Bravo, (de aniversario)…

Julieta Benvenutti y Chiara Carlo Benvenutti, (preciosas)…

Javier Muñoz Lazaga y Paulina Lavín Muguira, (comprometidos)…

RENATA CORRONS BRAVO recibió anillo de compromiso de su galanazo LEONIDES RODRÍGUEZ ZORRILLA, los más felices sus papis, saludos a LEONIDES y ROSY MURILLO DE RODRÍGUEZ… Muy contentos de sus herederos están JUAN JOSÉ y REBECA MUSLERA DE SIERRA por los logros obtenidos en el ITAM, felicitamos a JUAN JOSÉ y REBECA SIERRA MUSLERA, así como a sus hermanos FÁTIMA y SANTIAGO SIERRA ÁLVAREZ… Me encontré a la alcaldesa de Alvarado LIZETTE ALVAREZ, nos invitó a las cruces de mayo en donde harán el arroz a la tumbada más grande del mundo, el evento será la última semana de mayo… Muy felicitados GILBERTO y MARISOL RAMÍREZ DE BRAVO por cumplir un año más de unión, enhorabuena… RICARDO CARLO ESPARZA, feliz y enamorado de JULIETA BENVENUTTI ARANDA, saludos a RICKY y CHIARA CARLO BENVENUTTI… Fue pedida en matrimonio la guapísima cordobesa PAULINA LAVIN MUGUIRA por su galanazo JAVIER MUÑOZ LAZAGA, los más felices JUAN y PAULINA MUGUIRA DE LAVÍN… MIGUEL y TALINA ALVERDI MABARAK DE ZAVALA disfrutan a su heredera MARINA ZAVALA ALVERDI, saludos a su abue MARINA MABARAK DE ALVERDI y su bisabuela MARINA PALACIOS DE MABARAK… Un gusto saludar a DANY ORTIZ, feliz con el empate de SEVILLA con la JUVENTUS en la Europa League, en la otra llave ROMA le ganó 1 a 0 al LEVERKUSEN… ISOLINO y GABY DEL PUERTO DE MARTÍNEZ disfrutando de la madre patria, saludos a sus herederas GABY, DANY y SARITA… Mandamos saludos a DANIEL y DANIELA HERNÁNDEZ DE VARGAS DE LA FUENTE, están radicando en el Caribe Mexicano, saludos a su heredera DANIELA VARGAS HERNÁNDEZ, tiene la belleza de su mami… Disfrutando vacaciones en crucero allá por Vancouver, Canadá, JULIO y FRIDA MARTÍNEZ DE ALCAZAR, estarán de regreso al puerto en un mes aproximadamente… Feliz y enamorada NATHALIA ROMANO GARCÍA, recibió anillo de compromiso de su novio JUAN PABLO URDAPILLETA, desde aquí les deseamos muchas felicidades; se casarán el 21 de octubre en la CDMX… AIMEE SÁNCHEZ NAMORADO, Reina Infantil del Carnaval de TUXPAN, es sobrina de CARLOTA NAMORADO ÁVILA…

Talina Alverdi de Zavala y Marina Zavala Alverdi, (encantadoras)…

Gaby Del Puerto de Martinez y Daniela Alverdi Del Puerto, (guapísimas)…

Daniela Vargas Hernández, (bellísima)…

CARLOS y SABRINA ZÁRATE DE ROBLES súper chambeadores, saludos a sus herederos PAULA y MARCELO ROBLES ZÁRATE… En la reunión del puro, excelente anfitrión fue ANDRÉS HERNÁNDEZ, nos hizo deliciosa cena, primeramente una empanada gallega de atún y después un spaghetti de mariscos, la pasamos muy bien, saludos a PAUL PIMENTEL SPINOLA, la pasamos increíble como siempre… Del 25 al 27 de mayo la edición 58 del torneo de pesca del sábalo de plata dedicado a RICARDO DIEZ DESCHAMPS, habrá premios en efectivo… Muy felicitado por su cumpleaños CARLOS RAMÍREZ DUARTE, que cumpla muchos años más… Comimos con ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVARES, están felices con la llegada de su nieta ANA LUCÍA, me acompañó mi esposa JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ…. El ÁGUILA apaleo en el tercer juego a los pericos de PUEBLA con gran pitcheo de PIÑA… KAREN NAYUD muy trabajadora… MAKO YÁÑEZ feliz con el desempeño de su equipo CF PORTO PALMEIRAS en la copa MAZATLÁN 2023… El Carnaval de VERACRUZ tendrá sus Reyes este próximo 28, 29 y 30 de mayo… La ministra presidenta de la SCJN, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, recibió reconocimiento por su trayectoria, el premio a los DERECHOS HUMANOS 2023 que otorga la INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES; recibió felicitaciones del presidente del Colegio de Abogados Penalistas GILBERTO FARÍAS MORALES… LUIS DE LLANO MACEDO condenado por daño moral, así lo anunció SASHA, un problema que fue cuando ella tenía 14 años; LUIS DE LLANO tendrá que pagar una cantidad que fijará el juez, SASHA comentó que donará ese dinero a la lucha contra el abuso de las mujeres menores de edad… GERRY CEBALLOS CORONEL y su esposa GABY VILABOA DE CEBALLOS cumplieron años de matrimonio y lo disfrutaron con viaje muy CHOCHOLERO…

Julio y Frida Martínez de Alcázar, (matrimonio)…

Nathalia Romano García y Juan Pablo Urdapilleta, (comprometidos)…

Aimee Sánchez Namorado, (Reina Infantil Tuxpan)…

Carlos y Sabrina Zárate de Robles con Paula y Marcelo Robles Zárate, (familia)….

Tremenda granizada en la capital del estado hace unos días… MARCELA COSSIO ILLANA cumplió 18 años y sus papis ALEJANDRO y MARCELA ILLANA DE COSSIO le realizaron una misa de acción de gracias en la iglesia SAN CHARBEL y posteriormente fiestón en su residencia de Antón Lizardo, felicidades y que cumpla muchos años más, gracias por la invitación… BANAMEX siempre si fue comprado por 7 mil millones de dólares por el grupo MÉXICO que preside GERMÁN LARREA… JAVIER ALARCÓN no da una en sus predicciones, como han pasado los años, nada le parece, es como la oveja negra, el pelo en la sopa en el noticiero de CIRO GÓMEZ LEYVA… Muchas felicidades para ESTEFANIA RUIZ IÑIGUEZ, hoy coordinadora de MEXICANA UNIVERSAL, está en espera de su primer bebé… Los calores en esta zona conurbada impresionantes y viene lo mejor… Saludos a MARILY ZAVALA TRÁPAGA, radicando en Cancún… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…