MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Ayer el REAL MADRID se coronó en la copa del rey al vencer al OSASUNA en un partidazo… En la liga MX, jugaron en el repechaje CRUZ AZUL contra ATLAS y PACHUCA vs SANTOS; hoy jugarán LEÓN vs SAN LUIS y TIGRES contra PUEBLA, ganaron todos los locales y ahora enfrentarán en cuartos de final al MONTERREY al AMÉRICA, a las CHIVAS y al TOLUCA, así la liga MX; en el béisbol mexicano el ÁGUILA de VERACRUZ perdió la serie en Oaxaca y hoy está enfrentando a los bravos de LEÓN, el próximo martes estarán el PUEBLA enfrentando a los PERICOS, retornan al nido este próximo 12 de mayo contra los GUERREROS de OAXACA, suerte a los emplumados… La CHAMPIONS hay partidos, el martes el REAL MADRID recibe al MANCHESTER CITY, y el miércoles 10 de mayo, día de las madres, juegan el MILÁN vs el INTERNAZIONALE de MILÁN, duelo italiano; los partidos de vuelta el 16 y 17 de mayo… Uno de los noviazgos veracruzanos que se llevan muy bien y hacen bonita pareja es el formado por JORGE KAYSER VIVES y NATALIA CARVAJAL, seguramente su relación culminará en el altar, saludos para LOLIS VIVES DE KAYSER; en la posada Doña LALA, allá en TLACOTALPAN, todo marcha muy bien… ISABELLA FIGUEROA canta muy bien, saludos a sus papis… MARGARITA RODAL GÓMEZ luciendo espectacular, continua trabajando en el medio artístico e incursionando en el ámbito empresarial, se le extraña por el puerto jarocho…

Excelente la reunión del puro en la residencia de PAUL y PERITA GONZÁLEZ DE PIMENTEL, como siempre las atenciones de lujo y la comida espectacular, nos dieron botanita, vinos, frijoles charros y barbacoa que se deshacía en la boca; presentes el regidor del puerto DANY MARTIN LOIS, JULIO ALCÁZAR REYES, quien ayer partió a Canadá y regresará hasta el mes de junio; ANDRÉS HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL CAMIÑA, TAVITO SOUSA, JULIO REYES MARTÍNEZ, el doctor se la pasa increíble siempre, y quien esto escribe, sin faltar DANIEL CARBALLAL; en la próxima será anfitrión ANDRÉS HERNÁNDEZ… Saludos a FERNANDO LÓPEZ TURRENT, JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, ERIK PORRES BLESA, JUAN CARLOS CARBALLAL, GOYO BOLADO y RENÉ LIÑERO BAQUEIRO… Muy felicitado TONATIUH GARCÍA JIMENEZ por sus triunfos y éxitos como director y productor de cine, presente con su trofeo por su película “PERLA NEGRA”, galardonada en Rusia… XIMENA SILVA una jovencita encantadora, saludos a sus papis… MAKO YÁÑEZ en gira de trabajo por el viejo continente, aprovechará para disfrutar el partido de la CHAMPIONS… MARÍA FERNANDA MORÁN MARTÍNEZ una joven muy linda y excelente en el tenis en donde se destaca tanto en Veracruz como a nivel nacional, saludos al DR. FERNANDO MORÁN HUERDO y VERÓNICA MARTÍNEZ DE MORÁN… ANETTE BLANCO destacándose en las principales pasarelas del estado, saludos a FRANCIS BARRADAS, MxU VERACRUZ, sin dudarlo hará un excelente papel en el certamen nacional… Un joven y feliz matrimonio lo forman OSCAR y MÓNICA RUIZ GARRIDO DE ESPINO… Tuvimos nuestra comida de la flota CHOCHOLERA y la pasamos de maravilla, desde Mérida Yucatán llegó CHACHO CEBALLOS y hasta un purito nos echamos, festejamos al gordo VILA quien llegó con su hermano PACO VILA, esta enamoradísimo de GISELA THOMAS; MARCO ANTONIO BARQUÍN presente así como GERARDO MANTECÓN y PEPE RUIZ, muy recuperado de su intervención quirúrgica; JAIME DEL VAL, un gustazo verlos a todos… HUGO y MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ DE MABARAK, joven matrimonio, sus herederos HUGUITO y EUGENIA MABARAK JIMÉNEZ creciendo rapidísimo, saludos a sus abues, así como a su bisabuela MARINA PALACIOS DE MABARAK; aprovecho para saludar a NINI MABARAK DE SÁNCHEZ y a sus herederos RAYMUNDO, PEPE, CARLOS y ARMANDO SÁNCHEZ MABARAK… FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ, felices con sus nietos…

JUAN PABLO y CHARITO FERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ un feliz matrimonio, saludos a sus herederos MIKEL e IÑAKI HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, así como a toda la familia… CARLA JIMÉNEZ MÁRQUEZ y BELEN FERNÁNDEZ DEL PUERTO, distinguidas damas veracruzanas, saludos a sus respectivos esposos… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS y síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros de hoy son LUIS EDER IÑIGUEZ, ALFREDO ROBLES, MARILÚ CARRILLO BARRADAS, LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, ÁNGEL MALDONADO y ANDRÉS DEL PUERTO BRITO; mañana REY OROPESA, SILVANO VICTORIA, FALLO FUSTER MANTECÓN, JOSÉ JULIÁN CÁMARA, CARMINA FERTO, PEDRO CASTILLO, MARIBEL BERMUDEZ y MIGUEL BARQUÍN DEL PUERTO; pasado mañana DARÍO OSORIO, JORGE GARCÍA, ANDREA VARGAS, ANUAR DAGDUG y PALOMA GARCIAFERRO LAJUD, a todos muchas felicidades… Siguen las felicitaciones para mi querida GORDITA AHUED MALPICA, es muy querida en Veracruz y alrededores… Bonita despedida de soltera para ANA GABY VALTIERRA REYNA, gentil anfitriona su mami GABY REYNA DE VALTIERRA, así como su suegra, estuvo presente MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, la boda será el 3 de junio con su galanazo ALEJANDRO JIMENEZ… Ayer en el Reino Unido fue la coronación de CARLOS III, así como de CAMILA ROSEMARY SHAND, que por decreto de la reina ISABEL será coronada como Reina del Reino Unido de la gran BRETAÑA e IRLANDA del NORTE, contaron con la presencia de múltiples jefes de estado e invitados especiales, hasta la NENA DE LA REGUERA tenía invitación y acudió en representación de la 4T…

Mañana el cumple de REYNOLDS OROPESA, lo festejó con amigos y seres queridos… Un éxito la presentación de MIJARES ayer en esta zona conurbada… Ya viene el SALSA FEST 2023… La elección de los Reyes del CARNAVAL a fin de mes… El 1 de junio, día de la Marina, y los 40 años de TELEVER… Del 25 al 27 de mayo la 58a edición del Torneo de Pesca del Sábalo de Plata en esta ocasión dedicado a RICARDO DIEZ DESCHAMPS, habrá jugosos premios, así lo anunció GOYO CHEDRAUI BOLADO… La feria ganadera de esta zona conurbada a la vuelta de la esquina… NAPOLI del Chucky LOZANO campeón de ITALIA… Ayer el CANELO peleó en su natal Guadalajara… El cantante tabasqueño CARLOS ARMANDO estará cantando este próximo 13 de mayo en el teatro FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS a las 20 horas a beneficio de AMANC… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…