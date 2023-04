MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! La selección MEXICANA empató a 1 con su similar de USA, jugó bastante bien la selección y en un contragolpe vino el empate, viene un siguiente partido ya oficial en la copa de las naciones área CONCACAF este próximo 18 de junio, triste y negativa las declaraciones de JAVIER ALARCÓN en contra de la selección, se nota que está ardido todavía por el despido que tuvo en Televisa, la nota buena es que no hubo grito HOMOFOBICO y no habrá castigo, cuando menos por ahora, aunque muchos VILLAMELONES querían la suspensión de nuestro seleccionado, paisanos que no sienten ni aman a México… Ya tenemos los semifinalistas de la CHAMPIONS, REAL MADRID se enfrentará al MANCHESTER CITY y MILÁN al INTERNAZIONALE de MILÁN, duelo italiano… Arrancó con mucho éxito la liga mexicana de béisbol con un estadio BETO ÁVILA muy mejorado, un ambiente incomparable en la inauguración, felicitamos a BERNARDO PASQUEL, sabe hacer las cosas a lo grande, estuvo VICENTE PÉREZ AVELLA VILLA, fue invitado especial; el ÁGUILA de VERACRUZ se enfrentó a los TOROS de TIJUANA, presentes autoridades e invitados especiales, un ambiente de fiesta se vivió en los festejos por el 120 aniversario del glorioso equipo… La jornada 16 del fútbol mexicano arrancó el pasado jueves con el partido entre los TIGRES universitarios y los camoteros de PUEBLA, el viernes pasado hubo varios partidos, NECAXA vs El ATLAS, MAZATLÁN vs MONTERREY, y los XOLOS de Tijuana, se enfrentaron al LEÓN; ayer sábado PACHUCA se enfrentó al atlético SAN LUIS, CHIVAS rayadas del GUADALAJARA recibieron al CRUZ AZUL, y AMÉRICA a los PUMAS universitarios; hoy jugarán TOLUCA vs bravos de JUÁREZ, y cierra la penúltima jornada el SANTOS de la laguna recibiendo al QUERÉTARO…

Rafael Castillo y Alejandra Cano, (feliz pareja)…

Ing. Ezequiel Guzmán Arango, (felices 82 años)…

Api Guevara Ramírez y África Ramírez Pérez, (mi ahijada y su mami)…

Lucina Garrido, (belleza veracruzana)…

El 12 de diciembre LUIS MIGUEL estará en esta zona conurbada con su espectáculo completo… Una bonita pareja la forman RAFAEL CASTILLO y ALEJANDRA CANO… Cumplió 82 años el ING. EZEQUIEL GUZMÁN ARANGO y los festejos no se hicieron esperar en el vecino país del norte, presentes su heredera ANA MIRIAM y su familia, desde aquí muchas felicidades…. Mi comadrita ÁFRICA RAMÍREZ PÉREZ guapísima en compañía de mi ahijada API GUEVARA RAMÍREZ, disfrutaron vacaciones por PLAYA del CARMEN, saludos a JORGE FRICKE… LUCINA GARRIDO una joven veracruzana encantadora, está enamorada y comprometida, es originaria del norte del estado de VERACRUZ, pero radicando en Puebla… Cumplió años MÍA URIBEZALGO CAPELLINI y lo festejó vestida de jarocha en compañía de sus padres GABRIEL e ILEANA CAPELLINI DE URIBEZALGO, saludos a los abuelos… ALESSANDRA GARCÍA CAMELO fue pedida formalmente en matrimonio por su galanazo ALFREDO TORREBLANCA, se casarán en PUEBLA en agosto de este 2023, los más felices sus padres ALBERTO y MARIEL CAMELO DE GARCÍA, saludos a su heredera PAOLA GARCÍA CAMELO… ELISA LÓPEZ PARDAVILA siempre elegante y a la última moda, saludos a sus hermanos MANOLÍN, MARICARMEN, BETY y ANA LÓPEZ PARDAVILA, su papi DON JOSÉ LÓPEZ REGÓ cumplió 100 años y fue muy festejado… Otro de los cumpleañeros de este mes lo fue mi suegro el DR. HUGO FONSECA LÓPEZ, en la foto con su heredera JACQUELINE FONSECA DE GÓMEZ, saludos a DOÑA GUILLE… JESSICA CANO engalanando este CHOCHOLAZO dominical, una joven talentosa y emprendedora… Disfrutando de Las Vegas Nevada DOÑA EMMA CUETO DE ÁLVAREZ en compañía de su nieta FABY CABADA ÁLVAREZ, quien próximamente contraerá nupcias con su galanazo RAÚL REMENTERÍA BRAVO, con ellas BELEM ÁLVAREZ DE LAJUD, así como ALE ÁLVAREZ DE POO con su heredera PAOLA POO DE RODRÍGUEZ, y FABY ÁLVAREZ DE CABADA, saludos a MIRANDA ÁLVAREZ DE PÉREZ-ACASUSO y XIMENA POO ÁLVAREZ, todas guapísimas… FRANK MERIC, quien fuera princesa del Carnaval de Veracruz en el 2001, disfrutando vacaciones por el viejo continente… EMILIO VEGA RUEDA disfrutando Colombia y Bolivia, se la está pasando increíble…

Gabriel e Ileana Capellini De Uribezalgo Con Mía Uribezalgo Capellini, (familia)…

Alessandra y Paola García Camelo, (guapísimas)…

Elisa López Pardavila, (dama)…

Un gustazo cenar en compañía del secretario de gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, gracias a MAKO y su esposa ANA HERNÁNDEZ DE YÁÑEZ, presente su heredero MAKITO; un gustazo conocer a UXZIEL CARAVEO, su mano derecha… Se vendió el avión presidencial, ahora si fue en serio… Este fin de semana PADRES vs ARIZONA… CIRO GÓMEZ LEYVA regresó al noticiero de IMAGEN TV y automáticamente subió el raintig… La película de MARIO BROS muy buena… Los cumpleañeros de hoy son GLORIA LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ, PEDRO GIL, CARY RUIZ, MAURICIO TAMES, MIGUEL ÁNGEL BARRIOS, GABY GÁNDARA DE BRAVO, ya en espera de su primer bebé; JORGE REYES PERALTA; mañana lunes ALEJANDRA LEÓN, ALEJANDRA SANTOS, FEDERICO LAGUNES, NAYELY HERNÁNDEZ, ALEJANDRA MEZA y FABRIZIO LAGUNES; el martes LETICIA RUIZ, ALEJANDRA DÍAZ MUÑOZ, MARIAM LAGUNES, SANDRA DOMÍNGUEZ, VIOLETA CERVERA, ENRIQUE ALONSO, TANIA CRUZ y LITA CAMPOS, a todos muchas felicidades…. Saludos para CÉSAR AUGUSTO y MERCEDES REQUEJO DE MORANDO, un gusto saludar a DON GUTY… GERARDO y ANGELINES LASTRA DE MANTECÓN con sus nietos disfrutando del CHOCHOL… Saludos a ARMANDO y ANGELICA RAMÍREZ DE MANTECÓN… Un feliz matrimonio lo forman OCTAVIO y ANDREA ÁLVAREZ DE DE LA PEÑA… Estuvo el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en los festejos de la defensa heroica del puerto de VERACRUZ, se cumplieron 107 años de ese hecho histórico… Felicidades para el periodista y escritor DIEGO HERNÁNDEZ TEJEDA, todo un éxito la presentación de su libro TIBURONES 80 años 40 historias… Del 25 al 27 de mayo, el 58a torneo de pesca del Sábalo de Plata en esta ocasión dedicado a RICARDO DIEZ DESCHAMPS, habrá premios en efectivo muy jugosos, inscríbanse… GALA de TÉCNICAS este próximo 13 de mayo, exposición plástica colectiva… Saludos a JOSÉ ENRIQUE y ROMI DIAZ DE GARCÍA estuvieron ayer en el béisbol y hoy ya están en MIAMI festejando un aniversario más de su boda… JAVO y PAULINA SALINAS DE CAÑEDO un feliz matrimonio disfrutando en familia las vacaciones…

Dr. Hugo Fonseca López y Jacqueline Fonseca de Gómez, (feliz cumpleaños suegro)…

Jessica Cano, (porteña)…

Frank Meric, (encantadora)…

Emilio Vega Rueda, (vacaciones)…

SAMANTHA DEL ÁNGEL HERRERA disfrutando OAXACA, estuvo en la inauguración de la liga mexicana en el BETO ÁVILA… Hubo comidón con invitados especiales y después del juego una fiestón al estilo del CHOCHOL…. Ayer desayunamos delicioso en la ciudad de los 30 caballeros y después estuve en la primera comunión de MAYTE ABELLA DÍAZ, una nenita encantadora… MADONNA en enero 2024 en la CDMX… Al parecer le cambiarán el nombre a MEXICANA UNIVERSAL la eliminatoria oficial de Miss UNIVERSO, recuerdan SRITA. MÉXICO, NUESTRA BELLEZA, MEXICANA UNIVERSAL y creo que ahora se llamará UNIVERSO MÉXICO, esperemos noticias de LUPITA JONES… FRANCIS BARRADAS al 1,000 en su preparación rumbo a la gran final de este certamen… Muchas felicidades para el LIC. JORGE REYES PERALTA y su esposa LUCY LEO DE REYES PERALTA, cumplieron 44 años de feliz matrimonio… Mañana lunes cumple años el maestro en Psicología en Talento Humano DANIEL BARQUÍN GARCÍA, quien es hijo de TITO BARQUÍN GORNÉS, felicidades… Sigan a la NENA DE LA REGUERA en Instagram, su cuenta anterior fue bloqueada ahora es @NENADELAREGUERAOFICIAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…