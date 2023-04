MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS!La CHAMPIONS estuvo al mil con la goliza del MANCHESTER CITY sobre el poderoso BAYERN MÚNICH, el BENFICA desaprovechó la localía y perdió con el INTERNAZIONALE de MILÁN; por otro lado los merengues le ganaron bien al CHELSEA 2 a 0 y el MILÁN uno a 0 al NAPOLI, falta el partido de vuelta; la LIGA MX arrancó muy bien el pasado jueves, jugaron el SAN LUIS vs los bravos de JUÁREZ, ganaron los de la huasteca potosina 2 a 0, el viernes hubo dos partidos, NECAXA recibió a PUEBLA, y MAZATLÁN se enfrentó a los XOLOS de Tijuana, ayer jugaron ATLAS vs PACHUCA, LEÓN vs GUADALAJARA y AMÉRICA vs CRUZ AZUL; hoy jugarán PUMAS vs TOLUCA, QUERÉTARO vs TIGRES y MONTERREY vs SANTOS laguna, así la décima quinta fecha del balompié mexicano… Faltan solo cinco días para el inicio del béisbol de la liga mexicana, el AGUILA recibirá a los TOROS de Tijuana… Hoy lanza JULIO URIAS por los Dodgers con marca de 3 ganados y 0 perdidos vs los cachorros de CHICAGO… TAMPA BAY la sorpresa de la temporada con ANDY AROZARENA, está incontenible con el bat y fildeando al 1000, gran espectáculo verlo jugar, siguen invictos y empatando récords, les mantendremos informados… El ATLAS fuera de la CONCACHAMPIONS…

Makito Yáñez y Karin Benzama, (estrellas)…

Regina Vázquez, Belén Fernández de Vázquez, Oscar Vázquez y Oscarín Vázquez Fernández, (familia)…

Fabiola Cabada Álvarez, (despedidas)…

Siary Camila Villagómez Viveros, (quinceañera)…

Saludos para el gran futbolista MAKITO YÁÑEZ, cada vez jugando mejor su deporte favorito, en la foto nada más y nada menos que el crack francés KARIN BENZEMA; MAKITO juega en el club PORTO PALMEIRAS del grupo RACING VERACRUZ, enhorabuena y saludos a sus papis y hermanita… Excelentes vacaciones disfrutaron OSCAR y BELÉN FERNÁNDEZ DEL PUERTO DE VÁZQUEZ en compañía de sus herederos REGINA y OSCARÍN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ… Bonita despedida de soltera para FABY CABADA ÁLVAREZ por su próximo matrimonio con su galanazo RAÚL REMENTERÍA BRAVO, la organización estuvo a cargo de ALE ÁLVAREZ DE POO y su hija PAOLA POO DE RODRÍGUEZ, estuvieron presentes sus familiares más allegadas, un saludo especial para EMMA CUETO DE ÁLVAREZ, así como BELÉM ÁLVAREZ DE LAJUD, su heredera esta guapísima y siempre atenta; saludos a NENA MORFÍN DE ÁLVAREZ, KARLA MANICA DE ÁLVAREZ, MIRANDA ÁLVAREZ DE PÉREZ-ACASUSO, la suegra de la festejada VIVI BRAVO DE REMENTERIA, MARTHA BRAVO DE REMENTERÍA; la reunión estuvo sensacional, muchas felicidades… Va nuestro pésame para las familias BOLADO GUTIÉRREZ y BOLADO DEL PUERTO por el fallecimiento de nuestro amigo GREGORIO BOLADO GUTIÉRREZ, en especial a sus hijos GOYITO y ADILÚ BOLADO DEL PUERTO, así como a LUIS MANUEL, PILAR, MARISOL, PEPE y MARICARMEN BOLADO GUTIÉRREZ, las condolencias se hacen extensivas a sus familiares y seres queridos, descanse en paz el buen GOYO… Gracias a mi compadrito JORGE GARCÍA por la empanada gallega, estaba exquisita, la disfrutamos con JACQUELINE y mi su doña GUILLE… Cumplió XV años SIARY CAMILA VILLAGÓMEZ VIVEROS, el festejo se realizó en Tierra Blanca, Veracruz en donde sus padres MARIO e IRAIS VIVEROS DE VILLAGÓMEZ fueron anfitriones…

Verónica López Hernández, (cumpleaños)…

María José Lazo Gómez, (guapísima)…

Mariana González Lavalle, (jarocha)…

Muy felicitada VERÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ DE MAGAÑA por sus compañeros de Televisa Veracruz, cumplió un añito más de vida y también lo festejó en familia… MARÍA JOSÉ LAZO GÓMEZ cumplió años el día de ayer y lo festejó por el caribe mexicano, saludos a sus papis y muchas felicidades… Una de las veracruzanas que se destacan en el jet set es MARIANA GONZÁLEZ LAVALLE… Saludos para FERNANDO PADILLA FARFAN, está muy activo el empresario veracruzano por toda la República Mexicana… LOLIS VIVES DE KAYSER disfrutando vacaciones CHOCHOLERAS en compañía de sus hijos JORGE y FALLO KAYSER VIVES, les mandamos abrazos… CLAUDINE REMES MAASBERG luciendo siempre espectacular, es una veracruzana emprendedora, saludos a DADIN y ELOISA MAASBERG DE REMES… RAFAEL HERRERÍAS festejó recientemente su cumpleaños… El senador de la República RICARDO MONREAL ÁVILA estuvo en este puerto de Veracruz, primeramente en el CCE en donde fue recibido por su presidente LUIS EXSOME ZAPATA, posteriormente estuvo en el teatro CLAVIJERO donde impartió una conferencia magistral y después se trasladó al despacho jurídico del LIC. JORGE REYES PERALTA en donde convivió con empresarios y jurisconsultos veracruzanos, enhorabuena para el Colegio Nacional de Abogados Penalistas que preside el LIC. GILBERTO FARIAS MORALES, se encargaron de convocar a la ciudadanía… ROBERTO ANDARZA muy deportista, cuando no lo vemos corriendo anda en su bicicleta… Saludos al secretario de gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ… JAVIER CAÑEDO NIETO y su heredero JAVIER CAÑEDO SALINAS felices con el triunfo merengue en la CHAMPIONS, son fieles aficionados al REAL MADRID, saludos a su esposa PAULINA así como a sus herederas… La iglesia LA PASTORA quedará impecable con la remodelación….

Claudine Remes Maasberg, (emprendedora)…

Roberto Andarza, (deportista)…

Dr. Rafael Herrerías, (amigo)…

Javier Cañedo Nieto y Javier Cañedo Salinas, (Real Madrid)…

Habrá feria ganadera de YLANG YLANG del 19 de mayo al 4 de junio en su edición 55, saludos al presidente de la unión ganadera zona centro RENÉ LOYO GARCÍA… Cómo se extraña a CIRO GÓMEZ LEYVA en el noticiero… Los cumpleañeros de hoy son MIRKO OLEG, ROLANDO ORTIZ, RAFAEL ACOSTA NUN, DR. HUGO FONSECA, ALEJANDRA MERINO, mi sobrina KARIME CARLO AHUED y LIZETTE VARAS; mañana lunes ANILÚ ÁLVAREZ DE SEDAS, JESÚS CORICHI, TITA BARQUÍN DE BELLO, ELIZABETH ZURITA, JULIE BARRERA, CRISTINA CANO, CITLALI MALDONADO, EVARISTO MORALES, RAMÓN SPINOLA GONZÁLEZ, RAÚL ZAMORANO CORTÉS, MICHELLE GONZÁLEZ ITURRIAGA, VALERIA SÁNCHEZ ROJÍ y PATRICIA RODRÍGUEZ; pasado mañana BIBIANA GÓMEZ ONTIVEROS, DIANA GARCÍA, YUNUEN ACOSTA DEL VALLE y ABRIL GLOVER, a todos muchas felicidades… El tema de moda el FENTANILO entre México y USA, se llegaron a buenos acuerdos, ojalá y se cumplan… DONALD TRUMP sigue con su circo, maroma y teatro… Arrancan los festejos por los 504 años del cabildo veracruzano, consulte cartelera ya que habrá un sin número de eventos sociales, culturales y deportivos a partir del 17 de abril, el 19 es cuando se cumple exactamente los 504 años y el 21 un aniversario más de la defensa heroica de VERACRUZ, 109 años se cumplirán; los festejos culminarán el 22 de abril, enhorabuena para PATY LOBEIRA RODRÍGUEZ DE YUNES, alcaldesa del puerto jarocho… Saludos a los chavos de las nuevas generaciones encabezadas por JOSÉ POO BRINGAS, SEBASTIÁN ROMANO, SANTIAGO CORONEL, DANIEL ACOSTA y EDUARDO MORALES, todos galanes cotizados… Feliz cumpleaños para BELÉN ZÁRRAGA ABASCAL, aprovechó para saludar a sus papis RAFAEL y CONCHITA ABASCAL DE ZÁRRAGA, así como a su heredera BEGOÑA, sin faltar los abuelos TOÑO y LUPITA CASTRO DE ABASCAL… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…