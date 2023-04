MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! REAL MADRID apabulló, pasó por encima del BARCELONA en la semifinal de la copa del rey y enfrentará a el OSASUNA el próximo 6 de mayo en SEVILLA, BENZEMA, se despachó con la cuchara grande al anotar 3 goles, el otro fue de VINICIUS, ahora a los merengues le toca la CHAMPIONS, jugarán vs El CHELSEA de Inglaterra; en estos días las otras llaves para pasar a semifinales están BENFICA vs INTER DE MILÁN, MANCHESTER CITY vs BAYERN MÜNCHEN y el MILÁN vs el NAPOLI, así la CHAMPIONS en este 2023, la gran final será en INSTABUL… Estamos a pocos días de la inauguración de la liga mexicana de béisbol, el ÁGUILA se encuentra listo para recibir a los TOROS de Tijuana, 21 de abril se cantará el play Ball… La liga mx arrancó este pasado viernes con los partidos los camoteros de PUEBLA vs TOLUCA, y los XOLOS de TIJUANA vs los gallos blancos de QUERÉTARO; ayer hubo varios partidos, el LEÓN enfrentó a CRUZ AZUL, CHIVAS al NECAXA, MONTERREY se enfrentó al AMÉRICA en el Azteca, y los TIGRES universitarios a MAZATLÁN; hoy domingo hay tres partidos, PUMAS vs ATLÉTICO SAN LUIS, SANTOS vs PACHUCA, y Bravos de JUAREZ vs ATLAS, cierra la jornada 14 del fútbol mexicano… Un noviazgo que va viento en popa lo forman FIDEL KURI MUSTIELES y LUPITA SÁNCHEZ SALCIDO… Múltiples despedidas de soltera para CLAUDINE CASTAGNE THOMAS, esta última en compañía de sus primas, todas guapísimas, de San Rafael Veracruz, saludos para MARIFER, ALEJANDRA y CAROLINA THOMAS, así como a DANIELA PESCADOR y PAOLA ROMAGNOLI THOMAS, disfrutaron del Pacífico mexicano…

Fidel Kuri Mustieles y Lupita Sánchez Salcido, (enamorados)…

Marifer, Alejandra y Carolina Thomas con Claudine Castagne, Paola Romangnoli y Daniela Pescador, (despedida de soltera)…

Ivette Velázquez Sansores, (bellísima)…

Adriana Agudelo y Javier Cañedo González, (felices)…

IVETTE VELÁZQUEZ SANSORES muy activa en redes sociales y trabajando muy bien en la universidad de mi compa RAÚL VELÁZQUEZ, saludos a IVETTE SANSORES DE VELÁZQUEZ… Desde CANCÚN, Quintana Roo se reportan JAVIER CAÑEDO GONZÁLEZ y su pareja ADRIANA AGUDELO, saludos a la familia, disfrutaron vacaciones por USA… Del 1 al 3 de junio SALSA FEST 2023 en el salsodromo de Boca del Río… Llenísimo Veracruz y Boca del Río en estas vacaciones de Semana Santa 2023, mucha seguridad y múltiples actividades sociales, deportivas y culturales; las playas lucieron limpias… BETO TEJEDA y su esposa VERÓNICA OROZCO DE TEJEDA presentes en los CHOCHOLAZOS, saludos a su heredera ANDY… PAMELA CASTILLO engalanando con su belleza… Siguen los festejos con los 40 años de TELEVER, hoy ya como TELEVISA – UNIVISIÓN… SERGIO y la Dra. MARLENNE BADILLO DE PAVON felices recién casados… De las parejas que se llevan muy bien y están enamoradísimos la forman SOFÍA ZAVALA y ADRIÁN LAGUNES COELLO, saludos a LENNY COELLO DE HERNÁNDEZ y su esposo ROGELIO HERNÁNDEZ… ANDREA MONTALVO TAVIZÓN, una chica muy atractiva… Salió plana CHOCHOLERA de sol, arena y playas… Un gusto saludar a SERGIO GUTIÉRREZ LUNA en compañía de su esposa DIANA KARINA BARRERAS DE GUTIÉRREZ… Saludos para RAMÓN y TERE MONTALVO DE CANO, un matrimonio muy querido en esta zona conurbada…. BEGOÑA RUIZ guapísima jarocha… La guapa reina de la belleza mexicana 1996, ILIANA FOMPEROSA CHAVARIN disfrutando vacaciones en DUBÁI en compañía de su familia… COCO RETOLAZA ULLOA, reina de la belleza internacional en 1995, luce en este 2023 mejor que hace 27 años… Ya viene la Feria Ganadera de YLANG YLANG, regresan las charreadas… SALVADOR y MARINA MABARAK DE ALVERDI, feliz y sólido matrimonio, son ejemplo a seguir, ya van para 50 años de casados, saludos a sus herederas y nietos, así como a DOÑA MARINA PALACIOS DE MABARAK… Un gusto ver al gran ROBY CHÁZARO MABARAK, siempre en donde me lo encuentro me saluda muy efusivamente…

Beto Tejeda y Andy Tejeda Orozco, (padre e hija)…

Pamela Castillo, (impactante)…

Sergio y Marlenne Badillo de Pavón, (enamorados)…

FLAVIO y CRISTY CHÁZARO DE HERNÁNDEZ, felices con sus nietos… GABY GÁNDARA DE BRAVO en espera de su primer bebé, el más feliz su esposo GABRIEL BRAVO VERA, saludé a su papi GILBERTO BRAVO TORRA comiendo en compañía de su hermano HUMBERTO, así como de ROBERTO PÉREZ, saludos a sus respectivas familias… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en mis redes sociales @NACHOCHOLNEW… Los cumpleañeros del día de hoy son MALÚ RODRÍGUEZ VICTORIA, ALIS REGINA SONI, MIRIAM GRACIA, FREDY CRUZ y MARÍA DEBERNARDI; mañana lunes estará de fiesta el CP. MANUEL ALONSO, FRANCISCO GÓMEZ, CAROLINA BRINGAS DE POO y el periodista PACO MARTINEZ; pasado mañana LUZ LUNA, JOSS MÉNDEZ, SANDY CASTRO, MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, MELY VELASCO INURRETA y GABY ELVIRA DE MORALES, a todos muchas felicidades… Excelente fin de semana pasamos JACQUELINE y quien esto escribe en casa de la familia PIMENTEL GONZÁLEZ, después nuestro primer aniversario de casados en conocido hotel de Alto Lucero con una vista espectacular… Saludos a FRANCIS BARRADAS, MxU VERACRUZ 2022, originaria de ALTO LUCERO, aprovechó para saludar al director de turismo de ese municipio el LIC. RICARDO VIVEROS… JAVIER THOMAS OBREGON y CLAUDIA COS MALPICA DE THOMAS disfrutando Semana Santa en SAN RAFAEL, aprovecho para saludar a DON PACO COS y CARMELITA MALPICA DE COS… ROBERTO SANTOS y THALÍA ARVIDE disfrutando de la playa, al igual que JORGE FRICKE y ÁFRICA RAMÍREZ, saludos a mi ahijada API GUEVARA, está hermosa… 21 de julio el estreno de BARBIE, será un estreno mundial…

Sofía Zavala, (actuación)…

Faby Ricarte, (guapísima)…

Andrea Montalvo Tavizón, (jarocha)…

Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras de Gutiérrez, (matrimonio)…

ANTONELLA MALDONADO una nenita muy bella como su mami… BEGOÑA RUIZ, joven jarocha emprendedora… Impresionante reportaje en Animal Planet sobre la fauna que existe en nuestro país, es en verdad increíble lo que la naturaleza nos ha dado a MÉXICO… Se quemó la central de abastos de la CDMX… El problema MIGRATORIO, un dolor de cabeza para nuestro país, así como la crisis del FENTANILO… HUGO SÁNCHEZ el ganador del PANTAPICHI y del balón de oro en Europa, sigue levantando la mano para ser el entrenador del seleccionado mexicano… El 19 de mayo los 20 años de la banda MS en el estadio BETO ÁVILA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…