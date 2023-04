MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! Arrancó la jornada 13 este pasado viernes con los partidos NECAXA vs SANTOS, y BRAVOS vs PUEBLA, ayer sábado jugaron PACHUCA vs CRUZ AZUL, AMÉRICA vs LEÓN, MONTERREY recibió a TIJUANA, y ATLAS se enfrentó a CHIVAS; hoy domingo jugarán TOLUCA vs TIGRES, SAN LUIS vs MAZATLÁN y QUERÉTARO vs PUMAS… También arrancó el béisbol de las grandes ligas, a los mexicanos les fue muy bien, se destacó RAMÓN URIAS; FERNANDO VALENZUELA tiró la primera bola en el partido de los DODGERS y JULIO URIAS ganó su primer partido, AROZARENA muy bien, así como VERDUGO, mexicano… El 21 de abril se cantará el play Ball en la liga mexicana, el ÁGUILA recibe a los TOROS de Tijuana, compre su abono y disfrute del rey de los deportes…

Jaime Gutiérrez, Lic. Ignacio Reyna Carrera, Paty Lobeira de Yunes y Carolina Ocampo, (reconocimiento)…

Pablo Ferráez, Bertha Ahued Malpica, Frankie Malpica, Beto Ferráez, Félix Malpica, Nacho y Claudia de Reyna, Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, Lilí Sánchez de Ruiz y Monseñor Carlos Briseño Arch, (personalidades)…

Ileana Álvarez de Martínez y Amelita Acosta de Cházaro, (Criver presente)…

Nacho y Jacqueline Fonseca de Gómez, (en palacio municipal)…

Estuve en el palacio municipal del puerto de VERACRUZ en el reconocimiento que se le dio a Telever por sus 40 años, presente la alcaldesa PATY LOBEIRA DE YUNES en compañía de su esposo MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ, una ceremonia emotiva en donde estuvieron presentes invitados especiales de la vieja guardia, así como empresarios y representantes de los diferentes clubes sociales y asociaciones de apoyo a los más necesitados; el encargado de recibir el reconocimiento fue el LIC. JOSÉ IGNACIO REYNA CARRERA, director de nuestra empresa televisiva, lo acompañaron en el estrado CAROLINA OCAMPO y JAIME GUTIÉRREZ, la alcaldesa recordó la importancia de Telever en la sociedad veracruzana, así como los programas que dejaron huella como PASARELA y BAZAR del HOGAR, sin faltar los noticieros; NACHO REYNA, en su discurso, agradeció la preferencia de la ciudadanía y reconoció el trabajo de todos los que hicimos posible esta televisora y de los que hoy están realizando excelente labor, el evento fue trasmitido en vivo por ALFREDO LABOURDETTE y MARIANA ROJAS con una producción de VERÓNICA LÓPEZ, gerente de producción de TELEVISA VERACRUZ, entre los asistentes los propietarios de los medios de comunicación, saludos a la LIC. BERTHA AHUED MALPICA, directora de EL DICTAMEN; FRANCISCO MALPICA VALVERDE de Más Latina, BALTAZAR PAZOS DE LA TORRE del grupo Pazos, FÉLIX MALPICA VALVERDE de MAR FM, ALBERTO FERRÁEZ de Avanradio, estaban todos en primera fila, con ellos monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH, obispo de la diócesis de Veracruz, el obispo emérito de esta misma diócesis LUIS FELIPE GALLARDO MARTIN DEL CAMPO, otros invitados fueron AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO, ILEANA ÁLVAREZ DE MARTÍNEZ, del CRIVER; MICHELLE VENTA, BETY CRUZ DE FERNÁNDEZ, SUSANA LARA, MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO, la esposa de mi tocayo NACHO asistió, CLAUDIA DE REYNA con su heredero NACHITO REYNA; PACO ÁVILA CAMBEROS, JORGE MARQUÍNEZ, BENITO JUÁREZ, ROGERIO PANO, ARACELY BAIZABAL, FRANCISCO GONZÁLEZ ALONSO, EFRAÍN RALERO TRINIDAD, lo salude con su hijo EFRAÍN y su esposa LOURDES CASTELLO DE RALERO; LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ GALLARDO, PACO ÁVILA CAMBEROS, IVÁN HILLMAN CHAPOY, representó al periódico Imagen; RAFAEL CHANTRES, MICKEY GUTIÉRREZ DE VELASCO, SERGIO PAVÓN, MANOLO LIAÑO, presidente de COPARMEX, con ellos el rector de la UCC JOSÉ MANUEL ASUN JORDÁN; al término de la ceremonia se realizó un cocktail acompañado de antojitos, en donde los invitados disfrutaron de las atenciones de dicha empresa de la que sus 40 años se cumplen exactamente el 1 de junio, muchas felicidades…

Michelle Venta Vizzardi, (guapísima)…

Rogerio Pano, Benito Juárez y Aracely Baizabal, (Telever)…

Beto Ferráez y Manolo Liaño Carrera, (empresarios)…

Estuve en compañía de mi esposa JACQUELINE en el Baby Shower de GISELA LINARES DE DÍAZ, anfitrionas fueron su suegra MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ y su mami ALMA MARTÍNEZ, entre los invitados se destacaron su abuelita MARTHA SUÁREZ DE LAGUNAS, MÍA ÁLVAREZ LAGUNAS; ANA LUCIA nacerá en el mes de mayo, el más feliz el papá MARIO DÍAZ LAGUNAS, enhorabuena, se extrañó a ENRIQUE ÁLVAREZ, pues no se escuchó ni a NODAL ni a LUIS MIGUEL… Ayer cumpliría mi papi, el mayor IGNACIO GÓMEZ MORALES, 96 años, felicidades hasta el cielo y descanse en paz… Y hoy lo estará cumpliendo mi madrina BERTHA MALPICA MARTÍNEZ DE AHUED, al rato le daré su regalo y abrazos, el festejo será familiar… Cumplieron 27 años de casados RENÉ y YAMIRA GAMBOA DE LIÑERO, desde aquí les deseamos muchas felicidades… Al parecer CHICHARITO estará de regreso a la selección mexicana… Listo el operativo SALVAVIDAS en esta zona conurbada, estuvieron presentes los alcaldes del puerto jarocho y Boca del Río, participarán elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, así como protección civil y la Cruz Roja Mexicana, el objetivo es la seguridad de los miles de turistas que abarrotarán esta región importante del estado de VERACRUZ… SERGIO RAMOS podría llegar a ARABIA SAUDITA, ganando una fortuna en dólares… Habrá buen tiempo en Semana Santa los más felices los prestadores de servicios, VERACRUZ estará a reventar…

Alfredo Labourdette Perea y Alejandro Gómez Barquín, (disfrutando)…

Nacho Gómez, Bertha Ahued Malpica y Sergio Pavón, (periodistas de abolengo)…

Miguel Ángel Yunes Márquez y Francisco González Alonso, (salud, educación y deporte)…

Nacho Gómez, Paty Lobeira de Yunes y Miguel Ángel Yunes Márquez, (eventazo)…

MARCO y MÓNICA MOLINA DE BARQUÍN, así como ROLANDO y LETY BREMONT DE REYES, TITO y PATY SAUCEDO DE BERISTAIN, matrimonios distinguidos, están felices con sus nietos… Los cumpleañeros de hoy son ROSY GUDIÑO, MARTHA DURAZO, GLORIA AGUILAR, DIANA ANDRADE, MIREYA CANDELARIO, ALBERTO AILLAUD RANGEL, DANIELA USCANGA y MERCY SUÁREZ DEL PUERTO; mañana lunes lo cumplirán VERÓNICA MARTINEZ, lo cumpliría TOÑO CAMPA, descanse en paz; MARU VIOLANTE DE MARTÍNEZ, HÉCTOR MARTÍNEZ, IRENE ROSADO, CLAUDIA BRAVO, IRMA PATRICIA VIVES, JAVIER WONG BAIZABAL, VALERIA CALVO y JULIANA GÓMEZ; pasado mañana DORIS GASPERÍN DE MONTALVO, JENY UREÑA, BARUCH JIMÉNEZ, JOSÉ RODRÍGUEZ, NACHO VALENCIA, JADAI NAMIN, DIANA CASTILLO, ALEJANDRA ESCOBEDO, VIDAL VIDAL, MIGUEL ÁNGEL ALOR y LAURA ÁLVAREZ, a todos muchas felicidades… Saludos a la familia VIVEROS de la ciudad de los 30 caballeros, en especial a IVÁN VIVEROS, siempre pendiente de los CHOCHOLAZOS… La nueva presidenta del INE es GUADALUPE TADDEI ZAVALA, fue elegida en la cámara de Diputados ante el pleno por insaculación, otros consejeros elegidos de igual forma fueron JORGE MONTAÑO VENTURA, RITA BELL LÓPEZ VENCES y ARTURO CASTILLO LOZA… Hoy el Gran Premio de AUSTRALIA… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en Más Latina 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…