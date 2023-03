MOSAICO DOMINICAL

¡QUÉ tal amigos CHOCHOLEROS! En el mundial de béisbol MÉXICO jugó vs PUERTO RICO este pasado viernes en MIAMI, está realizando nuestro país un gran papel a nivel internacional, el más feliz el aficionado número uno de México, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como el secretario de gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, también un gran aficionado, ambos tabasqueños… En el fútbol mexicano, arrancó la jornada 12 el pasado viernes jugando PUEBLA vs ATLAS, MAZATLÁN vs NECAXA, y XOLOS vs TOLUCA; ayer sábado partidazos CRUZ AZUL vs SAN LUIS, el clásico regiomontano TIGRES vs MONTERREY, y AMÉRICA vs CHIVAS, hoy domingo jugarán PUMAS vs PACHUCA, QUERÉTARO vs BRAVOS y LEON vs SANTOS laguna, así la jornada 12 del fútbol mexicano… En la CHAMPIONS ya están los 8 mejores de EUROPA, en cuartos de final, REAL MADRID, MANCHESTER CITY, NAPOLI, BAYERN MÜNCHEN, MILÁN, BENFICA, CHELSEA e INTER DE MILÁN, todos los partidos y tu deporte favorito lo puedes disfrutar en Namik restaurante, por cierto, comí delicioso hace unos días y me invitaron al evento de la CDMX en Veracruz, MÉXICO a la veracruzana este 31 de marzo y primero de abril, estará espectacular, el evento con cheffs de corte internacional…

MARIANA TORIO luciendo sensacional… Un saludo muy especial para MAKO YÁÑEZ, gracias por todas sus atenciones y saludos a su familia, en especial a MAKITO que es fan del CRUZ AZUL y a su hermana SILVANA… Estuvimos en el cumpleaños de FERNANDO PADILLA FARFÁN, el evento muy bien organizado en la hacienda de los MORALES de la capital del país, estuvieron presentes sus herederos AMANDITA, TRIANA y FERNANDO PADILLA BALLESTER, invitado especial fue el LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, secretario de gobernación; el CAP. MANUEL MERINO, gobernador de Tabasco; OMAR y MARA LEZAMA DE TERRAZAS, asistió la gobernadora de Quintana Roo; JAVIER HERRERA BORUNDA con su guapa esposa, DON PEDRO HACES, el líder del catem; desde Puebla llegó JULIÁN VENTOSA, los ex alcaldes de Xalapa DAVID VELASCO CHEDRAUI y AMÉRICO ZÚÑIGA, MARLON RAMÍREZ con LUIS ÁNGEL BRAVO, ENRIQUE y MARTHA LAGUNAS DE ÁLVAREZ, EMILIO y DULCE DE RAMÍREZ, compadres del cumpleañero; el senador MANOLO VELASCO, ex gobernador de CHIAPAS, MARIO DELGADO, dirigente de Morena, MAURICIO y MARISOL ÁGUILA DE MELÉNDEZ desde el caribe mexicano, JULIO DOMÍNGUEZ propietario del periódico Noreste, así como QUICHO LOZANO y PEPE ALVAREZ, la comida exquisita acompañada de sax y violín, desde aquí le deseamos de parte de mi esposa JACQUELINE y quien esto escribe muchas felicidades… Planchadísimo Veracruz al 2292127516, NOVILLERO GRILL en MAR ADRIATICO esquina COSTA VERDE, y a media cuadra de ahí Moichic renta de vestidos… NADIA PIANA y su heredera ANTONELLA MALDONADO engalanando este CHOCHOLAZO…

Muy festejado RAÚL PEIMBERT DÍAZ, destacado comunicador veracruzano, saludos a su esposa FULVIA CAMARGO DE PEIMBERT, así como a su familia… En Maroma Residencial tu mejor opción para invertir en el corazón de Boca del Río… MARILYN CHAGOYA TRIANA, joven emprendedora originaria de Poza Rica, Veracruz… Un feliz matrimonio lo forman ÁNGEL y TERE VARGAS DE DESCHAMPS en los grandes eventos… Les recuerdo mi correo electrónico es [email protected], agradezco la colaboración de RICARDO OLMOS, síganme en @NACHOCHOLNEW… FRANKIE y SUSY RODRÍGUEZ DE MALPICA un bonito matrimonio, saludos a MIRANDA MALPICA RODRÍGUEZ, estudiando en el vecino país del norte, aprovecho para saludar a sus tías MAGUIE, PATY y MÓNICA RODRÍGUEZ DÍAZ, así como a su abue MARGARITA DÍAZ VEGA… Una de las bodas más relevantes de este año fue la de ANA LORENA RUIZ ZURITA DE RODRÍGUEZ y su ahora ya esposo MAX RODRÍGUEZ BARROSO, les deseamos una eterna luna de miel… Restaurante Río de la Plata buffets miércoles y domingos a precios muy accesibles… ENRIQUE y AMELITA ACOSTA DE CHÁZARO realizando excelente labor al frente del CRIVER… Kebagrill comida libanesa en plaza Sol, reserva al 2293087986, y si prefieres comida mediterránea, Al Bahía en plaza El Dorado… De las jóvenes veracruzanas que se destacan es GRACIELA POO BRINGAS, heredera de JOSÉ CARLOS y CAROLINA BRINGAS DE POO… Saludos a mis suegros DR. HUGO FONSECA y GUILLE CASTELLANOS… La residencia La Paz, uno de los lugares en donde los adultos mayores reciben una excelente atención, saludos a todo el personal que labora en la institución… SERGIO RODRÍGUEZ, procurador del medio ambiente, realizando excelente labor en el AQUARIUM de VERACRUZ … Los cumpleañeros de hoy son JUAN JOSÉ MANTECÓN GARCÍA, RICARDO FLORES, la cordobesa PATY SUSTAETA, MAJO HERNÁNDEZ, NAYIB NAYEN, ROSA CERVANTES y ROSY GONZÁLEZ; mañana lunes JOAQUÍN PÉREZ, ZUGEIDY VÉLEZ, DULCE MARÍA VALDEZ, DAVID GUTIÉRREZ DE VELASCO, ESTELA DURÁN, NORA LUNA y MARÍA RETOLAZA; pasado mañana HÉCTOR MORALES, ABRIL BRENES, ARI HURTADO, KARLA LARA y PEPE CEDEÑO, a todos muchas felicidades…

El FENTANILO un problema grave en los USA, los legisladores norteamericanos insisten en que el culpable es nuestro país… HÉCTOR y PATY RODRÍGUEZ DE MUÑIZ cumplieron años de casados, muchas felicidades… El 29 de marzo el reconocimiento a TELEVER por el ayuntamiento de VERACRUZ que preside PATY LOBEIRA DE YUNES por los 40 años de la empresa televisiva, gracias a mi tocayo NACHO REYNA CARRERA por la invitación… DANY CARBALLAL, excelente anfitrión en la reunión del puro, tiene su casa frente al mar con una vista espectacular, la pasamos muy bien y este próximo miércoles 22, el anfitrión será JUAN CARLOS MARQUÍNEZ, empresario veracruzano de los más emprendedores… Saludos al abogado JORGE REYES PERALTA, feliz y enamorado de su esposa LUCY LEO DE REYES, tenemos cenita pendiente, al igual que con PACO y MALY FLORES DE GUTIÉRREZ DE VELASCO… SERGIO GUTIÉRREZ LUNA sigue moviendo el pandero en esta región de VERACRUZ… Rancing Mérida club una realidad…. Muy pronto buenas noticias para esta zona conurbada… Pregunten por los puros HOJA REAL en Querrevé, La Cata, Miramate, Mardel, 1930, Namik, Deli Deli, El Estribo Cantina, Río de la Plata y El Llagar… Y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 125 años, así como en MÁS LATINA 96.5 de FM de lunes a viernes a las 13 horas, y ahora sí, ADIÓS…